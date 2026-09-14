Селлерам Wildberries: Минфин России ответил про НДС и прибыль по сгоревшему товару — но не то, о чем просил бизнес

01 · ЗАЧЕМ

Что просил бизнес и что он получил Обращение содержало две просьбы: закрепить в Налоговом кодексе РФ прямой запрет на восстановление НДС по товарам, уничтоженным атаками БПЛА и актами терроризма на логистических объектах, и обеспечить безусловное право на стопроцентное отнесение стоимости утраченного товара к внереализационным расходам на основании актов МЧС России или Следственного комитета РФ. Минфин России не сделал ни того, ни другого. Акты МЧС России и Следственного комитета РФ в ответе не упомянуты ни разу. Вместо нового регулирования воспроизведены две прежние позиции:

п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 — выбытие имущества по не зависящим от воли налогоплательщика причинам не является операцией, учитываемой при формировании объекта обложения НДС;

решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06 — утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации не относится к случаям, когда ранее правомерно принятый к вычету НДС подлежит восстановлению.

По налогу на прибыль — подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ: убытки от чрезвычайных ситуаций признаются во внереализационных расходах того периода, в котором произошло уничтожение товарно-материальных ценностей.