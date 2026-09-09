Больше не нужно подавать уведомление по НДФЛ каждый месяц: что изменилось с 1 сентября 2026 года

Например

У компании 20 сотрудников.

Фонд оплаты труда относительно стабильный.

Бухгалтер предполагает, что НДФЛ за сентябрь, октябрь и ноябрь будет примерно одинаковым.

Раньше схема выглядела так:

сентябрь — отдельное уведомление;

октябрь — еще одно;

ноябрь — еще одно.

Теперь можно подготовить один документ сразу на все три месяца.

Если прогноз оказался правильным, дополнительные ежемесячные уведомления по заявленным периодам подавать не потребуется.

Для бухгалтерии с десятками компаний на обслуживании это может быть довольно заметным сокращением рутины.