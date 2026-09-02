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Ольга Черненко
Охрана труда
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С 1 сентября все по-новому: как приказ Минтранса № 160 перекраивает режим водителей

Водители — народ особый. Их рабочий день — это не «с 9 до 18», а «пока не довезу». И если вы думаете, что правила их работы и отдыха — это что-то далекое и не про вас, то вы ошибаетесь. Потому что за каждым графиком, каждой сменой и каждой переработкой стоит ваша безопасность на дороге и кошелек работодателя.

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С 1 сентября все по-новому: как приказ Минтранса № 160 перекраивает режим водителей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Приказ Минтранса России от 14.04.2026 № 160, который полностью пересматривает режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Старый приказ № 424 уходит в историю вместе со всеми поправками к нему.

Разбираемся, что меняется, кого касается и что срочно нужно переделать работодателям, пока не пришла проверка.

⏰ Кого касается? Почти всех, кроме «неприкасаемых»

Новые Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей распространяются на:

  • Всех водителей, управление автомобилем которыми входит в их трудовые обязанности

  • Водителей-индивидуальных предпринимателей, управляющих автомобилем самостоятельно

  • Всех работодателей — юридических лиц и ИП, эксплуатирующих транспортные средства и заключивших трудовой договор с водителями

Но есть и исключения. Правила не распространяются на:

  • Водителей служебных легковых автомобилей при обслуживании органов власти

  • Водителей, осуществляющих международные перевозки

  • Водителей, работающих в пределах территории предприятия (не выезжающих на дороги общего пользования)

  • Водителей пожарных, аварийно-спасательных автомобилей, скорой помощи

  • Водителей-военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы

Что важно: если ваши водители не попадают в этот список исключений — новые правила работают для вас в полном объёме.

📋 Что осталось без изменений

Начнём с хорошего: базовые принципы не сломали.

  • Нормальная продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в неделю

  • При невозможности соблюдения ежедневной или еженедельной продолжительности — суммированный учёт рабочего времени

  • Учётный период — 1 месяц, может быть увеличен до 3 месяцев с учётом мнения профсоюза или представителей работников

  • Продолжительность ежедневной работы (смены) — не более 10 часов

Вроде бы ничего нового. А теперь — к тому, что действительно изменилось.

🔥 Главные изменения: что нужно знать

1. Управление за рулём: теперь можно чаще работать по 10 часов

Раньше увеличить время управления автомобилем с 9 до 10 часов можно было не более двух раз в неделю.

С 1 сентября ограничение по количеству дней снято. Теперь водитель может работать за рулём до 10 часов в день столько раз, сколько позволяют суммарные недельные лимиты.

Какие лимиты?

  • Не более 56 часов управления за одну календарную неделю

  • Не более 90 часов за любые две последовательные календарные недели

Важное условие: увеличение до 10 часов допускается, если рабочий день (смена) водителя разделён на части. Если день не разделён — остаётся старое ограничение (не более двух раз в неделю).

Что это значит для работодателя: пересмотрите графики. Если раньше вы планировали 10-часовые смены только дважды в неделю, теперь можно чаще — но только при разделённом рабочем дне.

2. Обеденный перерыв: теперь обязателен при смене от 4 часов

Раньше перерыв для отдыха и питания предоставлялся при продолжительности рабочего дня (смены) более 8 часов.

С 1 сентября этот порог снижен до 4 часов. Если смена длится больше 4 часов — обед обязателен.

Продолжительность: не менее 30 минут и не более 2 часов.

При смене более 8 часов работодатель может установить два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью от 30 минут до 2 часов.

Что это значит: теперь даже короткие смены требуют организации обеденного перерыва. Проверьте графики — возможно, придётся что-то менять.

3. Разделение смены: новые правила игры

Рабочий день (смена) с согласия водителя может быть разделён на части. Но появились важные уточнения:

Перерыв между частями должен наступать не позже чем через 5 часов после начала работы.

Теперь этот перерыв можно устанавливать сразу после перерыва для отдыха и питания, если обед был предоставлен не позднее 5 часов после начала смены.

Ограничения по времени перерыва между частями:

  • Для водителей регулярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении — не более 3 часов

  • Для остальных водителей — не более 5 часов

Время перерыва между частями рабочего дня в рабочее время не включается.

4. Ежедневный отдых: 11 часов и ни минутой меньше

При суммированном учёте рабочего времени ежедневный отдых водителя должен составлять не менее 11 часов и должен быть завершён в течение 24 часов с момента начала его работы (смены).

Важно: переносить отдых на следующий день нельзя.

