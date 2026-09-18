Успейте порекомендовать Клерк.Школу или Клерк.Систему по акции 🎁

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В новом разделе «Что рекомендовать» уже собрали готовые предложения для партнеров. Там можно выбрать Клерк.Школу или Клерк.Систему, взять готовые материалы и сразу разместить их у себя.
Все максимально просто:
Заходите в раздел «Что рекомендовать».
Выбираете Клерк.Школу или Клерк.Систему.
Копируете готовый текст.
Скачиваете картинку.
Публикуете у себя вместе со своим промокодом.
Текст и картинка уже готовы, придумывать публикацию с нуля не нужно. Осталось выбрать продукт, скопировать материалы и рассказать о выгодном предложении своей аудитории. 🚀
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Отлично: КонсультантПлюс напоминает не слепо верить ИИ, а мы тем временем будем уверенно писать в пояснениях «исходя из ответа бота» — вдруг налоговая оценит ссылку на систему и любовь к автоматизации так же, как мы ценим возможность переложить вину