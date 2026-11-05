Сняли вычет НДС из-за «технического» поставщика: что такое налоговая реконструкция. Алгоритм из 5 шагов, как сохранить вычет и расходы

Компания девять лет спорила, дважды выигрывала и в итоге проиграла. Разбираю, почему ей не помогла налоговая реконструкция, что это такое и когда она всё-таки спасает.

Для кого сделан разбор. Директора и бухгалтеры компаний на общей системе и на УСН с НДС, которые закупают товары и услуги у посредников, а также для всех интересующихся этой темой.