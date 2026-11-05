ФНС разъяснила, как и когда платить налоги, пострадавшим продавцам с Ozon и WB

Платежи переносятся на год вперед, а потом действует рассрочка.

Как мы помним, Постановлениями Правительства №1074 от 25.08.2026 и №1277 от 30.09.2026, пострадавшие продавцы с WB и Ozon получили отсрочку платежей: они с августа 2026 года были перенесены на июль 2027 года.

Базово, сроки платежей сдвигаются на 1 год вперед. А потом начинает действовать рассрочка: отложенные суммы необходимо оплатить в течение 12 месяцев.

Налоговики выпустили специальное письмо на этот счет: письмо ФНС от 01.10.2026 №ЗГ-35-3/13563. В соответствии с ним, первый платеж, по отсроченным налогам и взносам, пострадавшие продавцы должны внести не позднее 30 сентября 2027 года.

При этом, в ФНС пояснили по продавцам с Ozon, которые уже заплатили взносы (28 августа и 28 сентября 2026 года) в личном кабинете у них отразится переплата по ЕНС.

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