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Светлана Сатина
Уведомление по ЕНП
Читать 1 мин
Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

С 1 сентября 2026 года у некоторых компаний и ИП появилась возможность подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам за оставшиеся месяцы 2026 года. Так ли это удобно.

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Коллеги, как вы знаете, компании и ИП теперь могут подавать разовое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь оставшийся 2026 год. 

Звучит удобно. Но есть ли риски? Может, лучше «не мудрить» и оставить ежемесячный график? 

На самом деле, если ваши зарплаты и база по взносам не меняются в течение года — спокойно отправляйте разовое уведомление. Правда, уточненку придется подать, если в течение года у вас изменится численность сотрудников или оклады, появлятся новые выплаты или кто-то уйдет в отпуск за свой счет. 

Это если совсем вкратце. Подробнее — в инструкции «Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год» для подписчиков Клерк.Системы. Там есть чек-лист, по которому можно проверить вашу компанию/ИП перед переходом на разовое уведомление.

А вы будете подавать разовое уведомление на оставшийся год?

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Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика17 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Жанна

    Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

    рискованно и неудобно.

    Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

    если ваши зарплаты и база по взносам не меняются в течение года — спокойно отправляйте разовое уведомление.

    Даже при трех сотрудниках - они ходят в отпуск, могут заболеть или даже - о ужас! - уволиться, у них НДФЛ нарастающим может на рубль отличаться в какие-то месяцы. Поэтому ситуация, когда в течение года будут ежемесячно одни и те же цифры в уведомлении, практически неосуществима. А значит, подавать единое уведомление, а потом ежемесячно контролировать его соответствие факту - создавать себе двойную бессмысленную работу.

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