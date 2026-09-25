Проверка контрагента по кредитной истории: где проходит граница закона

Финдиректор перед сделкой с отсрочкой платежа хочет одного - понять, стоит ли доверять контрагенту деньги компании. Логика на входе простая: раз у физлиц есть кредитная история, значит есть и у компаний, и пробить ее наверняка можно так же легко, как выписку из ЕГРЮЛ. Так вот, это не так.

Финдиректор перед сделкой с отсрочкой платежа хочет одного - понять, стоит ли доверять контрагенту деньги компании. Логика на входе простая: раз у физлиц есть кредитная история, значит есть и у компаний, и пробить ее наверняка можно так же легко, как выписку из ЕГРЮЛ. Так вот, это не так. 218-ФЗ регулирует не только состав истории, но и то, кому и на каком основании ее выдают, - а порядок выдачи, если его нарушить, это уже не бухгалтерский вопрос.

Начну с того, что кредитная история у юридических лиц и ИП действительно есть, и к банковским кредитам она не сводится. Определение договора займа в статье 3 закона включает и соглашения с условиями товарного или коммерческого кредита. Отсрочка платежа от поставщика с точки зрения 218-ФЗ - такой же заем, как кредит в банке, если оформлена соответствующим образом и передана в бюро. Сдавать данные о договорах обязаны банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы - статья 5. То есть в истории контрагента теоретически может лежать не только просрочка по кредиту, но и след коммерческой задолженности - если источник формирования эту задолженность туда передал. На практике такие записи - редкость: по моему опыту, в отчетах я видел их нечасто. Поставщику проще списать долг или судиться, чем возиться с передачей данных в БКИ, да и не каждый поставщик вообще подключен как источник. Но если запись есть, весит она не меньше банковской просрочки.

Дальше - правило доступа, и вот здесь начинается граница. Пользователем кредитной истории закон называет ИП или юридическое лицо, получившее письменное или иначе зафиксированное согласие субъекта на получение кредитного отчета для целей, указанных в этом согласии, - это снова статья 3. Без согласия полный отчет - титульную часть, основную, дополнительную закрытую - бюро формально не имеет права выдать никому. И закону неважно, что вы хотите всего лишь проверить контрагента перед сделкой. Мотив «на всякий случай» согласия не заменяет.

Есть одно узкое исключение, и в нем вся суть вопроса «где именно граница». Часть 9.1 статьи 6 разрешает бюро выдать юридическому лицу или ИП информационную часть кредитной истории без согласия субъекта, но строго в целях выдачи займа или кредита - и не позже пяти рабочих дней со дня обращения в бюро. Смотрите на формулировку: основание там одно - «в целях выдачи займа (кредита)». Про проверку надежности или оценку контрагента перед обычной поставкой в тексте статьи нет ни слова. Исключение работает, если кредитор - вы сами: собираетесь дать контрагенту заем, кредит или оформить ему отсрочку как коммерческий кредит. Сделка без займа и без кредитной составляющей под это исключение не попадает, и запрос в бюро без согласия для вас формально не основание.

Теперь то, что доступно без всякого согласия, - и с этого я бы начинал в первую очередь: другой массив данных, открытый по определению и к кредитной истории отношения не имеющий. ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей руководителей и адресов, картотека арбитражных дел, реестр исполнительных производств ФССП, бухгалтерская отчетность через ГИР БО, открытые данные ФНС о налоговой задолженности. По моему опыту в скоринге, эта связка закрывает большую часть практических вопросов «стоит ли иметь дело с этой компанией»: судебные споры, долги, ликвидация, массовый директор видны оттуда прекрасно, и закон о кредитных историях тут вообще ни при чем. Сервисы, которые продают «проверку контрагента по ИНН в один клик, без согласия», в большинстве случаев работают именно на этом массиве, а не на кредитной истории. И называть это в рекламе «кредитной историей контрагента» - подмена понятий: под видом кредитной истории клиенту продают выборку из открытых реестров.

Если задача - получить именно кредитную историю, путь один: согласие. Проще всего попросить контрагента самого запросить свою историю в бюро и приложить отчет к пакету документов по сделке. Для тендеров и крупных поставок это обычная практика: субъект получает свою историю бесплатно раз в год в каждом бюро (статья 8), передать вам готовый отчет ему ничего не стоит. Если нужен запрос от вашего имени - фиксируйте согласие письменно, с указанием цели. И учитывайте: заранее неизвестно, в каком именно бюро лежит история контрагента, их несколько, а список бюро, где она хранится, узнается через каталог Банка России - но опять же по запросу самого субъекта или с его согласия.

Коротко, что можно делать без нарушений:

• открытые реестры - ЕГРЮЛ, арбитраж, ФССП, отчетность - доступны в любой момент и без всякого согласия: это вообще не кредитная история;

• информационную часть кредитной истории бюро выдаст без согласия только тому, кто сам предоставляет контрагенту заем или кредит, включая коммерческий, - и не позже пяти рабочих дней с момента обращения;

• полный кредитный отчет - только с письменным согласием субъекта; проще всего получить его, попросив контрагента самого заказать свою историю в бюро и передать вам отчет.

Грань здесь проводят деньги: чьи они фактически на кону в сделке и какой реестр вы в итоге открываете - публичный или защищенный законом о кредитных историях. Перепутать дорого: бюро отвечает, если выдаст отчет без основания, а запросивший - если потребует его без права на это.