Допускается:

  • Сокращение до 9 часов, но не более трёх раз в период между еженедельными отдыхами

  • Разделение отдыха на части: первая — не менее 3 часов, последняя — не менее 9 часов

5. Специальные перерывы: 45 минут на каждые 4,5 часа за рулём

Это правило осталось, но его важно помнить:

Не позднее 4 часов 30 минут времени управления автомобилем водитель обязан сделать специальный перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Перерыв можно разделить на части: первая — не менее 15 минут, последняя — не менее 30 минут (для городских и пригородных перевозок — каждая часть не менее 10 минут).

6. Экипаж: новые правила для группы водителей

Для водителей, работающих в составе экипажа, появляются отдельные правила:

  • Ежедневный отдых продолжительностью не менее 9 часов до завершения ежедневного периода

  • Ежедневный период для экипажа можно увеличить до 30 часов

  • Время, когда водитель находится в автомобиле, но не управляет им, в рабочее время не включается

  • За это время выплачивается дополнительное вознаграждение (размер определяется коллективным договором или локальным актом)

7. Еженедельный отдых: 45 часов

Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов и быть предоставлен до начала седьмого рабочего дня (смены) после окончания предыдущего еженедельного отдыха.

Допускается сокращение до 24 часов не более одного раза в течение любых двух последовательных календарных недель. Разница должна быть компенсирована в течение трёх следующих недель.

📊 Сводная таблица: что и для кого изменилось

Параметр

Было (приказ № 424)

Стало (приказ № 160)

Порог для обеда

При смене более 8 часов

При смене более 4 часов

10 часов за рулём

Не более 2 раз в неделю

Без ограничений по дням (при разделённом дне)

Разделение смены

Не было чёткой привязки к обеду

Можно сразу после обеда, если он был в первые 5 часов

Ежедневный отдых

Не менее 11 часов

Не менее 11 часов, завершить в течение 24 часов с начала смены

Срок действия

До 2026 года

До 1 сентября 2032 года

🏢 Что делать работодателю прямо сейчас

Времени осталось мало. Приказ уже вступил в силу с 1 сентября 2026 года. Если вы ещё не перестроили работу — пора.

1. Пересмотреть Правила внутреннего трудового распорядка

Новые требования нужно учесть при разработке правил внутреннего трудового распорядка.

2. Переделать графики работы и графики сменности

Особенно если у вас есть водители, работающие по 10 часов и более. Убедитесь, что графики соответствуют новым лимитам (56 часов в неделю, 90 часов за две недели).

3. Проверить, кто попадает под исключения

Если ваши водители — сотрудники скорой, пожарных служб или работают только внутри предприятия — новые правила могут не применяться. Но лучше перепроверить.

4. Организовать учёт рабочего времени

Особенно важно для суммированного учёта. Учётный период — 1 месяц, может быть увеличен до 3 месяцев с учётом мнения профсоюза.

5. Продумать систему компенсаций для экипажей

Если у вас есть водители, работающие в составе экипажа, предусмотрите дополнительное вознаграждение за время нахождения в автомобиле без управления.

6. Обучить ответственных лиц

Кадровики, бухгалтеры, начальники автоколонн — все, кто составляет графики и считает зарплату, должны знать новые правила. Ошибки в расчётах — это не только штрафы, но и риск для безопасности.

💎 Резюме

Приказ Минтранса № 160 — это не «очередные поправки». Это системное изменение правил работы водителей, которое затрагивает:

  • Кадровиков — нужно переделывать графики и правила внутреннего распорядка

  • Бухгалтеров — меняется учёт рабочего времени и расчёт оплаты

  • Специалистов по охране труда — новые требования к режиму труда и отдыха влияют на безопасность

  • Руководителей — за нарушения новых правил можно получить предписание

  • Всех нас — от того, как соблюдаются эти правила, зависит, устанет водитель за рулём или нет

Новые правила действуют до 1 сентября 2032 года. Это надолго. Лучше разобраться сейчас, чем потом объяснять проверяющим, почему вы не в курсе.

И последнее, о чём нельзя забывать.

Новые правила Минтранса — про режим и отдых. Но есть ещё Постановление Правительства РФ № 2464, которое обязывает работодателя организовать обучение оказанию первой помощи для всех водителей не реже 1 раза в 3 года. Потому что водитель — это не просто человек за рулём. Это тот, кто может первым оказаться на месте ДТП. И от того, умеет ли он остановить кровотечение и сделать сердечно-лёгочную реанимацию, зависит чья-то жизнь.

Новые требования к обучению с 31 августа 2026 года стали строже: практика — только очно, не менее 50% от программы. И новые работники должны пройти обучение первой помощи в течение 30 дней после приёма.

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Информации об авторе

Ольга Черненко

Ольга Черненко

Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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