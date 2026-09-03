Перевели себе больше 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк может остановить операцию

Самому себе 200 тысяч переводить можно

Сам по себе перевод 200, 300 или 500 тысяч рублей между своими счетами не запрещен.

Новый критерий выглядит сложнее.

Банк должен обратить внимание на ситуацию, когда человек:

сначала переводит самому себе из другого банка через СБП более 200 тысяч рублей;

а затем менее чем через 24 часа переводит деньги другому человеку;

причем этому получателю он не переводил деньги последние полгода.

То есть имеет значение совокупность обстоятельств.