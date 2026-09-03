Перевели себе больше 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк может остановить операцию

В интернете подобные новости обычно превращаются в одну фразу:
«Переводы больше 200 тысяч теперь будут блокировать».
Звучит страшно.
Но юридически это неправильно.
С 1 января 2026 года Банк России расширил перечень признаков мошеннических переводов с 6 до 12.
И среди них действительно появился сценарий с суммой более 200 тысяч рублей.
Разберемся, как он работает.
Самому себе 200 тысяч переводить можно
Сам по себе перевод 200, 300 или 500 тысяч рублей между своими счетами не запрещен.
Новый критерий выглядит сложнее.
Банк должен обратить внимание на ситуацию, когда человек:
сначала переводит самому себе из другого банка через СБП более 200 тысяч рублей;
а затем менее чем через 24 часа переводит деньги другому человеку;
причем этому получателю он не переводил деньги последние полгода.
То есть имеет значение совокупность обстоятельств.
Зачем вообще появился такой критерий
Представим ситуацию.
Мошенники убеждают человека собрать деньги со всех своих банковских счетов на одном.
Человек переводит себе крупную сумму через СБП.
После этого по инструкции злоумышленников отправляет ее на совершенно новый счет.
Внешне первый перевод выглядит абсолютно безопасно: человек отправляет деньги самому себе.
Но второй уже может привести к потере всей суммы.
Именно такие цепочки банк теперь должен учитывать.
Это не налоговый контроль
Еще одна важная вещь.
Антифрод-проверка банка и налоговая проверка — разные механизмы.
Если банк анализирует операцию на наличие признаков мошенничества, это не означает, что ФНС автоматически решила проверить происхождение ваших денег.
И наоборот.
Поэтому формула:
«Перевел больше 200 тысяч — заинтересуется налоговая»
неверна.
Какие еще операции могут показаться банку необычными
Банк России указывает и другие признаки.
Например:
нетипичная для клиента сумма;
необычное время операции;
нехарактерная периодичность;
смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах незадолго до перевода;
информация о риске мошенничества, поступившая банку из предусмотренных источников.
Поэтому две одинаковые операции у разных клиентов банк может оценивать по-разному.
Перевод 300 тысяч для человека, который регулярно совершает крупные платежи, и внезапный перевод практически всего остатка со счета пенсионера — разные ситуации.
Что делать, если банк остановил перевод
Главное — не пытаться тут же повторять операцию пять раз разными способами.
Сначала выясните причину ограничения у банка.
Если перевод действительно совершаете вы и понимаете, кому отправляете деньги, следуйте процедуре подтверждения, которую предложит банк.
И никогда не подтверждайте операцию только потому, что человек по телефону говорит:
«Сейчас банк будет звонить — скажите, что переводите родственнику».
Именно так часто работают мошеннические схемы.
А если это оплата за товар или услугу?
Тогда возникает уже другой вопрос.
Если физлицо регулярно получает множество переводов от разных людей, важно понимать экономическую природу этих поступлений.
Продажа старого телефона знакомому и постоянный прием оплаты от клиентов — юридически разные ситуации.
И здесь уже могут возникнуть вопросы не только банковского антифрода, но и налогового законодательства.
Вывод
Сумма 200 тысяч рублей — не новый запрет на переводы.
Банк России установил значительно более конкретный критерий, где важны последовательность операций, срок между ними и новый получатель.
Поэтому бояться каждого крупного перевода не нужно.
Но полезно понимать, что банки сегодня анализируют уже не только отдельную операцию, а иногда и цепочку действий клиента.
Сохраните статью и отправьте тем, кто уже слышал, что «после 200 тысяч карту обязательно заблокируют».
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