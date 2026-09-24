Какие лицензии нужны финтех-компании в России

Финтех-стартап, даже с гениальной идеей и работающим продуктом, не может легально оказывать финансовые услуги без соответствующей лицензии. В России не существует единого разрешения, которое покрывало бы все виды финансовой деятельности. Банк России выдаёт лицензии по конкретным направлениям, и выбор правильного типа зависит от того, какие именно операции планирует совершать компания.
Разберем, какие виды лицензий существуют, какие требования предъявляются к соискателям и как выстроить процесс получения разрешения без лишних ошибок.
1. Нужна ли вам лицензия вообще?
Прежде чем погружаться в требования регулятора, ответьте на базовый вопрос: «Подпадает ли ваша деятельность под лицензирование?».
Лицензирование необходимо, если вы:
– привлекаете денежные средства физических лиц или компаний на возвратной основе;
– осуществляете переводы денежны средства без открытия банковских счетов;
– совершаете сделки с ценными бумагами от имени клиентов;
– управляете инвестиционными портфелями;
– предоставляете доступ к торговле на валютном рынке;
– выдаете займы или кредиты на профессиональной основе;
– храните или учитываете активы инвестиционных фондов;
– ведете реестры владельцев ценных бумаг;
– осуществляете страхование или перестрахование;
– занимаетесь негосударственным пенсионным обеспечением;
– выдаете займы на профессиональной основе;
– проводите лотереи.
Лицензирование не требуется, если вы:
– создаете программное обеспечение для финансовых организаций (не оказывая услуг конечным клиентам);
– предоставляете аналитику или консультации (без совершения операций с активами клиентов);
– разрабатываете инфраструктурные решения для банков.
Разграничение не всегда очевидно. Например, сервис, который «соединяет» заёмщика и кредитора, может не требовать лицензии, если он не принимает на себя кредитный риск и не привлекает средства публично. Но если платформа начинает гарантировать возврат средств или аккумулирует их на своих счетах - это уже лицензируемая деятельность.
2. Основные виды лицензий для финтех-компаний.
2.1. Лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Это наиболее востребованная категория для финтех-проектов, работающих с инвестициями. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает следующие виды лицензий:
– брокерская лицензия – позволяет совершать сделки с ценными бумагами от имени и за счет клиента. Это базовая лицензия для инвестиционных платформ и приложений для торговли ценными бумагами.
– дилерская деятельность – это разрешение для юридического лица, позволяющее работать дилером на рынке ценных бумаг. То есть компания получает право от своего имени и за свой счёт публично называть цены покупки и продажи ценных бумаг или производных инструментов и обязуется заключать сделки по этим ценам;
– лицензия на управление ценными бумагами – для доверительного управления активами клиентов;
– Форекс-дилер – лицензированная организация на рынке ценных бумаг, которая за свой счет и от своего имени торгует с простыми гражданами вне биржи.
2.2. Лицензии некредитных финансовых организаций (НФО).
Для платёжных сервисов и кредитных продуктов существуют отдельные виды лицензий:
– оператор по переводу денежных средств - для осуществления переводов без открытия банковских счетов. Регулируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».
– микрофинансовая компания (МФК) - для выдачи потребительских займов. Требования к капиталу и раскрытию информации установлены Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
– кредитный потребительский кооператив (КПК) - для взаимного кредитования пайщиков.
2.3. Банковские лицензии.
Банковская деятельность - наиболее зарегулированный сегмент финансового рынка. Лицензии выдаются Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
Виды банковских лицензий:
– универсальная лицензия даёт право на осуществление всех банковских операций, включая привлечение вкладов физических лиц, открытие и ведение счетов, кредитование, валютные операции, выдачу банковских гарантий. Минимальный размер уставного капитала для банка с универсальной лицензией составляет 1 млрд рублей (часть 1 статьи 11.2 Закона № 395-1). С 2024 года универсальные банки с капиталом более 1 млрд рублей, включённые в перечень системно значимых, обязаны соблюдать дополнительные нормативы;
– базовая лицензия - ограниченный набор операций. Банк с базовой лицензией не вправе открывать счета и вклады физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), а также не может работать с драгоценными металлами и осуществлять некоторые другие операции. Минимальный уставный капитал - 300 млн рублей (часть 1 статьи 11.2 Закона № 395-1);
– Лицензия небанковской кредитной организации (НКО) - для организаций, специализирующихся на отдельных банковских операциях. Существует три вида: расчётные НКО (минимальный капитал - 90 млн рублей), депозитно-кредитные НКО (минимальный капитал - 90 млн рублей) и НКО, осуществляющие переводы без открытия счетов (минимальный капитал - 90 млн рублей).
Для получения банковской лицензии необходимо не только сформировать уставный капитал, но и обеспечить соответствие квалификационным требованиям к руководителям, а также наличие системы управления рисками и внутреннего контроля. Процедура получения лицензии занимает несколько месяцев и включает согласование с Банком России.
2.4. Лицензии страховых брокеров и страховщиков.
