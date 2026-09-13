В договоре написано «1 млн без НДС», а налог появился позже: кто заплатит его с 1 октября

С 1 октября 2026 года начинают действовать новые правила для ситуаций, когда обязанность платить НДС появилась уже после заключения договора. Изменение особенно актуально для бизнеса на УСН: если старый договор продолжает исполняться, просто добавить налог к согласованной цене получится не всегда.

Представим ситуацию.

Компания заключила долгосрочный договор на 1 млн рублей.

На момент подписания продавец рассчитывал работать без НДС.

Договор исполняется несколько месяцев.

За это время налоговые правила меняются или у продавца возникает обязанность исчислять НДС.

И появляется спор:

1 млн рублей — это цена плюс НДС или НДС теперь придется заплатить из этого миллиона?

С 1 октября 2026 года для некоторых подобных ситуаций начинает действовать специальное правило. ФНС уже разъясняет изменения, внесенные Федеральным законом № 293-ФЗ в статьи 166 и 168 НК РФ.

Почему проблема стала особенно заметной

В 2026 году этот вопрос касается в том числе бизнеса на УСН.

Порог освобождения от НДС составляет 20 млн рублей.

И предприниматель может заключить договор в начале года, когда обязанности по НДС еще нет, а затем превысить порог доходов и стать плательщиком НДС уже во время исполнения контракта.

К этому моменту цена договора уже согласована.

Покупатель говорит:

— Мы договорились на миллион.

Продавец отвечает:

— Теперь появился НДС.

Возникает вопрос, кто понесет эту нагрузку.

Что меняется с 1 октября

ФНС объясняет: новые положения предусматривают расчетный порядок в определенных ситуациях, когда обязанность уплатить НДС у продавца появилась после заключения договора вследствие изменения законодательства, покупатель не имеет права на вычет, а стороны не изменили цену и заранее не предусмотрели в договоре порядок действий на такой случай.

Тогда налог исчисляется расчетным способом из согласованной договорной цены, а не просто добавляется сверху.

Это может существенно изменить экономику сделки.

Простой пример

Условно стороны согласовали цену:

1 000 000 рублей.

Продавец рассчитывал, что это вся его договорная выручка без необходимости выделять НДС.

Позже возникают условия для применения нового правила.

Если нельзя просто увеличить цену для покупателя, налоговая нагрузка фактически начинает рассчитываться внутри той суммы, которую стороны уже согласовали.

То есть миллион для продавца перестает быть тем же миллионом, который он закладывал в финансовую модель сделки.

Самая распространенная ошибка — вообще не писать про налоги

В договорах малого бизнеса часто встречается одна строка:

«Стоимость работ — 1 000 000 рублей».

И всё.

Нет:

указания на налоговый режим;

условия об НДС;

порядка изменения цены;

оговорки на случай изменения налогового законодательства.

Пока режим не меняется, стороны об этом даже не думают.

Но как только появляется новый налоговый статус, одна короткая строка о цене превращается в предмет спора.

Что проверить в старых договорах уже сейчас

Особенно внимательно стоит посмотреть долгосрочные договоры, которые:

были заключены до изменения налоговой ситуации;

продолжают исполняться осенью;

предполагают несколько этапов оплаты;

имеют фиксированную цену;

заключены с покупателями, которые сами не могут использовать вычет НДС.

Я бы проверила пять пунктов.

1. Как сформулирована цена.

Указан ли НДС?

2. Есть ли условие об изменении налогового законодательства.

3. Можно ли менять цену соглашением сторон.

4. Когда именно происходит реализация по договору.

5. Как новая налоговая нагрузка влияет на прибыльность сделки.

Последнее иногда важнее юридической формулировки.

Нельзя просто задним числом переписать договор

Если стороны обнаружили проблему уже после исполнения части обязательств, появляется соблазн быстро «исправить» старые документы.

С этим нужно быть осторожными.

Документы должны отражать реальные договоренности и фактические обстоятельства.

Создание задним числом удобной версии событий способно породить больше вопросов, чем исходная проблема.

Если стороны хотят изменить условия действующего договора, это нужно оформлять корректно и на будущее с учетом уже возникших обязательств.

Почему это вопрос не только бухгалтера

НДС часто воспринимают как бухгалтерскую тему.

Но здесь налог непосредственно влияет на гражданско-правовую цену договора.

То есть бухгалтер может правильно посчитать налог, а компания все равно потеряет деньги из-за того, что договор составлен неудачно.

Поэтому осенью 2026 года налоговую модель и договорную работу особенно полезно проверять вместе.

Когда один налоговый нюанс приводит к долгу

Допустим, маржа по контракту была небольшая.

Компания получила оплату.

Рассчиталась с поставщиками.

Заплатила зарплату.

Распределила остаток.

И только потом выяснилось, что часть согласованной цены придется направить на НДС.

Если свободных денег уже нет, налоговое изменение превращается в кассовый разрыв.

А если одновременно есть кредиты и задолженность перед поставщиками — в новый долг.

Именно поэтому для бизнеса с ухудшающимся финансовым положением вопрос:

«Кто должен был заплатить НДС по договору?»

может со временем стать частью значительно более крупного спора с кредиторами.

Вывод

До 1 октября стоит открыть не только Налоговый кодекс.

Откройте свои действующие договоры.

Особенно те, которые будут исполняться несколько месяцев или уже пережили изменение налогового статуса продавца.

Проверьте одну простую фразу:

что именно стороны имели в виду под ценой договора и что произойдет, если появляется НДС.

Иногда несколько строк в договоре решают вопрос, который потом измеряется сотнями тысяч рублей.

Сохраните статью и передайте тому, кто отвечает у вас за договоры: новое правило начинает работать уже с 1 октября 2026 года.

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