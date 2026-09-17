Запись звонков с клиентами: правовые основания, обязанности оператора и штрафы до 700 000 ₽

Что защищает закон: тайна связи и персональные данные
Звонок клиенту затрагивает два правовых режима.
Тайна связи (ст. 23 Конституции, ст. 63 закона «О связи» № 126-ФЗ) защищает разговор от посторонних. Компания участвует в разговоре сама, поэтому, записывая собственный звонок, тайну связи не нарушает. Передавать содержание переговоров третьим лицам без согласия абонента она уже не может.
Персональные данные (152-ФЗ) охватывают почти всё, что попадает в запись. Этот режим и создаёт основные обязанности для бизнеса.
Какие данные содержит запись разговора
Данные
Правовой режим
Что требуется
Голос, если запись фиксирует содержание беседы
Обычные персональные данные
Законное основание, например уведомление и согласие
Голос, если запись служит для установления личности
Биометрические данные (ст. 11 152-ФЗ)
Письменное согласие
ФИО, адрес, паспорт, номер договора, условия сделки, жалобы
Обычные персональные данные
Законное основание
Номер телефона
Персональные данные, если позволяет определить человека, в том числе вместе с другими сведениями
Законное основание
Большинству компаний биометрия не нужна: они записывают звонки ради содержания, а не для идентификации. Это стоит прямо указать во внутренних документах, чтобы проверяющий не квалифицировал запись иначе.
Три законных основания для записи
Статья 6 152-ФЗ перечисляет основания обработки. Для записи звонков бизнес обычно опирается на одно из трёх.
1. Согласие абонента. Закон требует, чтобы согласие было конкретным, осознанным и однозначным. При обзвоне согласие считается полученным, если компания до начала разговора сообщила о записи и её целях, а собеседник продолжил диалог.
2. Договор с клиентом (п. 5 ч. 1 ст. 6). Согласие не нужно, если запись служит заключению или исполнению договора, стороной которого является абонент. Использовать такие записи в других целях, например в маркетинговой аналитике, компания уже не вправе.
3. Законный интерес оператора (п. 7 ч. 1 ст. 6). Основание применимо, если оно не нарушает права абонента. На практике его трактуют узко, поэтому полагаться только на него рискованно.
Отдельный запрет касается баз контактов. Купленная база физлиц не даёт основания для обзвона: эти люди не соглашались на обработку данных компанией-покупателем. Публичные сведения о юрлицах, ИП, госучреждениях и данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП использовать можно.
Обязанности оператора персональных данных
После начала записи компания обязана:
определить и закрепить в документах цели и основания обработки (ст. 5, 6);
опубликовать политику обработки персональных данных (ст. 18.1);
подать уведомление в Роскомнадзор, если обработка не попадает в исключения ч. 2 ст. 22;
принять правовые, организационные и технические меры защиты (ст. 19);
хранить базы с данными граждан РФ на территории России (ч. 5 ст. 18);
отвечать на запросы клиентов о их данных в течение 10 рабочих дней (ст. 14);
прекратить обработку и уничтожить данные в течение 30 дней после достижения цели или отзыва согласия (ст. 21).
Ответственность: штрафы по ст. 13.11 КоАП
С 30 мая 2025 года санкции для юрлиц выросли.
Нарушение
Штраф для юрлица
Обработка без согласия или иного законного основания
300 000–700 000 ₽, повторно до 1,5 млн ₽
Обработка в целях, не совпадающих с заявленными
150 000–300 000 ₽
Не подано уведомление в Роскомнадзор
100 000–300 000 ₽
Штрафы назначают за каждое нарушение отдельно. Компания без политики, без уведомления в РКН и без предупреждения о записи рискует получить сразу несколько постановлений.
Цель записи ограничивает её использование
Принцип соответствия целям (ч. 2 ст. 5 152-ФЗ) на практике нарушают чаще всего. Если клиента предупредили о «контроле качества», анализ его реакций для маркетинговых кампаний выходит за рамки согласия.
Цели формулируют заранее и перечисляют все, что компания действительно планирует: «для контроля качества обслуживания, разрешения споров и анализа обратной связи».
Цель
Что анализируют
Как использует бизнес
Контроль качества
Ключевые фразы, реакцию клиента
Отбор лучших диалогов, поиск проблемных звонков
Разрешение споров
Договорённости с клиентом, условия сделки
Доказательства в претензионной работе и суде
Развитие продукта
Типовые вопросы и жалобы
Доработка продукта и инструкций
Соблюдение регламентов
Нарушения скриптов и требований закона
Корректировка скриптов, доучивание
Порядок законной записи: шесть шагов
1. Оформите документы.
Приказ о записи телефонных переговоров с целями, кругом лиц, допущенных к записям, и сроками хранения.
Политика обработки персональных данных на сайте с упоминанием записи звонков и сведениями по ст. 18.1 152-ФЗ.
Условие о записи звонков в договоре-оферте.
2. Подайте уведомление в Роскомнадзор или зафиксируйте, почему ваша обработка подпадает под исключение ч. 2 ст. 22.
3. Предупреждайте о записи до начала разговора. Текст должен быть одинаковым в каждом звонке и тоже попадать в запись. Пример: «Добрый день! Обратите внимание: для повышения качества обслуживания разговор может быть записан».
Одинаковую формулировку проще обеспечить без участия менеджера: автоинформатор проигрывает записанное сообщение о записи и целях обработки до того, как к звонку подключится сотрудник.
4. Ограничьте доступ. Записи слушают только те, кому это нужно по должности: руководители, аналитики, служба безопасности. Список закрепите в приказе.
5. Установите сроки хранения.
Для контроля качества обычно достаточно 3–6 месяцев.
Для разрешения споров храните записи 3 года по общему сроку исковой давности (ст. 196 ГК РФ).
После окончания срока записи уничтожают и составляют об этом акт.
6. Ознакомьте с правилами тех, кто работает с записями. Это требование ст. 18.1 152-ФЗ: лица, допущенные к персональным данным, должны знать положения закона и локальных актов компании.
Запись как доказательство в споре
Суды принимают аудиозаписи как доказательства (ст. 77 ГПК РФ, ст. 89 АПК РФ). Сторона должна указать, кто, когда и в каких условиях сделал запись.
Позицию компании усиливают:
предупреждение о записи в начале файла;
метаданные звонка: дата, время, номер, сотрудник;
неизменённый исходный файл;
расшифровка разговора для приобщения к делу.
Если компания нарушила порядок обработки данных, клиент может оспорить не только запись, но и потребовать компенсацию морального вреда (ст. 24 152-ФЗ).
Как контролировать соблюдение правил во всех звонках
Выборочная проверка охватывает несколько процентов разговоров. Нарушение в остальных звонках компания обнаружит уже из жалобы клиента или предписания РКН.
Сплошной контроль обеспечивают системы речевой аналитики. Они проверяют все диалоги по заданным правилам: прозвучало ли предупреждение о записи, не нарушил ли сотрудник скрипт, не запросил ли лишние данные. Так компания находит нарушения до того, как о них узнает клиент или регулятор, и не расширяет отдел контроля качества.