С 1 октября старый договор может неожиданно «съесть» НДС: новое правило для бизнеса

Компания заключила долгосрочный договор.
Цена:
1 000 000 рублей.
В момент подписания продавец НДС не платил.
Поэтому в договоре никто особо не обсуждал, что произойдет, если налоговый режим изменится.
Проходит время.
Законодательство меняется.
У продавца появляется обязанность исчислять НДС.
Он приходит к покупателю:
«Теперь сверху к цене нужно добавить налог».
Покупатель отвечает:
«Мы подписали договор на миллион. Больше платить не будем».
И начинается спор.
С 1 октября 2026 года для части таких ситуаций в Налоговом кодексе появляется специальный порядок.
Что решил законодатель
Новое правило касается ситуации, когда одновременно выполняются несколько условий.
Договор уже заключен.
После этого налоговое законодательство изменилось так, что у продавца возникла обязанность платить НДС.
Покупатель при этом не имеет права принять этот НДС к вычету.
А стороны не изменили цену договора и заранее не предусмотрели специальный порядок действий.
Тогда НДС будет определяться расчетным способом из уже установленной договором стоимости.
То есть налог не обязательно получится просто добавить сверху.
Он может фактически выйти из уже согласованной цены.
Почему это важно
Представим договор на:
12 000 000 рублей.
Продавец рассчитывал, что это его договорная выручка до соответствующих расходов.
Но после изменения налоговых правил появляется обязанность по НДС.
Покупатель увеличить цену отказывается.
Если применяются условия нового порядка, налог придется рассчитывать исходя из уже согласованной стоимости.
Экономический результат очевиден:
часть денег, которую продавец считал своей выручкой, становится налогом.
Для низкомаржинального бизнеса такая ситуация способна превратить прибыльный контракт в убыточный.
Почему покупатель не просто заплатит сверху
Проблема особенно остра, когда покупатель не имеет права на вычет НДС.
Если налог просто добавить к цене, для него это дополнительные реальные расходы.
Он не сможет уменьшить свой налог на соответствующую сумму.
Именно поэтому раньше такие ситуации становились предметом споров между сторонами.
ФНС объясняет, что новый механизм как раз регулирует случай, когда стороны не договорились между собой о корректировке цены.
Например
Компания А оказывает услуги компании Б.
Договор заключили в начале года.
Стоимость услуг:
5 млн рублей.
В договоре нет фразы:
«При возникновении обязанности по НДС сумма налога предъявляется дополнительно».
Нет и механизма пересмотра цены при изменении налогового законодательства.
Позже у продавца появляется обязанность по НДС.
Покупатель права на вычет не имеет.
После 1 октября просто выставить дополнительные деньги покупателю может оказаться не той моделью, на которую рассчитывает продавец.
Налоговая нагрузка способна лечь внутрь уже согласованной цены.
Кто особенно рискует
В первую очередь бизнес с длинными договорами:
строительство;
аренда;
IT-разработка;
управление объектами;
консалтинг;
сервисное обслуживание;
долгосрочная поставка;
абонентские услуги.
Особенно если договор заключался в период, когда продавец был освобожден от НДС или вообще не предполагал появления такой обязанности.
Почему эта тема особенно важна для УСН
После реформы НДС огромное количество компаний на УСН впервые начали внимательно следить за порогами доходов.
Предприниматель может заключить договор, когда он еще освобожден от НДС.
А через несколько месяцев превысить установленный лимит.
Обязанности по НДС возникают.
Но договор с клиентом уже подписан.
И цена в нем зафиксирована.
Мы уже разбирали сам момент возникновения НДС при превышении лимита.
Новое октябрьское правило — это другая проблема:
кто фактически заплатит налог по уже существующему договору.
Что нужно проверить до 1 октября
Не декларацию.
Начните с договоров.
Найдите контракты, которые будут исполняться осенью и зимой.
Посмотрите, есть ли там формулировки:
«цена включает НДС»;
«НДС не облагается»;
«налог предъявляется сверх цены»;
«при изменении налогового законодательства цена корректируется»;
«цена является твердой и изменению не подлежит».
Одна строка договора иногда определяет, кто в итоге несет дополнительные расходы.
Нужно ли теперь выписывать счет-фактуру
ФНС указывает, что для рассматриваемого специального случая при расчетном определении налога оформление счета-фактуры не требуется.
Это тоже важная деталь.
Новый механизм регулирует не обычное «добавление НДС сверху», а специальную ситуацию для уже существующего договора.
Главная ошибка
Продолжать считать:
«Налоги — это проблема бухгалтерии».
На самом деле НДС здесь превращается в договорный риск.
Юрист может идеально составить контракт, но не учитывать налоги.
Бухгалтер может правильно рассчитать НДС, но обнаружить, что увеличить цену уже нельзя.
Менеджер по продажам может закрыть крупную сделку — и только через полгода компания поймет, что маржинальность была рассчитана неверно.
Поэтому налоговую оговорку нужно обсуждать еще на этапе сделки.
Главное
С 1 октября 2026 года появляется новый порядок для отдельных долгосрочных договоров, по которым обязанность платить НДС возникла уже после заключения сделки.
Если покупатель не может принять налог к вычету, а стороны не изменили цену и не предусмотрели специальное условие, НДС может рассчитываться из уже согласованной договорной стоимости.
И тогда главный вопрос звучит не:
«Какая ставка НДС?»
А:
«Из чьих денег он будет заплачен?»
✔ Сохраните статью и отправьте юристу и отделу продаж. Осенью налоговый риск может находиться не в декларации, а в договоре, который компания подписала несколько месяцев назад.
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