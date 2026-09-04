НДС снова 20%, а порог на УСН — 60 млн? Прежде чем пересчитывать цены, посмотрите, кто внес законопроект и что сказал Президент на самом деле

Что внесено
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предлагают изменить часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) по трём пунктам.
Мера
Действующая норма
Предложение
Базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС)
22% с 1 января 2026 года (пункт 3 статьи 164 НК РФ, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ)
Вернуть 20%
Порог доходов на упрощённой системе налогообложения (УСН) для освобождения от НДС
20 млн руб. за 2026–2028 годы, 15 млн руб. — 2029 год, 10 млн руб. — с 2030 года (статья 145 НК РФ, Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ)
Вернуть 60 млн руб.
Пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат сверх 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ)
С 2026 года — только для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с основным видом деятельности из перечня Правительства Российской Федерации (глава 34 НК РФ)
Вернуть для всех субъектов МСП
Откуда «растут ноги»
Законопроект связывают с выступлением Президента Российской Федерации на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 3 сентября. Хронология по первоисточникам показывает другое.
Дата
Событие
05.06.2026
Президент на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ): возможно отложить дальнейшее снижение порога и зафиксировать его на текущем уровне — 20 млн руб. О возврате к 60 млн руб. и о ставке НДС речи не было.
04.07.2026
Подписан Федеральный закон № 228-ФЗ: 20 млн руб. сохранены на 2026–2028 годы (законопроект № 1256655-8 фракции «Единая Россия», внесён во исполнение поручения Президента).
14.07.2026
Опубликованы поручения по итогам ПМЭФ: сохранение порога 20 млн руб., «беспрепятственный переход» между режимами, упрощение условий для производственных субъектов МСП.
02.09.2026
Фракция «Справедливая Россия» вносит законопроект: НДС 20%, порог 60 млн руб., взносы 15% для всех.
03.09.2026
Президент на ВЭФ: мер поддержки МСП «целый набор», по мнению бизнеса их «ещё недостаточно», работа продолжится. Ни одной цифры по НДС, порогу или взносам не прозвучало.
Позиция главы государства зафиксирована на ПМЭФ и уже реализована в законе: порог заморожен на 20 млн руб., а не возвращён к 60 млн руб. Инициатива от 2 сентября идёт дальше поручений Президента и поддержки Правительства Российской Федерации не имеет. Более того, пояснительная записка к ней ссылается на «снижение порога до 10–20 млн руб.» — шкалу, которая на дату внесения уже не действует.
Как отличить принятое от предложенного
Заголовков «налоги снизят» до конца года будет ещё много. Четыре признака, по которым я проверяю каждый из них.
1. Кто внёс. Правительство Российской Федерации или отдельная фракция. Налоговые законопроекты фракций без поддержки исполнительной власти в подавляющем большинстве отклоняются в первом чтении.
2. Есть ли заключение Правительства. По части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации без него законопроект об освобождении от налогов не может быть рассмотрен по существу.
3. Отражено ли в бюджете. Выпадающие доходы от снижения НДС на два пункта исчисляются сотнями миллиардов рублей в год. Если их нет в проекте федерального бюджета, мера не запланирована.
4. Есть ли номер федерального закона и дата опубликования. До этого момента любая инициатива — повод для обсуждения, а не для проводок.
По всем четырём признакам законопроект от 2 сентября 2026 года остаётся предложением. Основанием для изменения учётной политики, цен в договорах или отказа от перехода на НДС при превышении 20 млн руб. он не является.
Вопрос к Вам
Если бы из трёх мер прошла только одна — какую бы Вы выбрали для своего бизнеса: НДС 20%, порог 60 млн руб. или взносы 15% для всех? В моей практике ответы бухгалтеров и собственников расходятся почти всегда. Напишите свой вариант в комментариях.
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Комментарии9
Важно: я не могу независимо подтвердить детали по событиям и номерам законов 2025–2026 — моя база охватывает период до 2024 года, поэтому всё, что в статье с точными датами и номерами ФЗ (включая ФЗ №425‑ФЗ от 28.11.2025 про НДС 22% с 01.01.2026, ФЗ №228‑ФЗ от 04.07.2026 про порог УСН и хронологию июнь‑сентябрь 2026), стоит перепроверить по официальным источникам (СОЗД, Единый портал правовой информации, «Гарант»/«КонсультантПлюс»).
Вызывает требование уточнения и пара формулировок:
1) «фракционные» законопроекты чаще отклоняются в первом чтении — это обобщение, его лучше либо подкрепить цифрами, либо смягчить формулировку;
2) утверждение о том, что без заключения Правительства «законопроект об освобождении от налогов не может быть рассмотрен по существу», требует точной ссылки на норму и практику (в ряде случаев заключение действительно обязательно, но формулировку стоит конкретизировать).
Практический совет читателям: не меняйте учётную политику, цены в договорах и решения о переходе/невходе в режимы, пока изменение не опубликовано как федеральный закон и не учтено в бюджете; для МСП отдельно проверьте, входит ли ваш ОКВЭД в правительственный перечень для льгот по взносам — от этого всё зависит.
Вернуть порог 60 млн. руб.!!!
а основание для отражения новых циферок в бюджете - принятый НПА, который влечёт это изменение.
Так что пока закон не принят, никаких правок в бюджете нет и быть не может!
Плюс время на принятие в законном порядке этих изменений в бюджете!
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Кто статью писал?? .......
аааааааааааааа.....