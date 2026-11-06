Новая схема! Платежные агенты вымогают деньги с бывших клиентов

Мы с 2022 года предупреждаем, что взаимодействие с платежными агентами, при ВЭД-операциях и переводах за рубеж, чревато проблемами. Нюанс только в том, будут это проблемы: налоговые или таможенные, или может быть валютные, или связанные с банальным обманом.

Но, недавно, цинизм платежных агентов пробил новый уровень, и на рынке появилась следующая схема.

Итак, российская компания-экспортер не может получить деньги от своего Покупателя из-за границы. Появляется платежный агент, который, за долю малую, переводит деньги российскому экспортеру со своей российской "технички", а сам получает расчет от зарубежного Покупателя наличными или криптой.

Все - рады и довольны. Но только до тех пор, пока российского экспортера не начинают беспокоить коллекторы.

Дело в том, что жуликоватый агент, продал коллекторам (а зачастую "коллекторы" в этой схеме - это он сам), право требования "неосновательного обогащения" с Экспортера. Ведь, никаких товаров, против своей оплаты, "техничка" агента от Экспортера не получила.

Более того, Экспортер не имеет на руках по такой сделке, вообще, ничего: ни подписанных трехсторонних актов, ни переписки с Агентом (которая была сразу удалена - не забываем, что все участники этой схемы ходят под статьями 187 и 172 УК РФ). При этом, некоторые Экспортеры, даже, отражают по таким сделкам до сих пор, дебиторскую задолженность.

В зоне риска все сделки, по которым еще не прошел срок исковой давности (3 года). При этом, просьба подписать "акт сверки" или письменное "признание долга" прерывают исковую давность и отсчет трех лет начнется заново.

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