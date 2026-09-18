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Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Антон Исаев
Обучение и карьера
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Успейте порекомендовать Клерк.Школу или Клерк.Систему по акции 🎁

Сейчас у Клерка действует акция на подписки: 6 месяцев подписки + 3 месяца бесплатно.

125 просмотров3 открытия
Успейте порекомендовать Клерк.Школу или Клерк.Систему по акции 🎁

Сейчас у Клерка действует акция на подписки: 6 месяцев подписки + 3 месяца бесплатно.

Акция действует до 21 сентября включительно, поэтому сейчас самое время зайти в партнерский кабинет и сделать несколько рекомендаций своей аудитории. ⏰

Что рекомендовать?

В новом разделе «Что рекомендовать» уже собрали готовые предложения для партнеров. Там можно выбрать Клерк.Школу или Клерк.Систему, взять готовые материалы и сразу разместить их у себя.

Все максимально просто:

  1. Заходите в раздел «Что рекомендовать».

  2. Выбираете Клерк.Школу или Клерк.Систему.

  3. Копируете готовый текст.

  4. Скачиваете картинку.

  5. Публикуете у себя вместе со своим промокодом.

Текст и картинка уже готовы, придумывать публикацию с нуля не нужно. Осталось выбрать продукт, скопировать материалы и рассказать о выгодном предложении своей аудитории. 🚀

А покупатель получит скидку 5% по вашему промокоду, а вы получите вознаграждение за покупку.

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Успейте воспользоваться акцией до 21 сентября включительно.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/

Информации об авторе

Антон Исаев

Антон Исаев

Ассистент руководителя в Клерк.Ру

3 подписчика7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

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