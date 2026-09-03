Чтобы избежать ликвидации из-за массового адреса, просто поменять адрес - недостаточно

Ранее мы уже писали о том, что за “массовые адреса“ и Налоговики, и Прокуратура взялись всерьез. Именно поэтому теперь, ежеквартально, удаляется несколько сотен адресов, на которых числятся тысячи компаний.

Как мы помним, даже Филипп Киркоров не смог избежать подобной чистки. И, в итоге, остался не только без нескольких своих компаний, но и угодил, вместе со своим концертным директором, под дисквалификацию.

Но не следует думать, что, если у вас адрес - “настоящий“, то Вам и Вашей компании ничего не грозит.

Например, инспекторы могли заявиться в ваш офис “для осмотра“, но он был закрыт. Или в офисе, в это время, на месте не оказалось сотрудников. Уже этого может оказаться достаточно, чтобы поставить отметку “о недостоверности адреса”. Яркий тому пример: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18 ноября 2024 года по делу №А12-25560/2023.

Или Налоговики могли составить свое мнение “о недостоверности“ в результате внешнего осмотра здания, даже, не заходя в него, есть и такие случаи: Постановление Седьмого ААС от 10 июля 2020 года по делу №А45-38532/2019 и Постановление Тринадцатого ААС от 05 мая 2023 года по делу №А56-69909/2022.

Но, предположим, адрес действительно оказался “массовым“, Налоговая поставила отметку о недостоверности и запустила процесс ликвидации компании, прописанной на этом адресе.

Достаточно ли будет, просто устранить нарушение, сменив адрес?

Отнюдь!

Арбитражная практика есть и на этот счет, причем, подтвержденная самим Верховным судом: Определение Верховного суда от 23 июня 2026 года №305-ЭС26-5144.

Так вот, если процесс ликвидации уже запущен, то следует не только сменить адрес, но и вовремя подать возражения в Налоговую инспекцию по форме №38001 (Приложение №2 к Приказу ФНС от 28.12.2022 №ЕД-7-14/1268).

Если же вы успели ДО запуска процесса о принудительной ликвидации, то заявление все равно подать надо, но уже по форме №Р13014 из Приказа ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617, и уже потом зарегистрировать новый адрес.

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