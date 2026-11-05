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Ольга Ярская
Налоговое право (НК РФ)
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Сняли вычет НДС из-за «технического» поставщика: что такое налоговая реконструкция. Алгоритм из 5 шагов, как сохранить вычет и расходы

Сняли вычет НДС из-за «технического» поставщика: что такое налоговая реконструкция. Алгоритм из 5 шагов, как сохранить вычет и расходы

Кейтеринговая компания закупала продукты у семи поставщиков, в том числе у ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее — «Метро»). Через несколько лет налоговая сняла по ним все вычеты НДС и расходы.

8 открытий

Компания девять лет спорила, дважды выигрывала и в итоге проиграла. Разбираю, почему ей не помогла налоговая реконструкция, что это такое и когда она всё-таки спасает.

Для кого сделан разбор. Директора и бухгалтеры компаний на общей системе и на УСН с НДС, которые закупают товары и услуги у посредников, а также для всех интересующихся этой темой.

Что случилось

ООО «Кейтеринг Сервис» из Москвы прошло выездную проверку за 2017–2019 годы. Инспекция признала семь поставщиков «техническими» и сняла по ним расходы и вычеты НДС полностью. Компания настаивала, что закупки были реальными.

Суды первой и апелляционной инстанций с ней согласились. Но кассация вернула дело: доказательства надо оценивать вместе, а не по одному. На втором круге компания проиграла везде, 31 марта 2026 года точку поставил АС Московского округа.

Что такое налоговая реконструкция

Налоговая реконструкция — пересчёт налога так, как если бы вы купили товар напрямую у реального поставщика, без «технической» фирмы в цепочке. Вычет и расходы оставляют, снимают только наценку посредника. В НК РФ такого термина нет, его ввели суды и ФНС России (письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

Немного арифметики. Компания купила товар у посредника за 1 200 000 руб. с НДС. Посредник оказался «технической» фирмой, а реальный производитель продал этот товар за 1 000 000 руб. с НДС.

 

Без реконструкции

С реконструкцией

Вычет НДС

0 руб.

180 328 руб. (по документам производителя)

Расходы

0 руб.

819 672 руб.

Что теряет компания

Весь вычет 216 393 руб. и все расходы 983 607 руб.

Только наценку посредника: 36 065 руб. НДС и 163 935 руб. расходов

Кейтеринг остался в левой колонке. Чтобы понять почему, посмотрите на схему бизнес-процесса по управлению риском должной осмотрительности: по требованиям законодательства налоговая задаёт два вопроса компании.

Рекомендую до сделки задавать эти вопросы внутри компании и деловым партнерам, чтобы потом их не задавали вам инспекторы. Все идет в рамках законодательства, а соблюдать его или нет, это решает каждый деловой партнер самостоятельно.

Бизнес-процесс “Проверка поставщика на должную осмотрительность по ст. 54.1 НК РФ”
Бизнес-процесс “Проверка поставщика на должную осмотрительность по ст. 54.1 НК РФ”

Почему кейтерингу отказали

Суд перечислил, что нашла инспекция. Каждый пункт — признак из письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»: признаки «технической» компании названы в п. 6, признаки умысла — в пп. 7–9.

Критерий из письма ФНС № БВ-4-7/3060@

Что нашла налоговая у кейтеринга (по тексту постановления)

Как этого избежать

п. 6 «б»: нет персонала, основных средств, склада, транспорта

У поставщиков не было достаточного штата и материально-технической базы

До сделки проверить ресурсы поставщика и сохранить результаты проверки

п. 6 «в»: поставщик не мог исполнить сделку своими ресурсами

Поставщики фактически не оказывали услуги и не могли участвовать в сделках

Сверять объём поставки с возможностями поставщика: склад, транспорт, люди

п. 6 «д» и п. 8: нетипичное движение денег, возврат или обналичивание

Деньги от компании уходили через поставщиков транзитом

Не работать с фирмами, которые не могут объяснить, откуда товар

п. 7 «б»: нетипичный документооборот, ошибки, формальные документы

Первичные документы недостоверны. Документы по закупкам в «Метро» у компании и у самого «Метро» разошлись по содержанию

Работать через ЭДО и сверять документы с продавцом

пп. 7–9: цель уменьшить налог или знание о «технической» компании

Суд пришёл к выводу о формальном документообороте и умысле

Фиксировать переговоры, выбор и проверку поставщика

пп. 10–11: последствия, если реальный поставщик не раскрыт

Ни на проверке, ни в суде компания не раскрыла реальные операции и стоимость товара

Раскрывать реального поставщика на проверке или в возражениях на акт

Сопоставление критериев с фактами — позиция автора для демонстрации применения документов ФНС России к сделке и оно не является догматом: суд в постановлении ссылается на ст. 54.1 НК РФ и постановление Пленума ВАС № 53, а не на пункты письма ФНС. В крупных сделках рекомендуется проявлять должную осмотрительность и формировать комплект документов для подтверждения экономической цели сделки и возможностей поставщика.

