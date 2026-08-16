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Юрист Ребик
Права потребителей
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Новые правила розничной торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно изменить

С 1 сентября магазины и интернет-продавцы переходят на новые правила. Разбираемся, что бизнесу стоит проверить заранее.

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С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать новые правила розничной торговли.

Они утверждены постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657 и заменяют прежние правила, действовавшие с 2021 года.

Изменения затрагивают обычные магазины, интернет-магазины, продавцов на агрегаторах, программы лояльности, возвраты и работу с претензиями покупателей.

Вот что стоит проверить бизнесу до сентября.

Новые правила розничной торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно изменить

1. Как покупатель может направить претензию

При дистанционной продаже продавец должен сообщить потребителю о форме и способах направления претензий.

Поэтому интернет-магазинам стоит проверить сайт, оферту, разделы «Возврат и обмен», контакты и формы обратной связи.

Опасная ситуация — когда на сайте указан один порядок, в оферте другой, а сотрудник требует отправить претензию третьим способом.

В споре такая несогласованность может сыграть против продавца.

2. Какие сведения указаны на маркетплейсе

Продавцам, работающим через агрегаторы, стоит проверить информацию о себе, которую видит покупатель.

Особенно если компания меняла адрес, наименование, реквизиты или юридическое лицо.

Покупатель должен понимать, с кем именно он заключает договор.

Поэтому карточка продавца — уже не просто элемент интерфейса площадки.

3. MAX появляется в розничной торговле

Новые правила предусматривают использование MAX в отдельных случаях подтверждения сведений о покупателе.

Это может касаться подтверждения личности, возраста или права на льготу.

Кроме того, MAX предусмотрен при предоставлении сведений для участия в программах лояльности.

Поэтому крупным торговым сетям стоит проверить не только юридические документы, но и кассовое ПО, мобильные приложения и инструкции сотрудников.

4. Интернет-магазинам стоит проверить весь путь покупателя

Полезно пройти собственный сайт как обычный клиент:

товар → корзина → информация о продавце → оплата → возврат → претензия.

Новые правила розничной торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно изменить

Если на каком-либо этапе информация устарела или противоречит другим разделам сайта, лучше исправить это до 1 сентября.

5. Изменятся перечни товаров для возврата и замены

Постановление № 657 утверждает новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену.

Обновлен и перечень товаров длительного пользования, для которых на период ремонта или замены не предоставляется аналогичный товар.

Поэтому сотрудникам нельзя после 1 сентября продолжать пользоваться старыми памятками автоматически.

Что сделать бизнесу

До сентября стоит проверить:

— информацию о продавце;

— сайт и оферту;

— порядок приема претензий;

— правила возврата и обмена;

— программы лояльности;

— работу через маркетплейсы;

— инструкции продавцов и сотрудников поддержки.

Главное

Новые правила не требуют от большинства компаний полностью перестраивать торговлю.

Главный риск гораздо проще: закон изменился, а бизнес продолжил работать по старой инструкции.

Именно так обычный возврат товара или вопрос покупателя может закончиться претензией, жалобой и судебным спором.

Поэтому до 1 сентября стоит проверить не только документы, но и то, что сотрудники фактически говорят покупателям.

Сохраните статью, если продаете товары покупателям. После 1 сентября проблемы могут возникнуть не из-за крупного нарушения, а из-за старой инструкции, неправильного ответа сотрудника или устаревшей информации на сайте.

В нашем Telegram-канале мы разбираем судебную практику, реальные споры предпринимателей, изменения законодательства и ситуации, когда обычный возврат, претензия покупателя или действие сотрудника превращаются в юридический риск для бизнеса.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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