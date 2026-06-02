ИП, поручители, должники: с 01.06.2026 суд извещает через Госуслуги. «Я не получал» больше не работает

С 01.06.2026 у судебной системы появился новый прямой канал к гражданам — портал госуслуг. Теперь повестки, определения и решения судов могут поступать туда же, куда направляются штрафы ГИБДД и налоговые уведомления. Звучит как удобство? На практике это меняет правила игры для всех, кто хоть раз был стороной в споре.

Что именно изменилось

По инициативе председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова обеспечена возможность получать судебную корреспонденцию на «Госуслугах». Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции, ориентировав нижестоящие суды на преимущественное использование электронных каналов связи.

Логика, которую озвучил глава ВС, проста: гражданин будет знать о процессах, в которые вовлечён, стороны — оперативно получать извещения и документы, а суды — снижать нагрузку и издержки на бумажную почту. Это не разовая акция, а часть большой цифровизации правосудия. В личных кабинетах пользователей планируется отдельный судебный раздел, а следующим шагом власти обещают сервис дистанционного участия в заседаниях прямо через портал.

На чём это держится юридически

Новый порядок не появился из воздуха — он опирается на действующие нормы процессуальных кодексов:

ГПК РФ — статьи 113 и 115 (судебные извещения и вызовы по гражданским делам);

КАС РФ — статьи 96 и 98 (извещения по административным делам);

АПК РФ — статьи 121 и 122 (извещения участников арбитражного процесса).

Все эти статьи давно допускают извещение участников процесса в том числе с использованием электронных и иных технических средств. «Госуслуги» просто стали ещё одним официальным адресом доставки.

Почему бизнесу стоит насторожиться

Главный риск не в том, что письмо придёт, а в том, что вы можете считаться извещённым, даже если его не открыли. Электронная доставка работает по тому же принципу, что и заказные письма: важен факт поступления извещения в ваш адрес, а не то, прочитали вы его или нет. Пропустили уведомление в потоке госуслуговских сообщений — и узнать о проигранном деле рискуете уже на стадии исполнительного производства, когда списали деньги со счёта.

Для предпринимателя это означает несколько вполне осязаемых последствий:

Сроки начинают течь незаметно. Получили извещение — пошёл отсчёт на возражения, обжалование, явку. Не заметили — сроки всё равно идут. «Я не знал» перестаёт работать. Ссылаться на неполучение бумажной повестки станет сложнее, если корреспонденция корректно доставлена на портал. Дисциплина проверки кабинета — теперь часть управления рисками. Заходить на «Госуслуги» раз в квартал больше не вариант.

Как это контролировать (и можно ли отключить)

Да, получение судебной корреспонденции на портале можно отключить — это делается в настройках Госпочты в личном кабинете.

Но прежде чем нажимать «выключить», стоит трезво взвесить. Отключение не отменяет извещение как таковое — суд просто вернётся к другим способам уведомления, а вы потеряете самый быстрый канал узнать о проблеме.

Алгоритм: держать уведомления включёнными и настроить push/e-mail-оповещения, чтобы не пропустить входящее;

завести привычку проверять Госпочту так же регулярно, как банковское приложение;

для компании — назначить ответственного за мониториг.

Что в итоге

Переезд судебных извещений на «Госуслуги» — это удобство, которое одновременно повышает цену невнимательности. Раньше можно было «не получить» повестку. Теперь она доедет до вас почти гарантированно — вопрос лишь в том, заметите ли вы её вовремя.

Проверьте настройки Госпочты сегодня, а не в день, когда деньги уже списали по исполнительному листу.