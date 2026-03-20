180 млн рублей спасенных + 90% взысканий: как юротдел стал центром прибыли за 5 шагов

Мой опыт как юротдел из статьи расходов превратить в прибыльное подразделение. Опыт Sber и МТС.

В корпоративном мире о юристах ходят легенды. Говорят, что мы - это те самые люди, которые на вопрос «Можно?» отвечают десятистраничным письмом со словом «Рискованно» в конце. Для многих собственников юротдел - это «тормоз» бизнеса, филиал инквизиции и бездонная воронка, куда улетают бюджеты.

Однако мой опыт в крупнейших экосистемах (Самокат, МегаМаркет, СберЛогистика, МТС) доказывает: если вынуть юриста из башни из слоновой кости и дать ему современные инструменты, он начинает не «запрещать», а зарабатывать. В этой статье я раскрою свою методологию трансформации Legal-функции по принципу 5-5-5.

5 ключевых проблем: Куда уходят деньги, пока вы спите

Прежде чем строить «центр прибыли», нужно заделать дыры в корпоративном корабле:

«Договорной паралич»: Ситуация, когда согласование аренды склада занимает больше времени, чем строительство самого склада. В ритейле неделя задержки - это не просто бумажная волокита, это миллионы упущенной выручки, которые ушли к конкурентам. Взыскание «для галочки»: Юристы пишут претензии, дебиторка копится, все при деле. По факту - компания превращается в благотворительный фонд, беспроцентно кредитующий недобросовестных контрагентов. Слепота перед фишингом: Пока юристы спорят о запятых в договоре поставки, мошенники через фишинговые сайты уводят у холдинга бюджеты, сопоставимые с ценой небольшого острова. Операционная «смерть через Excel»: Высокооплачиваемые профи 70% времени работают «почтовыми голубями» и заполнителями табличек. Это как купить Ferrari, чтобы возить на ней мешки с картошкой. Юридический «сюрприз»: Руководство узнает о проигранном деле на 100 миллионов в день списания денег со счета. Отсутствие прогнозирования делает юридические риски непредсказуемыми, как погода в горах.

5 действий: Как заставить закон работать на кошелек

Трансформация - это больно, но прибыльно. Вот что я внедрила:

Тотальный LegalTech и CASEONE (как минимум):

Мы внедрили автоматизацию и я лично подготовила 7 Технических заданий для дашбордов. Теперь отчет для боссов собирается не три дня, а три секунды (ну почти). Результат - каждый из 1000 судебных процессов виден как на ладони - больше никаких «ой, мы забыли про заседание». KPI, которые кусаются (и радуют):

Я перестроила команду из 8 юристов. Мы перестали мерить успех «количеством исходящих». Теперь KPI - это реально возвращенные деньги и скорость. Производительность выросла на 25%, а юристы наконец поняли, откуда в компании берутся деньги. Библиотека стандартов (опыт МТС):

Мы создали «золотой фонд» шаблонов. Согласование ускорилось на 40%. Бизнес счастлив: договор теперь можно собрать как конструктор LEGO, а не переписывать «Войну и мир» каждый раз заново. Для юристов плюс - по типовым договорам им ни кто не выносит моз, их просто используют. Агрессивный Anti-fraud (Охота на ведьм):

Мы разработали систему защиты от фишинга, которая сэкономила одной из компаний холдинга более 180 млн рублей. Мой любимый результат: в спорах на суммы 100+ млн мы обеспечили 90% взыскания. Юрист стал не просто консультантом, а эффективным коллектором и бизнес-партнерам. Вебинары для «коммерсов»:

Я провела серию ликбезов для фронт-офиса. Результат - менеджеры по продажам внезапно узнали, чем опасна подпись «по доверенности, которой нет», количество правовых ошибок падает на 25%. Профилактика всегда дешевле реанимации.

5 барьеров: Осторожно, искры!

Путь к эффективности усеян граблями:

Синдром «Мы всегда так делали»: Юристы старой закалки воспринимают CRM как личное оскорбление и попытку залезть к ним в голову. Приходится объяснять, что прозрачность - это не слежка, а бронежилет. Трудности перевода (Юрист <-> IT): Объяснить айтишнику, что такое «Due Diligence контрагента», чтобы он превратил это в алгоритм - задача для мастера дзен. Но результат того стоит: риски падают на 35%. Репутация «Доктора Нет»: Сложно убедить коллег из логистики или маркетинга, что ты пришел помочь, а не расстрелять их бюджет. Доверие строится только на кейсах спасенных денег. Мусор на входе: Автоматизация хаоса дает автоматизированный хаос. Если бизнес-процессы кривые, никакой софт их не выпрямит. Приходится лезть в логистику и закупки с юридическим ломом. Безумный принтер законодательства: Изменения в праве выходят чаще, чем обновления iOS. Если юротдел не работает на опережение, штрафы за новые законы могут обнулить годовую премию всего отдела.

Итог: Современный юрист - это не тот, кто цитирует кодекс с серьезным лицом, а стратегический партнер. Когда Legal-департамент начинает приносить деньги, к нему перестают заходить со словами «Тут проблемка», а заходят со словами «Есть идея, как заработать».

Виктория Лейбовская (Федорчук)

Руководитель судебно-претензионного направления

(Экс-Sber Holding: Самокат, МегаМаркет, СберЛогистика; экс-МТС)