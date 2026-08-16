Новые правила розничной торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно изменить

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать новые правила розничной торговли.
Они утверждены постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657 и заменяют прежние правила, действовавшие с 2021 года.
Изменения затрагивают обычные магазины, интернет-магазины, продавцов на агрегаторах, программы лояльности, возвраты и работу с претензиями покупателей.
Вот что стоит проверить бизнесу до сентября.
1. Как покупатель может направить претензию
При дистанционной продаже продавец должен сообщить потребителю о форме и способах направления претензий.
Поэтому интернет-магазинам стоит проверить сайт, оферту, разделы «Возврат и обмен», контакты и формы обратной связи.
Опасная ситуация — когда на сайте указан один порядок, в оферте другой, а сотрудник требует отправить претензию третьим способом.
В споре такая несогласованность может сыграть против продавца.
2. Какие сведения указаны на маркетплейсе
Продавцам, работающим через агрегаторы, стоит проверить информацию о себе, которую видит покупатель.
Особенно если компания меняла адрес, наименование, реквизиты или юридическое лицо.
Покупатель должен понимать, с кем именно он заключает договор.
Поэтому карточка продавца — уже не просто элемент интерфейса площадки.
3. MAX появляется в розничной торговле
Новые правила предусматривают использование MAX в отдельных случаях подтверждения сведений о покупателе.
Это может касаться подтверждения личности, возраста или права на льготу.
Кроме того, MAX предусмотрен при предоставлении сведений для участия в программах лояльности.
Поэтому крупным торговым сетям стоит проверить не только юридические документы, но и кассовое ПО, мобильные приложения и инструкции сотрудников.
4. Интернет-магазинам стоит проверить весь путь покупателя
Полезно пройти собственный сайт как обычный клиент:
товар → корзина → информация о продавце → оплата → возврат → претензия.
Если на каком-либо этапе информация устарела или противоречит другим разделам сайта, лучше исправить это до 1 сентября.
5. Изменятся перечни товаров для возврата и замены
Постановление № 657 утверждает новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену.
Обновлен и перечень товаров длительного пользования, для которых на период ремонта или замены не предоставляется аналогичный товар.
Поэтому сотрудникам нельзя после 1 сентября продолжать пользоваться старыми памятками автоматически.
Что сделать бизнесу
До сентября стоит проверить:
— информацию о продавце;
— сайт и оферту;
— порядок приема претензий;
— правила возврата и обмена;
— программы лояльности;
— работу через маркетплейсы;
— инструкции продавцов и сотрудников поддержки.
Главное
Новые правила не требуют от большинства компаний полностью перестраивать торговлю.
Главный риск гораздо проще: закон изменился, а бизнес продолжил работать по старой инструкции.
Именно так обычный возврат товара или вопрос покупателя может закончиться претензией, жалобой и судебным спором.
Поэтому до 1 сентября стоит проверить не только документы, но и то, что сотрудники фактически говорят покупателям.
✔ Сохраните статью, если продаете товары покупателям. После 1 сентября проблемы могут возникнуть не из-за крупного нарушения, а из-за старой инструкции, неправильного ответа сотрудника или устаревшей информации на сайте.
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