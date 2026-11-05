Сняли вычет НДС из-за «технического» поставщика: что такое налоговая реконструкция. Алгоритм из 5 шагов, как сохранить вычет и расходы

Компания девять лет спорила, дважды выигрывала и в итоге проиграла. Разбираю, почему ей не помогла налоговая реконструкция, что это такое и когда она всё-таки спасает.
Для кого сделан разбор. Директора и бухгалтеры компаний на общей системе и на УСН с НДС, которые закупают товары и услуги у посредников, а также для всех интересующихся этой темой.
Что случилось
ООО «Кейтеринг Сервис» из Москвы прошло выездную проверку за 2017–2019 годы. Инспекция признала семь поставщиков «техническими» и сняла по ним расходы и вычеты НДС полностью. Компания настаивала, что закупки были реальными.
Суды первой и апелляционной инстанций с ней согласились. Но кассация вернула дело: доказательства надо оценивать вместе, а не по одному. На втором круге компания проиграла везде, 31 марта 2026 года точку поставил АС Московского округа.
Что такое налоговая реконструкция
Налоговая реконструкция — пересчёт налога так, как если бы вы купили товар напрямую у реального поставщика, без «технической» фирмы в цепочке. Вычет и расходы оставляют, снимают только наценку посредника. В НК РФ такого термина нет, его ввели суды и ФНС России (письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
Немного арифметики. Компания купила товар у посредника за 1 200 000 руб. с НДС. Посредник оказался «технической» фирмой, а реальный производитель продал этот товар за 1 000 000 руб. с НДС.
Без реконструкции
С реконструкцией
Вычет НДС
0 руб.
180 328 руб. (по документам производителя)
Расходы
0 руб.
819 672 руб.
Что теряет компания
Весь вычет 216 393 руб. и все расходы 983 607 руб.
Только наценку посредника: 36 065 руб. НДС и 163 935 руб. расходов
Кейтеринг остался в левой колонке. Чтобы понять почему, посмотрите на схему бизнес-процесса по управлению риском должной осмотрительности: по требованиям законодательства налоговая задаёт два вопроса компании.
Рекомендую до сделки задавать эти вопросы внутри компании и деловым партнерам, чтобы потом их не задавали вам инспекторы. Все идет в рамках законодательства, а соблюдать его или нет, это решает каждый деловой партнер самостоятельно.
Почему кейтерингу отказали
Суд перечислил, что нашла инспекция. Каждый пункт — признак из письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»: признаки «технической» компании названы в п. 6, признаки умысла — в пп. 7–9.
Критерий из письма ФНС № БВ-4-7/3060@
Что нашла налоговая у кейтеринга (по тексту постановления)
Как этого избежать
п. 6 «б»: нет персонала, основных средств, склада, транспорта
У поставщиков не было достаточного штата и материально-технической базы
До сделки проверить ресурсы поставщика и сохранить результаты проверки
п. 6 «в»: поставщик не мог исполнить сделку своими ресурсами
Поставщики фактически не оказывали услуги и не могли участвовать в сделках
Сверять объём поставки с возможностями поставщика: склад, транспорт, люди
п. 6 «д» и п. 8: нетипичное движение денег, возврат или обналичивание
Деньги от компании уходили через поставщиков транзитом
Не работать с фирмами, которые не могут объяснить, откуда товар
п. 7 «б»: нетипичный документооборот, ошибки, формальные документы
Первичные документы недостоверны. Документы по закупкам в «Метро» у компании и у самого «Метро» разошлись по содержанию
Работать через ЭДО и сверять документы с продавцом
пп. 7–9: цель уменьшить налог или знание о «технической» компании
Суд пришёл к выводу о формальном документообороте и умысле
Фиксировать переговоры, выбор и проверку поставщика
пп. 10–11: последствия, если реальный поставщик не раскрыт
Ни на проверке, ни в суде компания не раскрыла реальные операции и стоимость товара
Раскрывать реального поставщика на проверке или в возражениях на акт
Сопоставление критериев с фактами — позиция автора для демонстрации применения документов ФНС России к сделке и оно не является догматом: суд в постановлении ссылается на ст. 54.1 НК РФ и постановление Пленума ВАС № 53, а не на пункты письма ФНС. В крупных сделках рекомендуется проявлять должную осмотрительность и формировать комплект документов для подтверждения экономической цели сделки и возможностей поставщика.
