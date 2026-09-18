Успейте порекомендовать Клерк.Школу или Клерк.Систему по акции 🎁

Сейчас у Клерка действует акция на подписки: 6 месяцев подписки + 3 месяца бесплатно.

Сейчас у Клерка действует акция на подписки: 6 месяцев подписки + 3 месяца бесплатно.

Акция действует до 21 сентября включительно, поэтому сейчас самое время зайти в партнерский кабинет и сделать несколько рекомендаций своей аудитории. ⏰

Что рекомендовать?

В новом разделе «Что рекомендовать» уже собрали готовые предложения для партнеров. Там можно выбрать Клерк.Школу или Клерк.Систему, взять готовые материалы и сразу разместить их у себя.

Все максимально просто:

Заходите в раздел «Что рекомендовать». Выбираете Клерк.Школу или Клерк.Систему. Копируете готовый текст. Скачиваете картинку. Публикуете у себя вместе со своим промокодом.

Текст и картинка уже готовы, придумывать публикацию с нуля не нужно. Осталось выбрать продукт, скопировать материалы и рассказать о выгодном предложении своей аудитории. 🚀

А покупатель получит скидку 5% по вашему промокоду, а вы получите вознаграждение за покупку.

👉 Посмотреть условия акции

Успейте воспользоваться акцией до 21 сентября включительно.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/