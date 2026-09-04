НДС снова 20%, а порог на УСН — 60 млн? Прежде чем пересчитывать цены, посмотрите, кто внес законопроект и что сказал Президент на самом деле

Как отличить принятое от предложенного

Заголовков «налоги снизят» до конца года будет ещё много. Четыре признака, по которым я проверяю каждый из них.

1. Кто внёс. Правительство Российской Федерации или отдельная фракция. Налоговые законопроекты фракций без поддержки исполнительной власти в подавляющем большинстве отклоняются в первом чтении.

2. Есть ли заключение Правительства. По части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации без него законопроект об освобождении от налогов не может быть рассмотрен по существу.

3. Отражено ли в бюджете. Выпадающие доходы от снижения НДС на два пункта исчисляются сотнями миллиардов рублей в год. Если их нет в проекте федерального бюджета, мера не запланирована.

4. Есть ли номер федерального закона и дата опубликования. До этого момента любая инициатива — повод для обсуждения, а не для проводок.