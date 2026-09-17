Запись звонков с клиентами: правовые основания, обязанности оператора и штрафы до 700 000 ₽

Три законных основания для записи

Статья 6 152-ФЗ перечисляет основания обработки. Для записи звонков бизнес обычно опирается на одно из трёх.

1. Согласие абонента. Закон требует, чтобы согласие было конкретным, осознанным и однозначным. При обзвоне согласие считается полученным, если компания до начала разговора сообщила о записи и её целях, а собеседник продолжил диалог.

2. Договор с клиентом (п. 5 ч. 1 ст. 6). Согласие не нужно, если запись служит заключению или исполнению договора, стороной которого является абонент. Использовать такие записи в других целях, например в маркетинговой аналитике, компания уже не вправе.

3. Законный интерес оператора (п. 7 ч. 1 ст. 6). Основание применимо, если оно не нарушает права абонента. На практике его трактуют узко, поэтому полагаться только на него рискованно.

Отдельный запрет касается баз контактов. Купленная база физлиц не даёт основания для обзвона: эти люди не соглашались на обработку данных компанией-покупателем. Публичные сведения о юрлицах, ИП, госучреждениях и данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП использовать можно.