Итог суда: умысел, реальный поставщик не раскрыт. В такой ситуации расчётный способ не применяется, и налог считают без вычета и расходов по спорным сделкам.
Когда реконструкция спасает
Противоположный пример — ООО «Спецхимпром» (дело № А40-131167/2020).
Компании доначислили 130 млн руб. налогов и уменьшили убыток на 52 млн руб. за работу через «технические» компании.
Три суда поддержали инспекцию. Верховный суд отменил решения: у инспекции были документы реальных исполнителей, поэтому снять можно было только вычеты, которые приходятся на наценку «технических» компаний. Дело отправили на пересмотр.
Разница между кейтерингом и «Спецхимпромом» одна: в деле «Спецхимпрома» реальные исполнители были известны.
Девять лет одного спора
Когда
Что произошло
Итог
2017–2019
Проверяемый период
26.09.2022
Решение ИФНС № 10 по г. Москве
Сняты расходы и вычеты
2022–2023
Жалобы в УФНС и ФНС
Решение в силе
12.2023 и 05.2024
Арбитражный суд Москвы и 9 ААС
За компанию
16.10.2024
АС Московского округа
На новое рассмотрение
07.2025 и 10.2025
Арбитражный суд Москвы и 9 ААС
Против компании
31.03.2026
АС Московского округа, № Ф05-18332/24
Против компании, реконструкции нет
Можно ли пересчитать налог самому
Реконструкцию проводит инспекция при проверке.
Но вы можете сами подать уточнённую декларацию: убрать «технического» поставщика и отразить покупку по документам реального, если они есть. Прежде чем это делать нужно комплексно изучить ситуацию и вместе с собственником принять решение!
Когда подать
Что будет
До того, как узнали о проверке или об обнаружении ошибки, заплатив налог и пени
Штрафа нет (п. 4 ст. 81 НК РФ)
Во время проверки или после акта
Декларацию обязаны рассмотреть, но штраф уже возможен (письмо ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@)
К уточнённой декларации стоит приложить подробные письменные пояснения, а иногда и подтверждающие документы: иначе инспекция может увидеть в ней признание, что вы знали о проблеме.
Алгоритм: 5 шагов, чтобы сохранить вычет и расходы
1. Составьте список и проведите комплексный анализ. Сформируйте аналитику по реестру и найдите крупных поставщиков за три года и проверьте каждого по критериям из таблицы выше.
2. Найдите реального поставщика. По каждому сомнительному (техническому) посреднику выясните, у кого он реально брал товар, и получите отсутствующие документы этого лица либо проверьте текущие документы по критериям ФНС России.
3. Сверьте документы. Сравните свои УПД с документами продавцов, особенно по разовым крупным закупкам.
4. Решите, уточнять ли налог. Вместе с бухгалтером оцените, подавать ли уточнённую декларацию, пока проверку не назначили: так можно избежать штрафа.
5. На проверке — раскрывайте. Если проверка уже идёт, называйте реального поставщика и его цены на проверке или в возражениях на акт, а не в суде.
Будет ли это актуально в 2027 году
Да. Порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн руб., и закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил его до 2028 года. Компании выше порога платят НДС, а значит, вопрос вычетов по посредникам касается их и дальше. Позицию о реконструкции ВС подтвердил в марте 2026 года, ФНС России включила её в обзор практики за I квартал.
Это анализ рисков по текстам судебных актов и писем ФНС России.
Сталкивались с тем, что налоговая сняла вычет по поставщику, у которого товар реально был? Удалось ли отстоять?
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Меня зовут Ольга Ярская, налоговый консультант: член Палаты налоговых консультантов России, аттестат № 21 146 и судебный эксперт в области финансово-экономической, бухгалтерской и налоговой экспертизы, сертификат соответствия эксперта № 2600041 от 25.08.2026
О важности документов в посте разбирал коллега c www.klerk.ru с отсылками на судебную практику https://www.klerk.ru/user/2572475/716969/
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