Страховщики: лицензия субъекта страхового дела выдаётся Банком России в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Минимальный размер уставного капитала для страховщиков установлен статьёй 25 Закона № 4015-1 и зависит от вида страхования:
– общее страхование – минимальный уставный капитал 120 млн. руб;
– страхование жизни – минимальный уставный капитал 240 млн. руб;
– перестрахование – минимальный уставный капитал 480 млн. руб;
– общее страхование+перестрахование – минимальный уставный капитал 600 млн. руб;
– страхование жизни+перестрахование – минимальный уставный капитал 720 млн. руб.
Страховые брокеры: отдельная категория субъектов страхового дела. Страховой брокер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя либо страховщика. Лицензия страхового брокера выдаётся Банком России в соответствии со статьёй 32 Закона № 4015-1.
Требования к страховым брокерам:
– наличие лицензии на осуществление посреднической деятельности по страхованию;
– внесение сведений в реестр страховых брокеров;
– соответствие руководителей квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
– наличие внутреннего контроля и соблюдение требований по противодействию легализации доходов.
Важное отличие заключается в том, что страховой брокер не несёт ответственности за исполнение обязательств страховщиком, но отвечает за полноту и достоверность информации, предоставленной страхователю.
2.5. Специализированные статусы.
Управляющая компания инвестиционного фонда - для управления паевыми инвестиционными фондами.
Специализированный депозитарий - для учёта и хранения активов фондов.
Регистратор - для ведения реестров владельцев ценных бумаг.
3. Требования к соискателям лицензии.
Банк России предъявляет единые требования к деловой репутации, квалификации и финансовой устойчивости соискателей.
3.1. Требования к учредителям и руководителям.
Статья 10.1 Закона № 39-ФЗ устанавливает требования к должностным лицам профессионального участника рынка ценных бумаг (членам совета директоров, исполнительных органов, руководителям филиалов, служб внутреннего контроля/аудита, контролерам, ответственным за управление рисками и др.).
Кто не может занимать такие должности:
– лица, руководившие финансовыми организациями в момент нарушений, приведших к аннулированию (отзыву) или приостановлению лицензии, если с момента аннулирования прошло менее 3 лет;
– лица, руководившие филиалом иностранной страховой организации при аналогичных обстоятельствах (менее 3 лет с отзыва лицензии);
– лица, подвергнутые дисквалификации (срок не истёк);
– лица с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление.
Действующий член совета директоров при наступлении этих обстоятельств считается выбывшим.
Дополнительно:
– работники форекс-дилера должны соответствовать тем же требованиям и квалификационным требованиям Банка России;
– назначение единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, контролера и руководителя структурного подразделения профучастника допускается с предварительного согласия Банка России;
– профучастник обязан уведомлять Банк России о предполагаемых назначениях; Банк России в течение 10 рабочих дней даёт согласие или мотивированный отказ;
– уведомление об освобождении от должности - в течение 3 рабочих дней (для единоличного исполнительного органа - не позднее следующего рабочего дня);
– об избрании/прекращении полномочий членов совета директоров - в течение 7 рабочих дней.
3.2. Требования к организационно-правовой форме и структуре.
Соискатель лицензии должен быть создан в форме хозяйственного общества (за исключениями, предусмотренными федеральными законами). . Требуется наличие:
– лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
– контролёра (руководителя службы внутреннего контроля);
– как минимум одного работника для ведения внутреннего учёта;
– специалистов по каждому виду профессиональной деятельности;
– программно-технических средств, соответствующих требованиям регулятора;
– бизнес-плана на ближайшие три календарных года;
– разработанных мер по выявлению конфликта интересов.
3.3. Требования к капиталу.
Величина капитала профессионального участника, осуществляющего дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров определяется расчетным путем в соответствии с указанием Банка России от 02.08.2021 № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров».
Дилерская деятельность – минимальный размер собственных средств - 3 млн. руб;
Брокерская деятельность – минимальный размер собственных средств - 15 млн. руб;
Деятельность по управлению ценными бумагами – минимальный размер собственных средств - 5 млн. руб;
Депозитарная деятельность деятельность – минимальный размер собственных средств - 15 млн. руб;
Деятельность форекс-дилера – минимальный размер собственных средств - 100 млн. руб;
Деятельность регистратора – минимальный размер собственных средств - 15 млн. руб.
Для форекс-дилеров действует повышенное требование: если объём средств на номинальных счетах превышает 150 млн рублей, норматив увеличивается на 5% от суммы превышения. Таким образом, форекс-дилер с объёмом средств на номинальных счетах 500 млн рублей должен иметь капитал не менее 117,5 млн рублей (100 млн + 5% от 350 млн).
Важно понимать, что это не «стартовый капитал» в привычном смысле, а средства, которые должны постоянно находиться в распоряжении компании в размере соответствующем нормативам Банка России.
3.4. Немного практики.
Судебная практика показывает, что оспаривание отказов и аннулирований лицензий - путь сложный и редко успешный. В деле «Фикс Трейд» суды подтвердили, что даже «формальные» нарушения, если они носят системный характер, являются достаточным основанием для отказа . В то же время Верховный Суд РФ в деле Trustforex указал, что покупатель компании с лицензией может защитить свои интересы через механизм заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ), если лицензия будет аннулирована за нарушения, допущенные до продажи. Это важно учитывать как при получении лицензии «с нуля», так и при покупке готового бизнеса.
