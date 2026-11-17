Вот уже 5-й год как, мы последовательно предупреждаем о том, что обход контрсанкционных Указов Президента - чреват проблемами.

Нюанс лишь в том: признают ли подобные уловки, только лишь нарушением валютного законодательства, или такие нарушения повлекут за собой еще и конфискацию всех активов.

Свежее решение Суда на эту тему появилось недавно: Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-3717/2026 и № А45-3718/2026.

Итак,

Британские компании Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited владеют правами на франшизы "Говорящий Том" и "Свинка Пеппа". Но, после появления Указа Президента России от 27 мая 2022 года №322, выводить деньги из России, за использование своих торговых марок, они уже не могли.

Поэтому с российским ООО "Квинтилиана" были заключены договоры уступки права требования: договор с Entertainment One UK Limited был заключен в октябре 2022 года, с Outfit7 Limited – в марте 2023 года. По условиям таких соглашений российская организация получала возможность взыскивать компенсации за нарушения прав на принадлежащие иностранным компаниям объекты интеллектуальной собственности.

Но Прокуратура посчитала, что использование договоров уступки позволяло обходить требования Указа президента. Ведь, российская компания, получившая право требования, могла взыскивать компенсации на обычный банковский счет, тогда как расчеты непосредственно с иностранным правообладателем в предусмотренных указом случаях должны осуществляться через специальный счет типа "О".

В отношении Entertainment One UK Limited ситуация осложняется тем, что права на франшизу "Свинка Пеппа" контролирует Hasbro, объявившая в 2022 году о приостановке деятельности в России.

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