Нет вывески - значит адрес недостоверный

За пару последних лет Налоговики признали недостоверными почти 10 тысяч адресов, на которых были зарегистрированы сотни тысяч компаний. Большинство таких компаний, в итоге, были ликвидированы и лишь некоторым удалось отстоять свою “достоверность“.

Несмотря на то, что Минфин предлагает от юридического адреса для малых компаний отказаться вовсе, ФНС, пока, проверки недостоверности не прекращает.

И проверки такие становятся все жестче.

Например, раньше, если адрес подозревали в “недостоверности“, было достаточно предоставить в Инспекцию гарантийное письмо арендодателя.

Теперь такое письмо не сыграет какой-то роли.

Ни договор аренды, ни оплата по нему не устроят ФНС, если при осмотре помещения инспекторы не обнаружат вывеску компании, баннер и почтовый ящик для корреспонденции.

Причем, арбитражной практики, на этот счет, накопилось уже достаточно много.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.07.2026 по делу №А56-55397/2025,

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.07.2025 по делу №А43-14111/2024.

Более того, был даже прецедент, когда “недостоверным“ хотели признать адрес проживания директора. И все - из-за отсутствующей вывески у него на двери квартиры: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.07.2018 по делу №А45-27440/2017.

Есть даже Определение Верховного Суда от 11.02.2026 №310‑ЭС25-15047 на этот счет.

Конечно, можно судиться-рядиться с Налоговой за свой адрес, но большинство предпринимателей предпочитает просто перерегистрироваться по адресу, который в проблемные, пока, не попал.

Напоминаем, что одной лишь перерегистрации - недостаточно. Потребуется еще и заполнить специальные налоговые уведомления на этот счет.

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