4. Процедура получения лицензии.
4.1. Подготовительный этап.
До подачи документов необходимо:
– проверить соответствие руководителей и учредителей требованиям к деловой репутации;
– сформировать уставный капитал в требуемом размере;
– разработать внутренние документы: правила внутреннего контроля, меры по управлению конфликтом интересов, правила ведения внутреннего учёта;
– подготовить бизнес-план на три года с описанием модели монетизации и операционных процессов;
– обеспечить наличие программно-технической инфраструктуры, соответствующей требованиям Банка России.
4.2. Подача документов.
Документы подаются в Банк России через личный кабинет участника финансового рынка. Комплект включает:
– заявление о выдаче лицензии;
– учредительные документы;
– документы, подтверждающие соответствие требованиям к капиталу;
– сведения о руководителях и учредителях;
– внутренние документы и бизнес-план;
– документы на программно-техническое обеспечение.
4.3. Рассмотрение заявления.
осле подачи документов Банк России проводит проверку полноты и достоверности сведений, а также соответствия соискателя установленным требованиям. Срок рассмотрения заявления зависит от вида лицензии.
Банк России вправе отказать в выдаче лицензии при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
– несоответствие учредительных документов требованиям законодательства Российской Федерации;
– несоответствие соискателя лицензии и его должностных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьёй 10.1 Закона № 39-ФЗ. В частности, если руководитель или учредитель имеет неснятую судимость за умышленное преступление, был дисквалифицирован или ранее занимал руководящую должность в организации, у которой была аннулирована лицензия (в течение трёх лет с момента аннулирования);
– несоответствие размера собственных средств соискателя нормативным требованиям, установленным Банком России;
– наличие в документах недостоверной или искажённой информации, а также неполнота представленных сведений;
– несоответствие программно-технического обеспечения требованиям, установленным Банком России;
– наличие в составе учредителей лица, которое не вправе быть учредителем в силу закона (например, лица с непогашенной судимостью за умышленное преступление).
Решение об отказе должно быть мотивированным и направлено соискателю в письменной форме. Отказ может быть обжалован в арбитражном суде.
При этом, после устранения выявленных недостатков соискатель вправе подать заявление повторно. Законодательство не устанавливает ограничений на количество повторных обращений, однако каждое новое заявление рассматривается как самостоятельное.
4.4. Получение лицензии и начало деятельности.
После получения лицензии компания обязана:
– вступить в соответствующую саморегулируемую организацию (СРО);
– соблюдать требования к отчётности;
– обеспечивать соответствие нормативам Банка России на постоянной основе.
5. Особенности для форекс-дилеров.
Форекс-дилеры - наиболее зарегулированная категория среди профессиональных участников рынка ценных бумаг. Помимо повышенных требований к капиталу, они обязаны:
– заключать с физическими лицами рамочный договор, соответствующий примерным условиям, разработанным СРО;
– регистрировать текст рамочного договора в СРО;
– получать от клиента подтверждение ознакомления с рисками до заключения договора;
– соблюдать соотношение обеспечения и обязательств клиента (не менее 1 к 30 для неквалифицированных инвесторов);
– не совмещать форекс-деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
Соглашение, ограничивающее ответственность форекс-дилера, является ничтожным.
6. Альтернативный путь это регуляторные песочницы.
Для стартапов, которые не готовы сразу получать лицензию, существует механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Банк России создал «регуляторную песочницу», позволяющую тестировать инновационные финансовые продукты без получения лицензии в общем порядке.
Участники песочницы работают под наблюдением регулятора и соблюдают ограниченный набор требований, что позволяет быстрее вывести продукт на рынок и оценить его жизнеспособность.
Более подробно про регуляторные песочницы будет отдельная статья.
7. Если лицензия не нужна.
Если ваша деятельность не подпадает под лицензирование, это не означает отсутствие регулирования. Вам всё равно необходимо:
– соблюдать требования 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке информации клиентов;
– обеспечивать информационную безопасность и защиту от мошенничества;
– соблюдать требования 115-ФЗ в части противодействия отмыванию денег (если вы подпадаете под категорию субъектов закона);
– раскрывать информацию о продукте в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
8. Заключение.
Получение лицензии на финтех-деятельность в России - это процесс, требующий системной подготовки: соответствия требованиям к капиталу, деловой репутации руководителей, внутренним документам и инфраструктуре. Выбор правильного типа лицензии критически важен, поскольку каждая категория имеет свои требования и ограничения.
Ключевой вывод для основателей, не начинайте деятельность до получения лицензии, если она требуется. Работа без лицензии влечёт не только административную и уголовную ответственность, но и блокировку банковских счетов, что делает невозможным нормальное функционирование бизнеса.
Если вы сомневаетесь, нужна ли лицензия в вашем случае, - проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на финансовом регулировании. Стоимость консультации несопоставима с рисками работы без разрешения.
P.S. Если вас интересует конкретный вид лицензии или вы хотите разобрать определённую ситуацию - пишите в комментариях.