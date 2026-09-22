Согласие на запрос кредитной истории партнера: как оформить, чтобы не нарушить 218-ФЗ

Финдиректор просит контрагента-ИП или его поручителя «подписать бумажку», чтобы перед отсрочкой платежа или лизингом посмотреть его кредитную историю. Бумажку подписывают на скорую руку, без даты, без перечня действий, а через полгода никто уже не вспомнит, на каком основании этот отчет вообще запрашивался.

Финдиректор просит контрагента-ИП или его поручителя “подписать бумажку”, чтобы перед отсрочкой платежа или лизингом посмотреть его кредитную историю. Бумажку подписывают на скорую руку, без даты, без перечня действий - а через полгода никто уже не вспомнит, на каком основании этот отчет вообще запрашивался. По моему опыту в скоринге такие “согласия” не переживают ни один аудит: бюро либо откажет в выдаче отчета, либо выдаст - и тогда вопрос уже к тому, кто это согласие принял и хранил. У каждой нормы здесь есть адрес - конкретная статья и часть 218-ФЗ. Дальше разбираю строго по ним.

Я видел эту бумажку в выгрузках десятками: разные компании, один и тот же формуляр без даты и без личной подписи ИП - кто-то скачал шаблон и размножил его на всех контрагентов сразу. При аудите такой пакет разваливается на первом же вопросе “кто подписывал и когда”, а закон на этот вопрос отвечает буквально. Ст.6 218-ФЗ дает согласию две формы, и третьей не предусмотрено. Первая - на бумаге, с собственноручной подписью субъекта, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность (для представителя юрлица - еще и документа о полномочиях). Вторая - в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной либо простой электронной подписью. Устное “да, конечно, смотрите” ни в один из этих вариантов не попадает. Содержание тоже строго задано: согласие обязано включать данные, перечисленные в ч.2 ст.4 закона, то есть идентифицировать субъекта так же, как идентифицируется сама кредитная история - ФИО, паспортные данные, ИНН и СНИЛС, если субъект их указал, и дату оформления.

Дальше срок годности этой бумаги, и тут чаще всего ошибаются: думают, раз подписали один раз - можно запрашивать хоть каждый квартал. Ч.10 ст.6 дает согласию шесть месяцев с даты оформления, и точка - по истекшему согласию запрашивать отчет уже нельзя, нужно новое. Исключение: если в эти шесть месяцев с субъектом заключен договор займа, кредита, лизинга, поручительства либо выдана независимая гарантия, согласие сохраняет силу на весь срок действия такого договора или гарантии. Поправка от 15.12.2025 (№476-ФЗ) закрыла и обратную ситуацию - когда договор уже действовал на дату оформления согласия: он тоже продлевает согласие на весь срок договора, прежнее полугодовое правило тут уже не работает. Для бизнеса, который держит поручителей и лизингополучателей годами, разница практическая: либо собирать подписи заново каждые полгода, либо оформить согласие один раз при сделке и мониторить весь срок договора.

Дальше - кого это вообще касается. Отчет по запросу выдает бюро, и делает это только для пользователя кредитной истории - лица, у которого с бюро заключен договор об оказании информационных услуг (ст.5). В моей практике половина вопросов “а можно нам самим согласие подписать и запросить” снимается именно на этом шаге: без статуса пользователя КИ согласие клиента - просто подписанная бумага, бюро физически не примет запрос от организации, которая как пользователь кредитной истории не зарегистрирована. Отдельно закон бьет по частным лицам: обычное физлицо, не ИП, вправе получить чужой отчет только как опекун, законный представитель либо по нотариальной доверенности. “Коллега попросил проверить будущего арендатора по-дружески” сюда не подходит ни при каком согласии.

Типичные заблуждения, которые я слышу от бизнеса:

• “Устно согласился - этого достаточно, у нас нормальные отношения”. Форма согласия жестко задана ст.6: устное согласие для закона равно его отсутствию.

• “Раз подписали один раз - можно запрашивать сколько угодно”. Ровно шесть месяцев, если нет действующего сопутствующего договора (ч.10 ст.6) - дальше запрос уже вне закона.

• “Мы не банк, нам не нужен статус пользователя КИ, у нас просто есть согласие”. Без договора с бюро согласие некуда предъявить: отчет выдают только зарегистрированному пользователю бюро, а держателю бумаги с подписью его не дадут.

• “Копия паспорта в личном деле - это и есть согласие на запрос КИ”. Разные документы с разным назначением; копия паспорта сама по себе ничего не разрешает.

Каждое из этих объяснений я слышал буквально в таких же словах - и каждый раз цена вопроса открывалась только тогда, когда бюро или сам субъект спрашивали, на каком основании запрошен отчет. Тот же список с изнанки - что стоит проверить заранее, чтобы бумага вообще имела силу:

• форма - бумага с личной подписью и предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо электронный документ с УКЭП или ПЭП;

• содержание - данные субъекта по ч.2 ст.4 (ФИО, паспорт, ИНН и СНИЛС при наличии) и дата оформления;

• статус - у вашей компании действует договор об оказании информационных услуг с бюро кредитных историй (ст.5), иначе согласие некуда предъявлять;

• срок - шесть месяцев, либо весь срок сопутствующего договора займа, лизинга, поручительства или независимой гарантии (ч.10 ст.6, с учетом поправки №476-ФЗ);

• адресат - если субъект физлицо, не ИП и не ваш прямой контрагент, отдельно проверьте, на каком основании вообще запрашивается его история.

Бумага без этих пяти пунктов согласием не является - и разбираться с этим на практике придется уже юристу, когда бюро или сам субъект зададут вопрос, откуда взялся запрос.