Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

Коллеги, как вы знаете, компании и ИП теперь могут подавать разовое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь оставшийся 2026 год.

Звучит удобно. Но есть ли риски? Может, лучше «не мудрить» и оставить ежемесячный график?

На самом деле, если ваши зарплаты и база по взносам не меняются в течение года — спокойно отправляйте разовое уведомление. Правда, уточненку придется подать, если в течение года у вас изменится численность сотрудников или оклады, появлятся новые выплаты или кто-то уйдет в отпуск за свой счет.

Это если совсем вкратце. Подробнее — в инструкции «Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год» для подписчиков Клерк.Системы. Там есть чек-лист, по которому можно проверить вашу компанию/ИП перед переходом на разовое уведомление.