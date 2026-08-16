Новые правила розничной торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно изменить

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать новые правила розничной торговли.

Они утверждены постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657 и заменяют прежние правила, действовавшие с 2021 года.

Изменения затрагивают обычные магазины, интернет-магазины, продавцов на агрегаторах, программы лояльности, возвраты и работу с претензиями покупателей.

Вот что стоит проверить бизнесу до сентября.