Итог суда: умысел, реальный поставщик не раскрыт. В такой ситуации расчётный способ не применяется, и налог считают без вычета и расходов по спорным сделкам.

Когда реконструкция спасает

Противоположный пример — ООО «Спецхимпром» (дело № А40-131167/2020).
Компании доначислили 130 млн руб. налогов и уменьшили убыток на 52 млн руб. за работу через «технические» компании.

Три суда поддержали инспекцию. Верховный суд отменил решения: у инспекции были документы реальных исполнителей, поэтому снять можно было только вычеты, которые приходятся на наценку «технических» компаний. Дело отправили на пересмотр.

Разница между кейтерингом и «Спецхимпромом» одна: в деле «Спецхимпрома» реальные исполнители были известны.

Девять лет одного спора

Когда

Что произошло

Итог

2017–2019

Проверяемый период

 

26.09.2022

Решение ИФНС № 10 по г. Москве

Сняты расходы и вычеты

2022–2023

Жалобы в УФНС и ФНС

Решение в силе

12.2023 и 05.2024

Арбитражный суд Москвы и 9 ААС

За компанию

16.10.2024

АС Московского округа

На новое рассмотрение

07.2025 и 10.2025

Арбитражный суд Москвы и 9 ААС

Против компании

31.03.2026

АС Московского округа, № Ф05-18332/24

Против компании, реконструкции нет

Можно ли пересчитать налог самому

Реконструкцию проводит инспекция при проверке.

Но вы можете сами подать уточнённую декларацию: убрать «технического» поставщика и отразить покупку по документам реального, если они есть. Прежде чем это делать нужно комплексно изучить ситуацию и вместе с собственником принять решение!

Когда подать

Что будет

До того, как узнали о проверке или об обнаружении ошибки, заплатив налог и пени

Штрафа нет (п. 4 ст. 81 НК РФ)

Во время проверки или после акта

Декларацию обязаны рассмотреть, но штраф уже возможен (письмо ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@)

К уточнённой декларации стоит приложить подробные письменные пояснения, а иногда и подтверждающие документы: иначе инспекция может увидеть в ней признание, что вы знали о проблеме.

Алгоритм: 5 шагов, чтобы сохранить вычет и расходы

1.    Составьте список и проведите комплексный анализ. Сформируйте аналитику по реестру и найдите крупных поставщиков за три года и проверьте каждого по критериям из таблицы выше.

2.    Найдите реального поставщика. По каждому сомнительному (техническому) посреднику выясните, у кого он реально брал товар, и получите отсутствующие документы этого лица либо проверьте текущие документы по критериям ФНС России.

3.    Сверьте документы. Сравните свои УПД с документами продавцов, особенно по разовым крупным закупкам.

4.    Решите, уточнять ли налог. Вместе с бухгалтером оцените, подавать ли уточнённую декларацию, пока проверку не назначили: так можно избежать штрафа.

5.    На проверке — раскрывайте. Если проверка уже идёт, называйте реального поставщика и его цены на проверке или в возражениях на акт, а не в суде.

Будет ли это актуально в 2027 году

Да. Порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн руб., и закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил его до 2028 года. Компании выше порога платят НДС, а значит, вопрос вычетов по посредникам касается их и дальше. Позицию о реконструкции ВС подтвердил в марте 2026 года, ФНС России включила её в обзор практики за I квартал.

Это анализ рисков по текстам судебных актов и писем ФНС России.
Сталкивались с тем, что налоговая сняла вычет по поставщику, у которого товар реально был? Удалось ли отстоять?

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Меня зовут Ольга Ярская, налоговый консультант: член Палаты налоговых консультантов России, аттестат № 21 146 и судебный эксперт в области финансово-экономической, бухгалтерской и налоговой экспертизы, сертификат соответствия эксперта № 2600041 от 25.08.2026



О важности документов в посте разбирал коллега c www.klerk.ru с отсылками на судебную практику https://www.klerk.ru/user/2572475/716969/

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

18 подписчиков55 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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