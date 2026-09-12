С 1 октября старый договор может неожиданно «съесть» НДС: новое правило для бизнеса

Почему покупатель не просто заплатит сверху

Проблема особенно остра, когда покупатель не имеет права на вычет НДС.

Если налог просто добавить к цене, для него это дополнительные реальные расходы.

Он не сможет уменьшить свой налог на соответствующую сумму.

Именно поэтому раньше такие ситуации становились предметом споров между сторонами.

ФНС объясняет, что новый механизм как раз регулирует случай, когда стороны не договорились между собой о корректировке цены.