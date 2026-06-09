Аннулированный чек самозанятого: разбор дела на 2,6 млн руб. для клининга, IT, маркетплейсов, бьюти и не только

Дело № А40-296693/25, решение АС Москвы от 09.02.2026, апелляция 9-го ААС от 12.05.2026 — оба отказа налогоплательщику. Главный вывод: ссылка «не знал, что самозанятый аннулировал чек» в суде не работает. Чек = обязанность самозанятого по закону, но платит за его отсутствие налогоплательщик. Правильно или нет? Разбираемся.
Кто под прицелом ФНС России: проверьте свою сферу
Если хотя бы один из этих процессов есть в вашем бизнесе — риск переквалификации самозанятых в штат касается вас напрямую. Под проверку чаще всего попадают:
Сфера деятельности
Кто и почему под прицелом
Клининг, охрана, благоустройство
Именно так работала компания из нашего дела; массово используют самозанятых-иностранцев.
Маркетплейсы и онлайн-торговля
Селлеры на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете нанимают самозанятых для упаковки, фотосъёмки, контента, доставки.
IT и креативные индустрии
Разработчики, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры на удалёнке. Типичный признак риска — постоянная работа за фиксированную ежемесячную сумму.
HoReCa, ритейл, услуги
Официанты, бариста, мастера в студиях красоты, репетиторы.
Такси, доставка, курьерская логистика
В зоне особого внимания ФНС России с 2024 года.
Бухгалтерский и юридический аутсорсинг
Внешние специалисты на постоянной основе.
Как изменилась работа ФНС России в 2024–2026 годах, дело ООО «Таза-Ком» на 2,6 млн руб. и по каким признакам в договоре и банковской выписке ФНС России переквалифицирует самозанятых в штат.
Три изменения в работе ФНС России 2024–2026: почему работать как раньше нельзя
За 2024–2026 годы у ФНС России появились инструменты контроля, которых раньше не было. Три из них напрямую бьют по работе с самозанятыми — и дел вроде ООО «Таза-Ком» станет в разы больше.
1. Скоринговая система «МАРМ НПД» в фоновом режиме. Это автоматизированная система ФНС России, которая анализирует всех заказчиков, получивших хотя бы один чек от плательщика НПД, в режиме реального времени по более чем 20 параметрам. Ключевые параметры названы в письме ФНС России от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@: периодичность выплат, объём, доля одного заказчика в доходах самозанятого, постоянство отношений, связи с бывшими работодателями. Высокий риск-балл — камеральная проверка автоматически.
2. Реформа НДС 2025–2026. Компании на УСН с оборотом от 60 млн руб. стали плательщиками НДС. Многие массово перевели сотрудников в самозанятых ради экономии — ФНС России это видит, и проверки по самозанятым выросли пропорционально.
3. Антиотмывочный контур по 115-ФЗ. Доначисление НДФЛ — не единственное последствие. Параллельно банки усиливают контроль выплат на личные карты физических лиц: на основании ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ возможны приостановление операций по счёту и запрос документов о происхождении средств. А с 2027 года Минфин России и Минтруд России готовят более жёсткие критерии переквалификации.
Что именно ФНС России увидит у вас — разбираем на свежем деле, где компания потеряла 2,6 млн.
Дело ООО «Таза-Ком»: за что доначислили 2,6 млн НДФЛ
Краткая справка о компании из открытых источников
ООО «Таза-Ком» (ИНН 9702009233, ОГРН 1197746638330), основной вид деятельности — ОКВЭД 81.22 «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая». Среднесписочная численность работников по официальным данным на 31.12.2025 — 11 человек, применяет УСН. Доход за 2025 год — 133,2 млн руб., уплаченные налоги — 10,76 млн руб. Для выполнения договора с гостиничным оператором компания привлекала граждан Киргизии как самозанятых для уборки помещений и за первое полугодие 2024 года выплатила им 57,5 млн руб. По 6-НДФЛ налог не удержала.
Уже сама диспропорция — 11 штатных сотрудников при 16 «самозанятых» и многомиллионных выплатах — стала триггером для проверки. ИФНС № 2 по г. Москве вынесла решение от 16.06.2025 № 1091:
доначислен НДФЛ — 2 632 355 руб.;
штраф по ст. 123 НК РФ — 526 470,98 руб. (20% от недоимки);
пени.
Что сложилось не в пользу компании:
30 чеков на 2 077 835 руб. аннулированы самозанятыми задним числом. Аргумент «я не мог отследить» суд не принял: аннулирование = равноценно невыдаче, обязанность контролировать чеки лежит на заказчике (ч. 1 ст. 14 ФЗ № 422-ФЗ + письмо ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).
Часть «самозанятых» статуса вообще не имела — двое допрошенных не подтвердили регистрацию в «Мой налог», у одной статус появился только через полгода после начала работы.
Девять признаков трудовых отношений в договорах оказания услуг — график устанавливал заказчик, объект подчинён правилам внутреннего распорядка, материалы и инструменты заказчика, запрет работать на других, прямо указана должность.
