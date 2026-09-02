Выручка на УСН превысила 20 млн рублей: НДС придется платить уже со следующего месяца

Самая неприятная проблема может быть не в налоговой

Представим долгосрочный договор.

Компания оказывает услуги клиенту за:

500 000 рублей в месяц.

Цена зафиксирована до конца года.

В договоре ничего толком не сказано о том, что произойдет при возникновении обязанности платить НДС.

Компания превышает лимит.

И теперь из тех же 500 тысяч ей нужно правильно определить налоговые последствия.

Возникает коммерческий вопрос:

НДС добавляется сверху или уже сидит внутри согласованной цены?

Если клиент откажется увеличивать платеж, налоговая реформа может ударить не по покупателю, а по марже самого продавца.

Поэтому ждать дня превышения лимита слишком поздно.