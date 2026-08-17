Генеральный директор по совместительству: как принять руководителя по ТК РФ, который уже работает в другой компании

Может ли генеральный директор работать по совместительству?
Совместительство — это регулярная оплачиваемая работа в свободное от основной работы время по отдельному трудовому договору (статья 60.1, часть 1 статьи 282 ТК РФ). Число работодателей при этом законом не ограничено (часть 2 статьи 282 ТК РФ).
Для руководителя действует особое условие: он вправе трудиться по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица, собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица (часть 1 статьи 276 ТК РФ). Ключевой вопрос — кем кандидат является по основному месту работы: именно основной работодатель выдаёт разрешение.
Нужно ли разрешение: три ситуации по оформлению
Кандидат по основному месту работы
Требуется разрешение по ст. 276 ТК РФ
Основание
Руководитель организации (генеральный директор, директор)
Да — письменное разрешение органа или собственника основного работодателя
ч. 1 ст. 276 ТК РФ
Рядовой работник (не руководитель)
Нет
ст. 60.1, 282 ТК РФ
Единственный участник, возлагающий полномочия на себя
Нет — нормы главы 43 ТК РФ не применяются
ст. 273 ТК РФ
Что на самом деле сказал Роструд
В деловых публикациях встречается тезис: «руководитель по основному месту работы не может быть совместителем» — со ссылкой на Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (приказ Роструда от 11.11.2022 № 253). Действительно, в разделе «Работа совместителей» этот документ относит руководителя организации к случаям, где совместительство названо запрещённым.
Однако тот же документ в разделе о документах при приёме прямо называет среди них «разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является руководителем (работа руководителем организации по совместительству)». То есть Руководство одновременно и допускает совместительство руководителя, требуя дополнительный документ, — и относит его к «запрещённым». Это внутреннее противоречие самого документа.
Противоречие разрешается в пользу Кодекса. Статья 276 ТК РФ прямо разрешает руководителю работать по совместительству с разрешения собственника, а Руководство Роструда — методический акт и не может сузить норму ТК РФ. Вывод: принять директором по совместительству того, кто руководит другой компанией, можно — при наличии разрешения его основного работодателя.
Разрешение по статье 276: кто, в какой форме и что без него
Разрешение выдаёт основной работодатель кандидата — до приёма. Кратко — в таблице. Сохраняйте или делитесь с коллегами, чтобы оформить совместительство по правилам.
Вопрос
Как это работает
Кто выдаёт
Орган основного работодателя, к компетенции которого отнесён руководитель: в обществе с ограниченной ответственностью — общее собрание участников или единственный участник (статьи 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — Закон № 14-ФЗ); в акционерном обществе — совет директоров или общее собрание акционеров
В какой форме
Законом не установлена. На практике — выписка из протокола или решение единственного участника с прямым согласием на работу руководителя по совместительству в конкретной организации
Основание
Часть 1 статьи 276 ТК РФ
Если разрешения нет
Приём директора-совместителя оспорим; риск претензий трудовой инспекции по статье 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
Ограничение
Руководитель не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации (часть 2 статьи 276 ТК РФ) — важно при работе в группе компаний
Разрешение — это согласие собственника именно на внешнее совмещение, а не сам трудовой договор. Его оформляют до приёма и хранят вместе с кадровыми документами.
Проверьте себя. Если у Вас генеральный директор одновременно руководит другими компаниями, проверьте по каждому такому совмещению правильность оформления решения: есть ли разрешение по части 1 статьи 276 ТК РФ и корректное решение о назначении. Проблема оформления даёт основание оспорить и само совместительство, и сделки, подписанные таким директором, и влечёт риск претензий.
Как оформить: две параллельные процедуры
Назначение единоличного исполнительного органа (далее — ЕИО) — это корпоративная процедура (Закон № 14-ФЗ), а совместительство — трудовая (ТК РФ). Их оформляют параллельно, а не вместо друг друга.
Шаг
Что оформляется
Срок / норма
1. Корпоративное решение
Решение единственного участника или протокол общего собрания о назначении ЕИО
ст. 40 Закона № 14-ФЗ
2. Трудовой договор
Трудовой договор по совместительству; в тексте прямо указывается, что работа является совместительством
ч. 4 ст. 282 ТК РФ
3. Разрешение основного работодателя
Выписка из протокола или решение собственника основного работодателя — если кандидат по основному месту руководитель
ч. 1 ст. 276 ТК РФ
4. Приказ
Приказ о приёме (о вступлении в должность) на основании договора и решения
оформляется работодателем
5. Сведения в СФР
ЕФС-1, подраздел 1.1 — сведения о приёме на работу
не позднее рабочего дня, следующего за днём приказа
6. Изменения в ЕГРЮЛ
Заявление Р13014 через нотариуса: два листа «И» — прекращение полномочий (значение «2») и новый руководитель (значение «1»)
нотариус подаёт в тот же или не позднее следующего рабочего дня (ст. 9 Закона № 129-ФЗ)
СФР — Социальный фонд России; ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц; Закон № 129-ФЗ — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Помните о режиме: продолжительность работы совместителя — не более 4 часов в день и не более половины нормы рабочего времени за месяц (статья 284 ТК РФ). Отсюда и практический вопрос ставки для директора-совместителя: чаще всего его оформляют на 0,5 ставки.
На какую ставку Вы оформляете директора-совместителя и как относитесь к тому, что Руководство Роструда одновременно требует разрешение по руководителю и относит его к «запрещённым» совместителям? Поделитесь в комментариях — соберём практику вместе.
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