Апелляция 9-го ААС 12 мая 2026 года решение оставила в силе. Постановление вступило в законную силу — у компании остаётся только обращение в кассацию, но шансы изменить решение невелики.
А что бы ФНС России увидела у вас? Сравните себя по двум таблицам — договор и выписка.
Таблица 1. Договор: 9 пунктов, по которым ФНС России переквалифицирует
Пункт договора
Безопасный вариант
Как было в проигравшем деле
Предмет
Конкретный результат: «уборка двух этажей здания по адресу Х площадью Y кв. м»
«Разнородные услуги по обслуживанию помещений, указанных заказчиком»
График работы
Самозанятый сам выбирает, когда работать
«График устанавливается заказчиком и доводится до сведения исполнителя»
Правила объекта
Самозанятый соблюдает только разумные требования безопасности
«Обязан соблюдать правила нахождения на объекте» — аналог правил внутреннего распорядка
Инструменты, материалы
Самозанятый со своими
Заказчик предоставляет расходные материалы, моющие средства, спецодежду
Другие заказчики
Никаких ограничений
Прямой запрет работать на других — «исключительно для нужд ООО»
Должность исполнителя
Не указывается
Прямо указана в заключительных положениях договора
Медкомиссия, медкнижка
Самозанятый сам
Заказчик оплачивает и организует «с последующим перерасчётом»
Проживание, питание, проезд
Самозанятый сам
По соглашению сторон возможно за счёт заказчика
Совпадение функций со штатом
Самозанятый делает то, чего нет в штате
Параллельно работают штатные сотрудники с теми же обязанностями
Если ваш договор похож на правый столбец по трём строкам и более — это уже совокупность признаков для переквалификации. Совпадение функций со штатом — отдельный решающий признак: ФНС России вычисляет такие случаи по штатному расписанию и табелям за пять минут.
Договор — это первое, что увидит ФНС России в споре. Но в скоринге «МАРМ НПД» договор без выписки — это половина дела. А половина дела — это акт проверки полностью.
Договор — это первая часть картины, которую увидит ФНС России. Вторая — банковская выписка.
Таблица 2. Выписка по расчётному счёту: 7 сигналов скоринга «МАРМ НПД»
Параметр выплат
Безопасный вариант
Как было в проигравшем деле
Сумма выплат за период
Совпадает с суммами в полученных чеках
57,5 млн руб. выплачено, чеки не на всю сумму
Привязка к чекам
Каждая выплата сопровождается чеком
30 чеков на 2 млн руб. аннулированы
Периодичность
Нерегулярные, по факту сдачи разных работ
Раз в месяц, в одни и те же даты, как зарплата
Размер выплат одному лицу
Разные суммы за разные работы
Одинаковые периодические суммы — признак оклада
Назначение платежа
«По договору № X, акт от Y, чек № Z»
Размытые формулировки без привязки к актам
Доля выплат одному заказчику в доходах СМЗ
Не более 50%
100% — самозанятый получал доход только от ООО
Длительность отношений
Эпизодически, до 3 месяцев
Несколько месяцев подряд, по сути — годами
Значительную часть этих рисков закрывает один грамотно составленный договор.
Ни одна формулировка не отменяет налогового риска, если фактические отношения — трудовые. ФНС России в споре смотрит на суть, а не на бумагу. Грамотный договор даёт компании юридическое основание удерживать выплаты и регрессно взыскивать доначисления с самозанятого — но он работает только как часть выстроенной системы, а не вместо неё.
Это закрывает чеки и статус. При работе с иностранцами и при большом объёме рисков их становится больше — разберём оставшиеся.
Иностранцы: почему граждане ЕАЭС — отдельный риск
В деле ООО «Таза-Ком» работали 16 граждан Киргизии. По пункту 5 ст. 5 ФЗ № 422-ФЗ плательщиками НПД могут быть граждане РФ, ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии) и Украины. Им нужны ряд обязательных документов и регистрация в «Мой налог». Патент и разрешение на работу не требуются — поэтому компании любят брать на простые работы граждан ЕАЭС как самозанятых.
С иностранцами рисков больше, чем чеки и статус: сотрудничество с бывшим штатным сотрудником в течение двух лет после увольнения снимает право на НПД, неуведомление миграционной службы о договоре грозит штрафом до 1 млн руб. по ст. 18.15 КоАП, а выплаты без проверки по перечню Росфинмониторинга и без оформления обработки персональных данных добавляют претензии по 115-ФЗ и ст. 13.11 КоАП.
Гражданин Киргизии в самозанятых без действующего статуса — это уже не экономия, а способ платить НДФЛ дважды: один раз за него, второй раз — за себя.
Система контроля при 10+ самозанятых
При десятках самозанятых ручной контроль не справляется: статус НПД на дату выплаты, чек по каждому платежу и пересечения с бывшими сотрудниками — это уже системная работа, а не задача «между делом».
Но даже идеальная система не отменяет главного: размытый предмет договора, периодичные выплаты и совпадение функций со штатом ФНС России переквалифицирует в любом случае — это зона ответственности налогоплательщика.
Цена бездействия — ниже. Посчитайте свою категорию.
