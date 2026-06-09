Аннулированный чек самозанятого: разбор дела на 2,6 млн руб. для клининга, IT, маркетплейсов, бьюти и не только

Кто под прицелом ФНС России: проверьте свою сферу

Если хотя бы один из этих процессов есть в вашем бизнесе — риск переквалификации самозанятых в штат касается вас напрямую. Под проверку чаще всего попадают:

Сфера деятельности Кто и почему под прицелом Клининг, охрана, благоустройство Именно так работала компания из нашего дела; массово используют самозанятых-иностранцев. Маркетплейсы и онлайн-торговля Селлеры на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете нанимают самозанятых для упаковки, фотосъёмки, контента, доставки. IT и креативные индустрии Разработчики, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры на удалёнке. Типичный признак риска — постоянная работа за фиксированную ежемесячную сумму. HoReCa, ритейл, услуги Официанты, бариста, мастера в студиях красоты, репетиторы. Такси, доставка, курьерская логистика В зоне особого внимания ФНС России с 2024 года. Бухгалтерский и юридический аутсорсинг Внешние специалисты на постоянной основе.

Как изменилась работа ФНС России в 2024–2026 годах, дело ООО «Таза-Ком» на 2,6 млн руб. и по каким признакам в договоре и банковской выписке ФНС России переквалифицирует самозанятых в штат.

Три изменения в работе ФНС России 2024–2026: почему работать как раньше нельзя За 2024–2026 годы у ФНС России появились инструменты контроля, которых раньше не было. Три из них напрямую бьют по работе с самозанятыми — и дел вроде ООО «Таза-Ком» станет в разы больше. 1. Скоринговая система «МАРМ НПД» в фоновом режиме. Это автоматизированная система ФНС России, которая анализирует всех заказчиков, получивших хотя бы один чек от плательщика НПД, в режиме реального времени по более чем 20 параметрам. Ключевые параметры названы в письме ФНС России от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@: периодичность выплат, объём, доля одного заказчика в доходах самозанятого, постоянство отношений, связи с бывшими работодателями. Высокий риск-балл — камеральная проверка автоматически. 2. Реформа НДС 2025–2026. Компании на УСН с оборотом от 60 млн руб. стали плательщиками НДС. Многие массово перевели сотрудников в самозанятых ради экономии — ФНС России это видит, и проверки по самозанятым выросли пропорционально. 3. Антиотмывочный контур по 115-ФЗ. Доначисление НДФЛ — не единственное последствие. Параллельно банки усиливают контроль выплат на личные карты физических лиц: на основании ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ возможны приостановление операций по счёту и запрос документов о происхождении средств. А с 2027 года Минфин России и Минтруд России готовят более жёсткие критерии переквалификации.

Что именно ФНС России увидит у вас — разбираем на свежем деле, где компания потеряла 2,6 млн.