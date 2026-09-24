Какие лицензии нужны финтех-компании в России

Разберем, какие виды лицензий существуют, какие требования предъявляются к соискателям и как выстроить процесс получения разрешения без лишних ошибок.

Финтех-стартап, даже с гениальной идеей и работающим продуктом, не может легально оказывать финансовые услуги без соответствующей лицензии. В России не существует единого разрешения, которое покрывало бы все виды финансовой деятельности. Банк России выдаёт лицензии по конкретным направлениям, и выбор правильного типа зависит от того, какие именно операции планирует совершать компания.

Разграничение не всегда очевидно. Например, сервис, который «соединяет» заёмщика и кредитора, может не требовать лицензии, если он не принимает на себя кредитный риск и не привлекает средства публично. Но если платформа начинает гарантировать возврат средств или аккумулирует их на своих счетах - это уже лицензируемая деятельность.

– предоставляете аналитику или консультации (без совершения операций с активами клиентов);

Лицензирование не требуется, если вы:

Прежде чем погружаться в требования регулятора, ответьте на базовый вопрос: «Подпадает ли ваша деятельность под лицензирование?».

2. Основные виды лицензий для финтех-компаний.

2.1. Лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Это наиболее востребованная категория для финтех-проектов, работающих с инвестициями. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает следующие виды лицензий: – брокерская лицензия – позволяет совершать сделки с ценными бумагами от имени и за счет клиента. Это базовая лицензия для инвестиционных платформ и приложений для торговли ценными бумагами. – дилерская деятельность – это разрешение для юридического лица, позволяющее работать дилером на рынке ценных бумаг. То есть компания получает право от своего имени и за свой счёт публично называть цены покупки и продажи ценных бумаг или производных инструментов и обязуется заключать сделки по этим ценам; – лицензия на управление ценными бумагами – для доверительного управления активами клиентов; – Форекс-дилер – лицензированная организация на рынке ценных бумаг, которая за свой счет и от своего имени торгует с простыми гражданами вне биржи.

2.2. Лицензии некредитных финансовых организаций (НФО).

Для платёжных сервисов и кредитных продуктов существуют отдельные виды лицензий: – оператор по переводу денежных средств - для осуществления переводов без открытия банковских счетов. Регулируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». – микрофинансовая компания (МФК) - для выдачи потребительских займов. Требования к капиталу и раскрытию информации установлены Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». – кредитный потребительский кооператив (КПК) - для взаимного кредитования пайщиков.

2.3. Банковские лицензии.

Банковская деятельность - наиболее зарегулированный сегмент финансового рынка. Лицензии выдаются Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Виды банковских лицензий: – универсальная лицензия даёт право на осуществление всех банковских операций, включая привлечение вкладов физических лиц, открытие и ведение счетов, кредитование, валютные операции, выдачу банковских гарантий. Минимальный размер уставного капитала для банка с универсальной лицензией составляет 1 млрд рублей (часть 1 статьи 11.2 Закона № 395-1). С 2024 года универсальные банки с капиталом более 1 млрд рублей, включённые в перечень системно значимых, обязаны соблюдать дополнительные нормативы; – базовая лицензия - ограниченный набор операций. Банк с базовой лицензией не вправе открывать счета и вклады физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), а также не может работать с драгоценными металлами и осуществлять некоторые другие операции. Минимальный уставный капитал - 300 млн рублей (часть 1 статьи 11.2 Закона № 395-1); – Лицензия небанковской кредитной организации (НКО) - для организаций, специализирующихся на отдельных банковских операциях. Существует три вида: расчётные НКО (минимальный капитал - 90 млн рублей), депозитно-кредитные НКО (минимальный капитал - 90 млн рублей) и НКО, осуществляющие переводы без открытия счетов (минимальный капитал - 90 млн рублей). Для получения банковской лицензии необходимо не только сформировать уставный капитал, но и обеспечить соответствие квалификационным требованиям к руководителям, а также наличие системы управления рисками и внутреннего контроля. Процедура получения лицензии занимает несколько месяцев и включает согласование с Банком России.

2.4. Лицензии страховых брокеров и страховщиков.

Страховщики: лицензия субъекта страхового дела выдаётся Банком России в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Минимальный размер уставного капитала для страховщиков установлен статьёй 25 Закона № 4015-1 и зависит от вида страхования: – общее страхование – минимальный уставный капитал 120 млн. руб; – страхование жизни – минимальный уставный капитал 240 млн. руб; – перестрахование – минимальный уставный капитал 480 млн. руб; – общее страхование+перестрахование – минимальный уставный капитал 600 млн. руб; – страхование жизни+перестрахование – минимальный уставный капитал 720 млн. руб. Страховые брокеры: отдельная категория субъектов страхового дела. Страховой брокер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя либо страховщика. Лицензия страхового брокера выдаётся Банком России в соответствии со статьёй 32 Закона № 4015-1. Требования к страховым брокерам: – наличие лицензии на осуществление посреднической деятельности по страхованию; – внесение сведений в реестр страховых брокеров; – соответствие руководителей квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; – наличие внутреннего контроля и соблюдение требований по противодействию легализации доходов. Важное отличие заключается в том, что страховой брокер не несёт ответственности за исполнение обязательств страховщиком, но отвечает за полноту и достоверность информации, предоставленной страхователю.

2.5. Специализированные статусы.