Новые правила охраны труда уже действуют: кого теперь нужно инструктировать каждые 3 месяца

Сегодня, 31 августа 2026 года, для работодателей начинают действовать изменения в правилах обучения по охране труда.
И здесь легко ошибиться уже в самой дате.
Большинство крупных изменений этой недели вступает в силу 1 сентября.
А новые требования по охране труда — на день раньше, 31 августа.
Одно из самых заметных нововведений касается сотрудников, которые впервые устраиваются на работу и допускаются к работам повышенной опасности.
Для них привычного инструктажа раз в полгода уже может быть недостаточно.
Кого придется инструктировать каждые 3 месяца
Если сотрудник впервые трудоустроился и выполняет работы повышенной опасности, в течение первого года работы повторный инструктаж на рабочем месте необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.
То есть новый сотрудник приходит, например, на производство.
Его допускают к работам повышенной опасности.
Раньше ответственный специалист мог ориентироваться на общий шестимесячный интервал.
Теперь в течение первого года для такого работника интервал сокращается вдвое.
И это тот случай, когда старый календарь инструктажей способен автоматически создать нарушение.
Почему особенно опасны готовые графики
Во многих организациях охрана труда организована заранее.
Ответственный сотрудник в начале года составляет график:
Иванов — март и сентябрь.
Петров — апрель и октябрь.
Сидоров — май и ноябрь.
Все выглядит правильно.
Но если после изменения законодательства график не пересмотреть, компания продолжит соблюдать уже устаревший интервал.
Получается парадоксальная ситуация.
Работодатель не игнорирует охрану труда.
Инструктажи проводятся.
Журналы заполняются.
Ответственные назначены.
Но необходимая периодичность для конкретного сотрудника уже нарушена.
Именно поэтому сейчас стоит проверять не только наличие документов, но и даты следующих инструктажей.
Кто считается новичком
Важно обратить внимание на формулировку.
Специальная периодичность связана с работниками, которые впервые трудоустроились и допущены к выполнению работ повышенной опасности.
Поэтому кадровой службе и специалисту по охране труда нужно обмениваться информацией.
Кадровик знает, когда человек принят.
Руководитель подразделения знает, какую работу он выполняет.
Специалист по охране труда определяет необходимые процедуры обучения и инструктажей.
Если эти сведения существуют отдельно друг от друга, новый сотрудник легко может попасть в обычный шестимесячный график.
А кого, наоборот, не нужно учить заново
Изменения не только добавляют обязанности.
Некоторые процедуры уточняются так, чтобы работодатель не проводил повторное обучение там, где фактически ничего не изменилось.
Например, при переводе сотрудника на другую должность, переименовании рабочего места или оформлении внутреннего совместительства повторный вводный инструктаж, обучение и проверка знаний в определенных случаях не потребуются.
Но здесь важно слово «в определенных».
Нельзя использовать правило автоматически.
Нужно проверить, сохранились ли:
— условия труда;
— ранее выявленные источники опасности;
— характер выполняемой работы.
Если работа фактически изменилась и появились новые риски, одной записи о переводе недостаточно, чтобы освободить работодателя от необходимых мероприятий.
Пример обычной кадровой ошибки
Представим сотрудника производственной компании.
Он работает оператором оборудования.
Через несколько месяцев его переводят на другую должность.
Кадровик видит новое название должности и автоматически направляет сотрудника на полный цикл обучения.
Но фактически рабочее место, оборудование, условия труда и источники опасности не изменились.
В другой компании происходит обратное.
Название должности почти такое же, поэтому работодатель решает:
«Он все это уже проходил».
Но после перевода человек начинает работать с другим оборудованием и сталкивается с новыми источниками опасности.
В первом случае компания выполняет лишние процедуры.
Во втором — рискует пропустить необходимые.
Поэтому решающим становится не название должности, а реальное изменение условий и характера работы.
Что еще меняется
Одновременно продлевается действие самих Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.
Постановление Правительства РФ № 2464 будет действовать до 1 сентября 2032 года.
То есть речь идет не о временной корректировке на несколько месяцев.
Работодателям нужно встроить обновленные требования в постоянную систему охраны труда.
Кто должен проверить изменения в компании
Ошибка — решить, что это исключительно задача специалиста по охране труда.
На практике участвуют сразу несколько человек.
Кадровая служба знает дату приема и перевода сотрудника.
Руководитель подразделения понимает фактический характер работы.
Специалист по охране труда определяет необходимое обучение и периодичность инструктажей.
Руководитель компании отвечает за организацию системы в целом.
Если информация между ними не передается, даже хороший комплект локальных документов не гарантирует правильного применения правил.
Что проверить прямо сейчас
Начните с работников, принятых в течение последнего года.
Первое — определите новичков.
Кто впервые трудоустроился и работает на работах повышенной опасности?
Второе — проверьте даты инструктажей.
Не стоит ли у такого сотрудника следующий инструктаж через шесть месяцев вместо трех?
Третье — пересмотрите графики.
Особенно если они составлялись в начале 2026 года до появления изменений.
Четвертое — проверьте переводы и совместительство.
Нужно ли действительно проводить обучение заново или условия позволяют этого не делать?
Пятое — обновите локальные документы.
Инструкции ответственных сотрудников должны соответствовать новым правилам.
Почему ошибка может обнаружиться только после происшествия
Есть еще одна причина относиться к таким требованиям серьезно.
Нарушение периодичности инструктажа может долго оставаться незаметным.
Сотрудник работает.
Никаких жалоб нет.
Проверка не приходит.
Кажется, что ничего не произошло.
Но если случается несчастный случай, документы по охране труда становятся одним из первых объектов проверки.
И тогда вопрос:
«Когда проводился последний инструктаж?»
перестает быть формальностью.
Поэтому исправлять график лучше до происшествия, а не объяснять его после.
Главное
С 31 августа 2026 года работодателям нужно учитывать обновленные правила обучения по охране труда.
Особое внимание — сотрудникам, которые впервые трудоустроились и выполняют работы повышенной опасности.
В течение первого года повторный инструктаж для них проводится не реже одного раза в три месяца.
Поэтому сегодня стоит проверить цепочку:
прием сотрудника → характер работы → уровень опасности → обучение → график инструктажей → фиксация результатов.
И не откладывать это до завтра.
Потому что в отличие от многих других изменений этой серии новые требования по охране труда начинают действовать уже 31 августа.
✔ Сохраните статью, если у вашей компании есть сотрудники, особенно на производстве или работах повышенной опасности. Иногда нарушение охраны труда возникает не потому, что работодатель ничего не делал, а потому, что продолжал проводить инструктажи по старому графику после изменения правил.
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