С 1 сентября все по-новому: как приказ Минтранса № 160 перекраивает режим водителей

Водители — народ особый. Их рабочий день — это не «с 9 до 18», а «пока не довезу». И если вы думаете, что правила их работы и отдыха — это что-то далекое и не про вас, то вы ошибаетесь. Потому что за каждым графиком, каждой сменой и каждой переработкой стоит ваша безопасность на дороге и кошелек работодателя.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Приказ Минтранса России от 14.04.2026 № 160, который полностью пересматривает режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Старый приказ № 424 уходит в историю вместе со всеми поправками к нему.

Разбираемся, что меняется, кого касается и что срочно нужно переделать работодателям, пока не пришла проверка.

⏰ Кого касается? Почти всех, кроме «неприкасаемых»

Новые Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей распространяются на:

Всех водителей , управление автомобилем которыми входит в их трудовые обязанности

Водителей-индивидуальных предпринимателей , управляющих автомобилем самостоятельно

Всех работодателей — юридических лиц и ИП, эксплуатирующих транспортные средства и заключивших трудовой договор с водителями

Но есть и исключения. Правила не распространяются на:

Водителей служебных легковых автомобилей при обслуживании органов власти

Водителей, осуществляющих международные перевозки

Водителей, работающих в пределах территории предприятия (не выезжающих на дороги общего пользования)

Водителей пожарных, аварийно-спасательных автомобилей, скорой помощи

Водителей-военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы

Что важно: если ваши водители не попадают в этот список исключений — новые правила работают для вас в полном объёме.

📋 Что осталось без изменений

Начнём с хорошего: базовые принципы не сломали.

Нормальная продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в неделю

При невозможности соблюдения ежедневной или еженедельной продолжительности — суммированный учёт рабочего времени

Учётный период — 1 месяц , может быть увеличен до 3 месяцев с учётом мнения профсоюза или представителей работников

Продолжительность ежедневной работы (смены) — не более 10 часов

Вроде бы ничего нового. А теперь — к тому, что действительно изменилось.

🔥 Главные изменения: что нужно знать

1. Управление за рулём: теперь можно чаще работать по 10 часов

Раньше увеличить время управления автомобилем с 9 до 10 часов можно было не более двух раз в неделю.

С 1 сентября ограничение по количеству дней снято. Теперь водитель может работать за рулём до 10 часов в день столько раз, сколько позволяют суммарные недельные лимиты.

Какие лимиты?

Не более 56 часов управления за одну календарную неделю

Не более 90 часов за любые две последовательные календарные недели

Важное условие: увеличение до 10 часов допускается, если рабочий день (смена) водителя разделён на части. Если день не разделён — остаётся старое ограничение (не более двух раз в неделю).

Что это значит для работодателя: пересмотрите графики. Если раньше вы планировали 10-часовые смены только дважды в неделю, теперь можно чаще — но только при разделённом рабочем дне.

2. Обеденный перерыв: теперь обязателен при смене от 4 часов

Раньше перерыв для отдыха и питания предоставлялся при продолжительности рабочего дня (смены) более 8 часов.

С 1 сентября этот порог снижен до 4 часов. Если смена длится больше 4 часов — обед обязателен.

Продолжительность: не менее 30 минут и не более 2 часов.

При смене более 8 часов работодатель может установить два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью от 30 минут до 2 часов.

Что это значит: теперь даже короткие смены требуют организации обеденного перерыва. Проверьте графики — возможно, придётся что-то менять.

3. Разделение смены: новые правила игры

Рабочий день (смена) с согласия водителя может быть разделён на части. Но появились важные уточнения:

Перерыв между частями должен наступать не позже чем через 5 часов после начала работы.

Теперь этот перерыв можно устанавливать сразу после перерыва для отдыха и питания, если обед был предоставлен не позднее 5 часов после начала смены.

Ограничения по времени перерыва между частями:

Для водителей регулярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении — не более 3 часов

Для остальных водителей — не более 5 часов

Время перерыва между частями рабочего дня в рабочее время не включается.

4. Ежедневный отдых: 11 часов и ни минутой меньше

При суммированном учёте рабочего времени ежедневный отдых водителя должен составлять не менее 11 часов и должен быть завершён в течение 24 часов с момента начала его работы (смены).

Важно: переносить отдых на следующий день нельзя.

