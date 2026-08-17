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Ольга Ярская
Трудовое право
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Генеральный директор по совместительству: как принять руководителя по ТК РФ, который уже работает в другой компании

Генеральный директор по совместительству: как принять руководителя по ТК РФ, который уже работает в другой компании

На практике кандидат в директора часто где-то работает по трудовому договору. Можно ли взять такого человека руководителем по совместительству и как это оформить, если по основному месту он тоже генеральный директор? Если он не работает директор, какие документы оформить о его назначении?

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Может ли генеральный директор работать по совместительству?

Совместительство — это регулярная оплачиваемая работа в свободное от основной работы время по отдельному трудовому договору (статья 60.1, часть 1 статьи 282 ТК РФ). Число работодателей при этом законом не ограничено (часть 2 статьи 282 ТК РФ).

Для руководителя действует особое условие: он вправе трудиться по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица, собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица (часть 1 статьи 276 ТК РФ). Ключевой вопрос — кем кандидат является по основному месту работы: именно основной работодатель выдаёт разрешение.

Нужно ли разрешение: три ситуации по оформлению

Кандидат по основному месту работы

Требуется разрешение по ст. 276 ТК РФ

Основание

Руководитель организации (генеральный директор, директор)

Да — письменное разрешение органа или собственника основного работодателя

ч. 1 ст. 276 ТК РФ

Рядовой работник (не руководитель)

Нет

ст. 60.1, 282 ТК РФ

Единственный участник, возлагающий полномочия на себя

Нет — нормы главы 43 ТК РФ не применяются

ст. 273 ТК РФ

Что на самом деле сказал Роструд

В деловых публикациях встречается тезис: «руководитель по основному месту работы не может быть совместителем» — со ссылкой на Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (приказ Роструда от 11.11.2022 № 253). Действительно, в разделе «Работа совместителей» этот документ относит руководителя организации к случаям, где совместительство названо запрещённым.

Однако тот же документ в разделе о документах при приёме прямо называет среди них «разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является руководителем (работа руководителем организации по совместительству)». То есть Руководство одновременно и допускает совместительство руководителя, требуя дополнительный документ, — и относит его к «запрещённым». Это внутреннее противоречие самого документа.

Противоречие разрешается в пользу Кодекса. Статья 276 ТК РФ прямо разрешает руководителю работать по совместительству с разрешения собственника, а Руководство Роструда — методический акт и не может сузить норму ТК РФ. Вывод: принять директором по совместительству того, кто руководит другой компанией, можно — при наличии разрешения его основного работодателя.

Разрешение по статье 276: кто, в какой форме и что без него

Разрешение выдаёт основной работодатель кандидата — до приёма. Кратко — в таблице. Сохраняйте или делитесь с коллегами, чтобы оформить совместительство по правилам.

Вопрос

Как это работает

Кто выдаёт

Орган основного работодателя, к компетенции которого отнесён руководитель: в обществе с ограниченной ответственностью — общее собрание участников или единственный участник (статьи 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — Закон № 14-ФЗ); в акционерном обществе — совет директоров или общее собрание акционеров

В какой форме

Законом не установлена. На практике — выписка из протокола или решение единственного участника с прямым согласием на работу руководителя по совместительству в конкретной организации

Основание

Часть 1 статьи 276 ТК РФ

Если разрешения нет

Приём директора-совместителя оспорим; риск претензий трудовой инспекции по статье 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)

Ограничение

Руководитель не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации (часть 2 статьи 276 ТК РФ) — важно при работе в группе компаний

Разрешение — это согласие собственника именно на внешнее совмещение, а не сам трудовой договор. Его оформляют до приёма и хранят вместе с кадровыми документами.

Проверьте себя. Если у Вас генеральный директор одновременно руководит другими компаниями, проверьте по каждому такому совмещению правильность оформления решения: есть ли разрешение по части 1 статьи 276 ТК РФ и корректное решение о назначении. Проблема оформления даёт основание оспорить и само совместительство, и сделки, подписанные таким директором, и влечёт риск претензий.

Как оформить: две параллельные процедуры

Назначение единоличного исполнительного органа (далее — ЕИО) — это корпоративная процедура (Закон № 14-ФЗ), а совместительство — трудовая (ТК РФ). Их оформляют параллельно, а не вместо друг друга.

Шаг

Что оформляется

Срок / норма

1. Корпоративное решение

Решение единственного участника или протокол общего собрания о назначении ЕИО

ст. 40 Закона № 14-ФЗ

2. Трудовой договор

Трудовой договор по совместительству; в тексте прямо указывается, что работа является совместительством

ч. 4 ст. 282 ТК РФ

3. Разрешение основного работодателя

Выписка из протокола или решение собственника основного работодателя — если кандидат по основному месту руководитель

ч. 1 ст. 276 ТК РФ

4. Приказ

Приказ о приёме (о вступлении в должность) на основании договора и решения

оформляется работодателем

5. Сведения в СФР

ЕФС-1, подраздел 1.1 — сведения о приёме на работу

не позднее рабочего дня, следующего за днём приказа

6. Изменения в ЕГРЮЛ

Заявление Р13014 через нотариуса: два листа «И» — прекращение полномочий (значение «2») и новый руководитель (значение «1»)

нотариус подаёт в тот же или не позднее следующего рабочего дня (ст. 9 Закона № 129-ФЗ)

 СФР — Социальный фонд России; ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц; Закон № 129-ФЗ — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Помните о режиме: продолжительность работы совместителя — не более 4 часов в день и не более половины нормы рабочего времени за месяц (статья 284 ТК РФ). Отсюда и практический вопрос ставки для директора-совместителя: чаще всего его оформляют на 0,5 ставки.

На какую ставку Вы оформляете директора-совместителя и как относитесь к тому, что Руководство Роструда одновременно требует разрешение по руководителю и относит его к «запрещённым» совместителям? Поделитесь в комментариях — соберём практику вместе.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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