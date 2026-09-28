Вывел деньги перед банкротством — могут взыскать не весь долг ООО, а стоимость конкретных сделок: свежая практика ВС

Пример

У ООО начинаются финансовые проблемы.

На балансе есть оборудование стоимостью:

15 млн рублей.

Его продают связанной компании за 4 млн.

Через несколько месяцев первоначальное ООО банкротится.

Кредиторы остаются без погашения.

Директор говорит:

«Но именно эта сделка не была единственной причиной банкротства. Компания и до нее работала плохо».

Даже если спор о доведении до банкротства окажется сложным, остается совершенно отдельный вопрос:

почему имущество стоимостью 15 млн ушло за 4 млн?

Кто принял решение?

Была ли экономическая причина?

Кто получил выгоду?

Какой убыток причинен компании?