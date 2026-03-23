Переводы в США в 2026 году: четыре рабочих способа

Главные сложности при отправке денег в Америку

Прежде чем выбирать маршрут, оценим «рельеф местности». В 2026 году картина выглядит так:

Валютный контроль и законодательные ограничения. Банки требуют детального обоснования каждой операции. Для физических лиц действуют лимиты — например, свыше $50 000 в год нужны документы, подтверждающие источник средств. До 9 сентября 2026 года сохраняются ограничения на снятие наличной валюты со счетов, открытых до марта 2022 года.

Высокие комиссии и невыгодный курс. Цена ошибки стала очень высокой. Комиссии банков-корреспондентов, комплаенс-проверки и конвертация валюты могут «съесть» значительную часть суммы. Иногда получатель в США недосчитывается 10–15% от отправленного.

Проблемы с доступностью платёжных систем. Большинство привычных западных сервисов официально не работают с резидентами России. Даже классические банковские переводы проходят через множество проверок и могут блокироваться автоматическими комплаенс-системами.

Риски безопасности. На фоне общей неразберихи активизируются мошенники, а некоторые сервисы оказываются ненадёжными. Выбор непроверенного канала грозит заморозкой или полной потерей средств.