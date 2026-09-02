Выручка на УСН превысила 20 млн рублей: НДС придется платить уже со следующего месяца

Представим компанию на УСН.
За 2025 год ее доход составил 16 млн рублей.
Поэтому с 1 января 2026 года она получила автоматическое освобождение от исполнения обязанностей по НДС.
Январь проходит спокойно.
Февраль.
Март.
К августу оборот растет.
И 27 августа совокупный доход с начала года достигает:
20 300 000 рублей.
Что происходит дальше?
Многие предприниматели ошибочно думают:
«НДС нужно начислить только на 300 тысяч превышения».
Нет.
ФНС разъясняет другой порядок.
Если в течение 2026 года доход налогоплательщика на УСН превысил 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникает по операциям с 1-го числа следующего месяца.
В нашем примере — с 1 сентября.
Пересчитывать весь год не нужно
Это важный момент.
Если компания законно пользовалась освобождением до превышения лимита, не нужно возвращаться в январь и начислять НДС на всю выручку с начала года.
Допустим:
январь–июль — 18 млн;
август — еще 2,3 млн;
итого — 20,3 млн.
Порог превышен в августе.
Следовательно, НДС начинает исчисляться по соответствующим операциям с 1 сентября 2026 года. ФНС приводит аналогичный пример: если доход с начала года превысил 20 млн в июле, НДС исчисляется с операций начиная с 1 августа.
Самая неприятная проблема может быть не в налоговой
Представим долгосрочный договор.
Компания оказывает услуги клиенту за:
500 000 рублей в месяц.
Цена зафиксирована до конца года.
В договоре ничего толком не сказано о том, что произойдет при возникновении обязанности платить НДС.
Компания превышает лимит.
И теперь из тех же 500 тысяч ей нужно правильно определить налоговые последствия.
Возникает коммерческий вопрос:
НДС добавляется сверху или уже сидит внутри согласованной цены?
Если клиент откажется увеличивать платеж, налоговая реформа может ударить не по покупателю, а по марже самого продавца.
Поэтому ждать дня превышения лимита слишком поздно.
Какие ставки можно выбрать
После утраты освобождения налогоплательщик на УСН может использовать общеустановленную ставку НДС 22% с правом на вычеты при выполнении необходимых условий либо специальные ставки 5% или 7%, при которых обычное право на вычет входного НДС не применяется.
И здесь нельзя автоматически сказать:
«5% всегда выгоднее 22%».
У бизнеса с большими закупками и значительным входным НДС одна экономика.
У компании, где основные расходы — зарплата и услуги без большого входного НДС, другая.
Считать нужно до выбора ставки.
Особенно опасен август–сентябрь
В начале года лимит в 20 млн кажется многим небольшим компаниям далеким.
Но к осени ситуация меняется.
Например:
за первое полугодие — 13 млн;
июль — 3 млн;
август — 3,5 млн.
Уже 19,5 млн.
Один крупный сентябрьский контракт — и освобождение заканчивается.
Поэтому сейчас бухгалтерии полезно считать не только фактическую выручку, но и прогноз хотя бы на ближайшие два-три месяца.
Что считается для порога
ФНС указывает, что при определении пороговой суммы учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы в соответствии с правилами УСН.
То есть ориентироваться исключительно на одну строку банковской выписки неправильно.
Особенно внимательно нужно считать показатели предпринимателям, совмещающим налоговые режимы: там могут действовать правила совокупного учета доходов.
Что сделать до превышения лимита
Лучше заранее проверить пять вещей:
Какой доход накоплен с начала 2026 года.
В каком месяце вероятно превышение 20 млн.
Какую ставку НДС экономически выгоднее применять.
Что написано о налогах и цене в действующих договорах.
Готовы ли учетная система, счета-фактуры, книга продаж и бухгалтерия.
Потому что налоговая обязанность может возникнуть быстрее, чем компания успеет изменить коммерческие процессы.
Главное
Если бизнес на УСН получил освобождение от НДС, это не означает, что оно гарантированно действует до 31 декабря.
В 2026 году нужно следить за порогом 20 млн рублей.
Если доход превышает его в течение года, обязанности по НДС возникают по соответствующим операциям с первого числа следующего месяца.
И главный риск здесь — не только неправильно рассчитать налог.
Можно обнаружить, что НДС появился, а цена в договоре уже зафиксирована.
Тогда платить его бизнесу придется из денег, которые он раньше считал собственной выручкой.
✔ Сохраните статью, если работаете на УСН и приближаетесь к 20 млн рублей дохода. Осенью 2026 года лимит лучше контролировать не раз в квартал, а постоянно.
В нашем Telegram-канале мы разбираем налоговые изменения, НДС на УСН, проверки и ситуации, когда один дополнительный контракт меняет налоговую нагрузку всей компании.
Начать дискуссию