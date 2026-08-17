Генеральный директор по совместительству: как принять руководителя по ТК РФ, который уже работает в другой компании

Что на самом деле сказал Роструд

В деловых публикациях встречается тезис: «руководитель по основному месту работы не может быть совместителем» — со ссылкой на Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (приказ Роструда от 11.11.2022 № 253). Действительно, в разделе «Работа совместителей» этот документ относит руководителя организации к случаям, где совместительство названо запрещённым.

Однако тот же документ в разделе о документах при приёме прямо называет среди них «разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является руководителем (работа руководителем организации по совместительству)». То есть Руководство одновременно и допускает совместительство руководителя, требуя дополнительный документ, — и относит его к «запрещённым». Это внутреннее противоречие самого документа.