В ЕГРЮЛ вас нет, но долги ООО могут взыскать с вас: Верховный Суд добрался до «теневых» владельцев бизнеса

Есть распространенная схема защиты бизнеса.

Компания оформлена на одного человека.

Директор — другой.

А настоящий собственник официально нигде не фигурирует.

Он не подписывает договоры.

Не указан в ЕГРЮЛ.

Не получает зарплату директора.

Иногда у него вообще нет доверенности от компании.

И возникает ощущение:

«Если ООО обанкротится, юридически я к нему отношения не имею».

В 2026 году рассчитывать на это особенно опасно.

Свежая практика Верховного Суда показывает: при субсидиарной ответственности суды смотрят не только на фамилии в ЕГРЮЛ, но и на то, кто фактически управлял бизнесом и получал выгоду от его деятельности.

В марте 2026 года Верховный Суд рассмотрел именно такой спор и восстановил решение о привлечении к субсидиарной ответственности конечного бенефициара, который контролировал компанию через других лиц.