Допускается:

Сокращение до 9 часов , но не более трёх раз в период между еженедельными отдыхами

Разделение отдыха на части: первая — не менее 3 часов, последняя — не менее 9 часов

5. Специальные перерывы: 45 минут на каждые 4,5 часа за рулём

Это правило осталось, но его важно помнить:

Не позднее 4 часов 30 минут времени управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Перерыв можно разделить на части: первая — не менее 15 минут, последняя — не менее 30 минут (для городских и пригородных перевозок — каждая часть не менее 10 минут).

6. Экипаж: новые правила для группы водителей

Для водителей, работающих в составе экипажа, появляются отдельные правила:

Ежедневный отдых продолжительностью не менее 9 часов до завершения ежедневного периода

Ежедневный период для экипажа можно увеличить до 30 часов

Время, когда водитель находится в автомобиле, но не управляет им, в рабочее время не включается

За это время выплачивается дополнительное вознаграждение (размер определяется коллективным договором или локальным актом)

7. Еженедельный отдых: 45 часов

Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов и быть предоставлен до начала седьмого рабочего дня (смены) после окончания предыдущего еженедельного отдыха.

Допускается сокращение до 24 часов не более одного раза в течение любых двух последовательных календарных недель. Разница должна быть компенсирована в течение трёх следующих недель.

📊 Сводная таблица: что и для кого изменилось

Параметр Было (приказ № 424) Стало (приказ № 160) Порог для обеда При смене более 8 часов При смене более 4 часов 10 часов за рулём Не более 2 раз в неделю Без ограничений по дням (при разделённом дне) Разделение смены Не было чёткой привязки к обеду Можно сразу после обеда, если он был в первые 5 часов Ежедневный отдых Не менее 11 часов Не менее 11 часов, завершить в течение 24 часов с начала смены Срок действия До 2026 года До 1 сентября 2032 года

🏢 Что делать работодателю прямо сейчас

Времени осталось мало. Приказ уже вступил в силу с 1 сентября 2026 года. Если вы ещё не перестроили работу — пора.

1. Пересмотреть Правила внутреннего трудового распорядка

Новые требования нужно учесть при разработке правил внутреннего трудового распорядка.

2. Переделать графики работы и графики сменности

Особенно если у вас есть водители, работающие по 10 часов и более. Убедитесь, что графики соответствуют новым лимитам (56 часов в неделю, 90 часов за две недели).

3. Проверить, кто попадает под исключения

Если ваши водители — сотрудники скорой, пожарных служб или работают только внутри предприятия — новые правила могут не применяться. Но лучше перепроверить.

4. Организовать учёт рабочего времени

Особенно важно для суммированного учёта. Учётный период — 1 месяц, может быть увеличен до 3 месяцев с учётом мнения профсоюза.

5. Продумать систему компенсаций для экипажей

Если у вас есть водители, работающие в составе экипажа, предусмотрите дополнительное вознаграждение за время нахождения в автомобиле без управления.

6. Обучить ответственных лиц

Кадровики, бухгалтеры, начальники автоколонн — все, кто составляет графики и считает зарплату, должны знать новые правила. Ошибки в расчётах — это не только штрафы, но и риск для безопасности.

💎 Резюме Приказ Минтранса № 160 — это не «очередные поправки». Это системное изменение правил работы водителей, которое затрагивает: Кадровиков — нужно переделывать графики и правила внутреннего распорядка

Бухгалтеров — меняется учёт рабочего времени и расчёт оплаты

Специалистов по охране труда — новые требования к режиму труда и отдыха влияют на безопасность

Руководителей — за нарушения новых правил можно получить предписание

Всех нас — от того, как соблюдаются эти правила, зависит, устанет водитель за рулём или нет

Новые правила действуют до 1 сентября 2032 года. Это надолго. Лучше разобраться сейчас, чем потом объяснять проверяющим, почему вы не в курсе.

И последнее, о чём нельзя забывать.

Новые правила Минтранса — про режим и отдых. Но есть ещё Постановление Правительства РФ № 2464, которое обязывает работодателя организовать обучение оказанию первой помощи для всех водителей не реже 1 раза в 3 года. Потому что водитель — это не просто человек за рулём. Это тот, кто может первым оказаться на месте ДТП. И от того, умеет ли он остановить кровотечение и сделать сердечно-лёгочную реанимацию, зависит чья-то жизнь.

Новые требования к обучению с 31 августа 2026 года стали строже: практика — только очно, не менее 50% от программы. И новые работники должны пройти обучение первой помощи в течение 30 дней после приёма.

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