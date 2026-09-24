В ЕГРЮЛ вас нет, но долги ООО могут взыскать с вас: Верховный Суд добрался до «теневых» владельцев бизнеса

Есть распространенная схема защиты бизнеса.
Компания оформлена на одного человека.
Директор — другой.
А настоящий собственник официально нигде не фигурирует.
Он не подписывает договоры.
Не указан в ЕГРЮЛ.
Не получает зарплату директора.
Иногда у него вообще нет доверенности от компании.
И возникает ощущение:
«Если ООО обанкротится, юридически я к нему отношения не имею».
В 2026 году рассчитывать на это особенно опасно.
Свежая практика Верховного Суда показывает: при субсидиарной ответственности суды смотрят не только на фамилии в ЕГРЮЛ, но и на то, кто фактически управлял бизнесом и получал выгоду от его деятельности.
В марте 2026 года Верховный Суд рассмотрел именно такой спор и восстановил решение о привлечении к субсидиарной ответственности конечного бенефициара, который контролировал компанию через других лиц.
Как находят реального владельца
Статья 61.10 Закона № 127-ФЗ говорит о контролирующем должника лице.
И ключевое здесь слово — контроль.
Формальная должность директора — только один из возможных признаков.
Суд может анализировать:
кто согласовывал крупные сделки;
кто распоряжался денежными потоками;
кто давал обязательные указания директору;
кому фактически подчинялись сотрудники;
кто определял контрагентов;
кто получал экономическую выгоду;
куда уходили активы;
кто контролировал связанные компании.
Поэтому схема:
«Поставим директором знакомого, а управлять буду я»
не создает надежной защиты от субсидиарной ответственности.
Что произошло в деле, дошедшем до ВС
В споре о банкротстве ООО «Уралстройнефть» суд первой инстанции пришел к выводу, что конечный бенефициар фактически контролировал деятельность общества через доверительного управляющего.
По выводам суда, значимые решения принимались с его одобрения, а сделки в пользу аффилированных лиц повлияли на возможность компании рассчитаться с кредитором.
Апелляция и кассация отменили привлечение бенефициара к ответственности.
Но Верховный Суд с ними не согласился и восстановил выводы первой инстанции.
Практический смысл этого дела намного шире одной компании.
Формальная дистанция от ООО не равна отсутствию контроля.
А если все документы подписывал директор?
Это тоже не универсальная защита.
Представим:
официальный директор подписывает договор продажи оборудования.
Но покупатель — компания, которую контролирует фактический собственник.
Цена ниже рыночной.
После сделки оборудование продолжает использовать тот же бизнес.
Деньги уходят внутри группы.
А через несколько месяцев первоначальное ООО банкротится.
Фраза бенефициара:
«Моей подписи на договоре нет»
не отвечает на главный вопрос.
Кто организовал эту сделку?
Кто получил от нее выгоду?
Кто реально принимал решение?
Именно эти обстоятельства будут интересовать суд.
Как доказывают фактический контроль
Обычно не существует одного документа:
«Настоящим подтверждаем, что Иванов является теневым владельцем бизнеса».
Картина собирается из совокупности доказательств.
Это могут быть:
переписка;
банковские операции;
взаимосвязь компаний;
движение активов;
показания сотрудников;
корпоративные документы;
финансирование бизнеса;
связанные контрагенты;
доверенности;
фактическое распределение прибыли.
Иногда десяток небольших фактов оказывается убедительнее одного формального документа.
Номинальный директор тоже не становится автоматически невиновным
Есть и обратная ошибка.
Формальный руководитель говорит:
«Я ничего не решал, значит, отвечать должен только хозяин».
Но наличие фактического бенефициара само по себе не освобождает номинального директора.
Суд отдельно оценивает поведение каждого контролирующего лица.
Если директор подписывал заведомо вредные сделки, скрывал документы или помогал выводить активы, статус «номинала» не гарантирует освобождения.
Поэтому в банкротстве вполне может возникнуть несколько ответчиков.
Что особенно опасно
Самая рискованная модель выглядит так:
ООО формально принадлежит одному человеку;
реально управляет другой;
активы выводятся на третью связанную компанию;
официальный директор исполняет указания;
а настоящий собственник считает, что его отсутствие в ЕГРЮЛ решает проблему.
Сегодня это далеко не так.
Закон о банкротстве специально построен таким образом, чтобы ответственность зависела от фактического контроля, а не только от корпоративной вывески.
Что проверить собственнику
Если вы не являетесь формальным директором, но реально управляете компанией, ответьте на несколько вопросов.
Кто принимает окончательные решения по крупным платежам?
Кто дает директору указания?
Кто контролирует связанные ООО?
Кому передаются активы?
Кто получает основную экономическую выгоду?
Если почти на каждый вопрос ответ:
«Я»,
то отсутствие вашей фамилии в ЕГРЮЛ может иметь гораздо меньше значения, чем кажется.
Главное
В 2026 году нельзя строить защиту от субсидиарной ответственности исключительно на формальном статусе.
Верховный Суд подтвердил важность анализа реального контроля над компанией.
Поэтому вопрос в банкротстве звучит уже не только:
«Кто был директором?»
А:
«Кто на самом деле управлял бизнесом, принимал ключевые решения и извлекал выгоду?»
И иногда ответ на второй вопрос стоит десятки или сотни миллионов рублей.
✔ Сохраните статью, если бизнесом фактически управляет человек, который официально не является директором или учредителем. Отсутствие фамилии в ЕГРЮЛ не гарантирует защиту, если фактический контроль можно доказать.
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