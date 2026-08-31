Самозапрет на кредиты: механизм по 218-ФЗ и кому он реально закрывает риск

На паспортные данные сотрудника или собственника можно оформить потребкредит без его участия - утечка базы, социнженерия, поддельная доверенность у оператора связи, схема известная и годами обкатанная. Вопрос для финдиректора в другом: чем закрыть этот риск, если он все-таки реализуется. С 1 марта 2025 года есть бесплатный инструмент по 218-ФЗ - разберу его по норме, без маркетинговой обертки.

Правовая база - статья 5.1 218-ФЗ “О кредитных историях”, введенная Федеральным законом от 26.02.2024 N 31-ФЗ. Этим же законом изменен и 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”. С 1 марта 2025 года самозапрет можно поставить через Госуслуги, с 1 сентября 2025 года - и через МФЦ. Услуга бесплатна, лимита по числу обращений нет. Это принципиально: продают “защиту от мошеннических кредитов” за деньги те же конторы, что продают “улучшение кредитной истории” - закон в этой части дает даром.

Себе я самозапрет ставил через Госуслуги - две минуты, без подтверждающих документов, статус сразу видно в личном кабинете. Механизм по норме такой: субъект подает заявление - полный запрет либо частичный, по типу кредитора или по каналу обращения (очно/дистанционно). Сведения о запрете попадают в состав кредитной истории и хранятся во всех бюро, где она есть. Пока запрет активен, кредитор обязан отказать в заключении договора потребительского кредита или займа на имя субъекта - без диалога и без исключений по доброй воле сотрудника банка. Это касается и кредитных карт, и увеличения лимита по действующей карте, если оно оформляется как новый договор.

Здесь профессионалу важно держать в голове границу действия нормы, иначе клиент или коллега будет ждать защиты там, где ее нет. Запрет не распространяется на ипотечные кредиты, на автокредиты под залог транспортного средства, на образовательный кредит с господдержкой и на поручительство по чужим обязательствам. Не затрагивает он и уже действующие договоры: списания по открытой карте, платежи по ранее взятому кредиту, овердрафт в рамках существующего лимита - это не новый договор, самозапрет сюда не дотягивается. Объяснять клиенту “самозапрет закроет все риски по кредитованию” - подмена понятий того же типа, что путать кредитный рейтинг бюро с решением конкретного банка.

Сроки установки и снятия разведены по времени - и здесь я перехожу от нормы к своей трактовке, это стоит проговорить отдельно. Установка запрета начинает действовать со дня, следующего за днем включения сведений в кредитную историю - практически быстро. Снятие устроено иначе: между подачей заявления на снятие и моментом, когда кредитор снова вправе одобрить заявку, проходит период охлаждения - снятие вступает в силу на второй календарный день, следующий за днем включения сведений о снятии в историю. Читаю эту асимметрию как защиту от снятия под давлением: мошенник может продавить жертву на снятие запрета за минуту разговора по телефону, но воспользоваться этим - только на второй календарный день. Повторюсь: это моя трактовка логики нормы - дословно закон ее не проговаривает. Если договор потребительского кредита все же заключен при действующем запрете, у субъекта есть основание оспорить такую сделку - это отдельно урегулировано нормами о последствиях выдачи кредита при активном запрете (статья 8 218-ФЗ).

В бизнес-оптике самозапрет работает как элемент антифрод-гигиены, хотя формально это право физлица. У ИП личная кредитная история и есть кредитная история предпринимателя: 218-ФЗ не проводит между ними границу. Мошеннический заем на паспорт собственника - это не только личный ущерб, это фактор, который кредитор увидит при оценке компании как заемщика в следующий раз. То же самое верно для сотрудников с доступом к чувствительным данным или подписью по доверенности: базовая гигиена в духе “поставь самозапрет” дешевле, чем разбирательство с чужим долгом, повисшим на нужном человеке в неподходящий момент. Прямо на кредитоспособность бизнеса запрет не влияет. Его работа - снижать риск конкретного инцидента. Оценку компании это не поднимает.

И отдельно, по терминологической дисциплине, раз уж дошли до этой темы. Самозапрет - это право субъекта кредитной истории, установленное 218-ФЗ, и оно не имеет отношения ни к кредитному рейтингу бюро, ни к скоринговой модели банка. Наличие или отсутствие запрета не поднимает и не опускает балл, не участвует в расчете вероятности дефолта. Запрет живет в праве по 218-ФЗ. Балл и PD считает модель, которая про этот запрет вообще ничего не знает - я эти модели строил, там такой переменной просто нет. Разные слои, разные инструменты. Путать их - типичная ошибка в консультациях “для чайников”, которая потом всплывает как “поставил запрет, а рейтинг не изменился”: и не должен был.

Сроки, порядок снятия и точный перечень исключений даны здесь по действующей на момент публикации редакции 218-ФЗ и актов, принятых в его развитие - при подготовке официальной позиции для клиента или внутреннего регламента сверяйте формулировки по актуальному тексту закона.

Что забрать в работу:

• Норма: статья 5.1 218-ФЗ в редакции ФЗ N 31-ФЗ от 26.02.2024, услуга бесплатна, без лимита обращений.

• Как поставить: заявление через Госуслуги (с 1 марта 2025) или МФЦ (с 1 сентября 2025), запрет полный либо частичный по типу кредитора и каналу.

• Что покрывает: потребительские кредиты и займы, включая кредитные карты и увеличение лимита по карте.

• Что не покрывает: ипотеку, автокредит под залог ТС, образовательный кредит с господдержкой, поручительство, действующие договоры и списания по ним.

• Сроки: установка действует со следующего дня после включения в кредитную историю, снятие - с отложенным периодом, на второй календарный день после включения сведений о снятии.

• Что это не отменяет: на кредитный рейтинг бюро и скоринг банка запрет не влияет - это отдельное право субъекта КИ.