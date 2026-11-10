Старый заем признали фиктивным и доначислили налоги
Слишком запутанные займы налоговики признают фиктивными.
Займы - наверное, самая любимая "игра" российских предпринимателей. Их суют, буквально, куда попало. Ну и, естественно, потом имеют от них проблемы.
Ранее мы уже писали о том, как налоговики признают займы "зарплатой" и "дивидендами". А сегодня мы поговорим о том, что случается, когда займы непонятно откуда берутся и непонятно куда деваются.
Итак, при выездной проверке, Налоговики выявили у компании целый букет нарушений, и одно из нарушений - слишком хитрая схема, с "неуловимым" займом.
Началось все с того, что компания, якобы, получила "возврат займа" на 25 миллионов рублей. И ничего, кроме договора займа и платежного поручения, у компании больше не было - якобы, сроки хранения этих документов истекли.
Но, при анализе движения денег по расчетному счету, такую сумму ранее выданного займа найти не удалось. Более того, компания, которая этот займ, якобы, "вернула", у себя отразила напротив - "выдачу займа".
Но и на этом все не закончилось. Указанный займ успел "пробежаться" через несколько аффилированных компаний и уйти к учредителю - тоже, как "возврат займа". Ну, а учредитель - вновь загнал эти деньги в адрес проверяемой организации (основание платежа догадались какое?).
В общем, Инспекция устала гоняться за этим неуловимым займом, и признала его фиктивным, включив эту сумму во внереализационные доходы компании, с доначислением налогов, естественно.
А вот и ссылочка на это дело: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.09.2026 по делу №А12-22325/2025.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Возможно, именно из-за своей огромной популярности, именно в схемах с займами, допускают так много досадных ошибок