Селлерам Wildberries: Минфин России ответил про НДС и прибыль по сгоревшему товару — но не то, о чем просил бизнес

01 · ЗАЧЕМ
Что просил бизнес и что он получил
Обращение содержало две просьбы: закрепить в Налоговом кодексе РФ прямой запрет на восстановление НДС по товарам, уничтоженным атаками БПЛА и актами терроризма на логистических объектах, и обеспечить безусловное право на стопроцентное отнесение стоимости утраченного товара к внереализационным расходам на основании актов МЧС России или Следственного комитета РФ.
Минфин России не сделал ни того, ни другого. Акты МЧС России и Следственного комитета РФ в ответе не упомянуты ни разу. Вместо нового регулирования воспроизведены две прежние позиции:
п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 — выбытие имущества по не зависящим от воли налогоплательщика причинам не является операцией, учитываемой при формировании объекта обложения НДС;
решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06 — утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации не относится к случаям, когда ранее правомерно принятый к вычету НДС подлежит восстановлению.
По налогу на прибыль — подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ: убытки от чрезвычайных ситуаций признаются во внереализационных расходах того периода, в котором произошло уничтожение товарно-материальных ценностей.
СТАТУС ДОКУМЕНТА
Письмо прямо указывает: оно не содержит правовых норм, не является нормативным правовым актом и носит информационно-разъяснительный характер (со ссылкой на письмо Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138). Правил оно не создаёт — оно подтверждает уже действующие.
02 · КРИТЕРИИ
Часть про НДС работает только у тех, кто принимал налог к вычету.
Режим селлера
НДС: восстановление
Стоимость товара в расходы
ОСНО
Не восстанавливается
УСН, ставка 22% с вычетами
Не восстанавливается
УСН, ставки 5% и 7%
Вопрос не возникает: вычетов нет
УСН «доходы»
Не применимо
Не применимо (п. 1 ст. 346.18 НК РФ)
НПД, патент
Не применимо
Не применимо
Порог освобождения от НДС на УСН с 2026 года — 20 млн рублей, базовая ставка — 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Этим же законом п. 1 ст. 346.16 НК РФ дополнен подп. 45 — иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
ЧТО ПРОЦИТИРОВАНО НЕ ПОЛНОСТЬЮ
В п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 33 освобождение от НДС обусловлено доказыванием: налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам. Иначе налог исчисляется по правилам для безвозмездной реализации. При споре суды учитывают характер деятельности, соответствие объёмов выбытия обычному уровню и доводы инспекции о чрезмерности потерь. В письме этого условия нет.
03 · ЧТО МЕНЯЕТСЯ
В нормах — ничего. Меняется точка риска
Риск не в квалификации утраты, а в доказывании её обстоятельств. Товар находился на складе площадки, первичные документы формирует площадка, а отчёт «Потери и недостачи» из личного кабинета — информационный сигнал, а не первичный документ для налоговой.
ТРИ ДОКУМЕНТА — ТРИ РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Письмо ТПП РФ от 29.01.2026 № ПР/0042 (БПЛА как обстоятельство непреодолимой силы) работает в гражданском споре с площадкой. Постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 даёт отсрочку на 12 месяцев по НДС (кроме ввозного), налогу на прибыль, налогам при УСН и АУСН и страховым взносам за период август 2026 — июль 2027 с последующей рассрочкой: это перенос срока, а не освобождение, и только для селлеров с договором с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ» при ущербе свыше 5% доходов за 2025 год. Письмо Минфина России от 01.09.2026 закрывает вопрос по НДС и расходам.
04 · ДЕЙСТВИЯ
Четыре точки контроля
Определите то, что подходит из письма к вашей деятельности. При ставках 5% и 7% разъяснение по восстановлению НДС не даёт ничего — значима только расходная часть.
Изучите доказательства, которые у вас есть. Источники не взаимозаменяемы: документы площадки, документы органов власти, внутренние документы организации.
Проверьте обязанность по инвентаризации. Утрата или порча актива — случай обязательной инвентаризации по ФСБУ 28/2023, она проводится непосредственно по установлении факта. Индивидуальные предприниматели бухучёт не ведут (п. 2 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ), но требование ст. 252 НК РФ о документальном подтверждении распространяется и на них. Есть ли документы о подтверждении результатов инвентаризации на складе.
Изучите периоды. Убыток — период уничтожения, компенсация площадки — внереализационный доход. Расхождение периодов создаёт нагрузку, которую заранее просчитать вместе с вашим бухгалтером или самостоятельно.
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