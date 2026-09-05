Новые правила охраны труда уже действуют: кого теперь нужно инструктировать каждые 3 месяца

Кого придется инструктировать каждые 3 месяца

Если сотрудник впервые трудоустроился и выполняет работы повышенной опасности, в течение первого года работы повторный инструктаж на рабочем месте необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.

То есть новый сотрудник приходит, например, на производство.

Его допускают к работам повышенной опасности.

Раньше ответственный специалист мог ориентироваться на общий шестимесячный интервал.

Теперь в течение первого года для такого работника интервал сокращается вдвое.

И это тот случай, когда старый календарь инструктажей способен автоматически создать нарушение.