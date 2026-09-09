Больше не нужно подавать уведомление по НДФЛ каждый месяц: что изменилось с 1 сентября 2026 года

В бухгалтерии компании каждый месяц повторяется одна и та же процедура.
Рассчитали НДФЛ.
Рассчитали страховые взносы.
Подготовили уведомление.
Отправили в ФНС.
В следующем месяце — все заново.
С 1 сентября 2026 года эту схему можно упростить.
Компании и ИП, которые платят налоги за сотрудников, получили право отправлять одно сводное уведомление сразу на несколько будущих месяцев.
Можно, например, заранее заполнить данные на оставшийся квартал, полугодие или практически до конца текущего года.
И это уже не проект — правило действует.
Что именно можно указать заранее
Новый порядок касается двух платежей:
НДФЛ с выплат сотрудникам;
страховых взносов.
При этом нельзя просто написать:
«За сентябрь–декабрь планируем перечислить 2 млн рублей».
Суммы необходимо распределить по периодам.
Для НДФЛ отдельно отражаются начисления за первую и вторую части каждого месяца:
с 1-го по 22-е число;
с 23-го по последнее число месяца.
По страховым взносам суммы указываются отдельно за каждый соответствующий месяц.
То есть ФНС получает не одну общую цифру, а фактически график будущих обязательств работодателя.
Например
У компании 20 сотрудников.
Фонд оплаты труда относительно стабильный.
Бухгалтер предполагает, что НДФЛ за сентябрь, октябрь и ноябрь будет примерно одинаковым.
Раньше схема выглядела так:
сентябрь — отдельное уведомление;
октябрь — еще одно;
ноябрь — еще одно.
Теперь можно подготовить один документ сразу на все три месяца.
Если прогноз оказался правильным, дополнительные ежемесячные уведомления по заявленным периодам подавать не потребуется.
Для бухгалтерии с десятками компаний на обслуживании это может быть довольно заметным сокращением рутины.
Но здесь появляется новая ошибка
Допустим, бухгалтер заранее заявил:
НДФЛ за октябрь — 380 000 рублей.
Однако компания выплатила сотрудникам крупные премии.
Фактический налог получился:
450 000 рублей.
Поскольку реальная сумма оказалась больше предварительно указанной, потребуется направить уточненное уведомление в установленный срок.
И вот здесь возникает новый риск.
Раньше бухгалтер просто рассчитывал уже произошедшие выплаты.
Теперь при досрочном уведомлении приходится одновременно заниматься налоговым прогнозированием.
Поэтому компаниям с нестабильным фондом оплаты труда новый инструмент может оказаться менее удобным, чем кажется.
А если налог оказался меньше?
Здесь правило мягче.
Например, заранее указали страховые взносы:
500 000 рублей.
Но несколько сотрудников уволились, и фактическая сумма составила:
430 000 рублей.
ФНС разъясняет: если фактическое обязательство меньше предварительно заявленного, разница останется на ЕНС в качестве положительного сальдо и сможет использоваться в дальнейшем.
То есть уменьшение суммы не означает автоматической проблемы.
Но деньги компании некоторое время фактически могут оказаться на ЕНС.
Для бизнеса с дефицитом оборотных средств это уже вопрос управления ликвидностью.
Заберет ли ФНС всю сумму сразу
Еще один логичный страх:
«Если я сегодня отправлю уведомление до декабря, налоговая сразу зарезервирует деньги на четыре месяца?»
Нет.
ФНС отдельно пояснила, что отправка предварительного уведомления не означает единовременного списания всей заявленной суммы.
Зачет производится поэтапно по мере наступления соответствующих сроков.
То есть сводное уведомление — это не досрочная уплата всех налогов.
Это именно досрочное информирование налогового органа.
Кому новый порядок действительно удобен
В первую очередь компаниям, где выплаты предсказуемы.
Например:
штат почти не меняется;
зарплаты фиксированные;
премии редкие;
нет сезонных скачков фонда оплаты труда.
В такой компании бухгалтер действительно может достаточно точно спрогнозировать несколько следующих месяцев.
Совсем другая ситуация — строительство, розничная торговля, сезонный бизнес, агентства с большим количеством премий или компании с постоянной текучестью.
Там предварительная сумма легко расходится с фактической.
И тогда вместо сокращения работы бухгалтер получит регулярные уточнения.
Можно ли продолжать работать по-старому
Да.
Новый порядок — право, а не обязанность.
Компания может вообще ничего не менять и продолжать отправлять уведомления в обычные сроки каждый месяц.
Поэтому срочно переписывать учетную политику только потому, что появилась новая возможность, необязательно.
Сначала стоит посчитать, действительно ли она экономит время именно вашей бухгалтерии.
Главное
С 1 сентября 2026 года бизнес получил новый инструмент:
одно уведомление → несколько будущих периодов → НДФЛ и страховые взносы.
Но удобство зависит от того, насколько точно компания способна прогнозировать выплаты сотрудникам.
Если фактический налог окажется больше — потребуется уточнение.
Если меньше — разница останется положительным сальдо на ЕНС.
Поэтому новый порядок одновременно упрощает отчетность и делает финансовый прогноз еще одной частью налоговой работы.
✔ Сохраните статью и отправьте бухгалтеру. Возможно, компания продолжает каждый месяц подавать документы по старой схеме, хотя с сентября часть этой работы уже можно сократить.
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