Сколько вы заплатите при переквалификации
Категория
Выручка / год
Выплаты СМЗ / год
НДФЛ 13%
Штраф 20% по ст. 123 НК
Итого минимум
Микропредприятие
до 120 млн
10 млн
1,3 млн
260 тыс.
~1,6 млн + пени
Малое
до 800 млн
30 млн
3,9 млн
780 тыс.
~4,7 млн + пени
Среднее
до 2 млрд
100 млн
13 млн
2,6 млн
~15,6 млн + пени
Расчёт примерный. Фактическая сумма зависит от дохода каждого исполнителя и методики доначисления, а с 2025 года — от прогрессивной шкалы НДФЛ по ст. 224 НК РФ (13% с дохода до 2,4 млн руб. в год, далее выше). Штраф налоговому агенту — 20% от неудержанного налога по ст. 123 НК РФ, пени начисляются дополнительно по ст. 75 НК РФ. И это только НДФЛ: ФНС России всё чаще доначисляет ещё и страховые взносы (порядка 30% от базы) — по письму ФНС России от 28.12.2021 № СД-4-3/18371@ это растущий тренд.
Налоговая в фоновом режиме считает быстрее, чем вы успеваете подписать договор. У неё больше данных, чем у вашего бухгалтера. Это и есть «МАРМ НПД» в одной фразе.
Главное правило 2026 года для работы с самозанятыми: самозанятый — это не сотрудник без оформления. Это договор подряда с человеком, который сам себе бухгалтер, кадровик и налоговый агент. Если в вашей реальности он — ваш постоянный уборщик, маркетолог или фотограф со штатным графиком, ФНС России это переквалифицирует. Молча, через скоринг, до того как вы заметите.
А теперь — вопрос, на котором ломаются дискуссии с ФНС Росси
Получается, что закон обязывает пробивать чеки самозанятого, а отвечает за их отсутствие — компания. У ФНС России есть онлайн-доступ к «Мой налог» и скоринговая система «МАРМ НПД». У компании-заказчика — нет. Считаю, что без публичного сервиса проверки чеков для заказчиков это перекладывание невыполнимой задачи на бизнес.
Не согласны? Расскажите в комментариях, как у вас построен контроль чеков от самозанятых — это сейчас вопрос на миллионы рублей для налогоплательщиков и с той и другой стороны, а не только для бухгалтеров и предпринимателей.
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Если у вас уже идёт камеральная проверка по 6-НДФЛ, пришло требование о выплатах самозанятым или есть подозрение, что компания попала в скоринг «МАРМ НПД», — не ждите. Обычно ситуация не рассасывается, а превращается в акт проверки и решение, как у ООО «Таза-Ком».
Три двери — выбирайте свою
Если уже горит — у вас на руках требование или акт ФНС России, заблокирован счёт, идёт допрос свидетелей, одна стратегия. Возможно, вам уже нужен налоговый юрист или адвокат
Если работаете с самозанятыми спокойно, но хотите проверить себя — налоговый аудит работы с самозанятыми с письменным заключением и планом устранения рисков - другая стратегия на опережение. Спросите меня либо в комментариях к посту, либо подпишитесь на мой канал https://t.me/taxbeauty
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В своей практике я встречала сотни кейсов клиентов с разной категорией самозанятых: клининг, IT-компании, маркетплейс-селлеры, аутсорсинговые агентства.
Что всех объединяет? недооценка последствий, а тушить пожар всегда дороже, чем его предотвратить.
Часто говорят, сойдет типовой договор из интернета по самозанятому или мне сделали за 100-500 рублей. Считайте, сколько вы готовы заплатить за ошибки, таблица выше!
Чтобы у вас этого не было важно: рассчитать риски, анализ договорной базы, проверка надежности системы контроля и не только, чтобы в случае спора с ФНС России вы были готовы!
Комментарии1
Поделюсь с аудиторией своим мнением по теме с самозанятыми.
Когда в таких делах пишут «ФНС придралась», я чаще вижу не придирку, а подмену: постоянный сотрудник со штатным графиком, просто оформлен самозанятым ради экономии либо без сотрудников и большое количество самозанятых на долгие годы вперед.
И многие коллеги-бухгалтеры это прекрасно понимают — но оформляют, потому что так решил директор, а спорить дороже. Аргументы порой не слушают. Правда, бывают исключения, но это редкость. Борьба за снижение расходов, давайте оформлять, потом разберемся. Нет, вначале нужно разобраться.
При этом и государство хорошо: ответственность за чужие чеки и статусы повесили на заказчика, а инструмент контроля не дали. У ФНС России — онлайн-доступ к «Мой налог» и скоринг «МАРМ НПД», у компании — ничего. Можно настроить лоскутную систему контроля через ЛК Банков, воспользоваться услугами аутсорсинга по автоматизации.
Это будет в сказке. Ты убегаешь, а я догоняю и предприниматель часто будет проигравшим.
Поэтому честный вопрос к коллегам: это бизнес хитрит и заслуженно получает 2,6 млн — или государство само загнало всех в серую зону и теперь штрафует за то, что само же и создало? Где для вас граница между схемой и нормальной экономией?