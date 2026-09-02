Одно уведомление на год по НДФЛ и взносам: удобно или рискованно?

Коллеги, как вы знаете, компании и ИП теперь могут подавать разовое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь оставшийся 2026 год.
Звучит удобно. Но есть ли риски? Может, лучше «не мудрить» и оставить ежемесячный график?
На самом деле, если ваши зарплаты и база по взносам не меняются в течение года — спокойно отправляйте разовое уведомление. Правда, уточненку придется подать, если в течение года у вас изменится численность сотрудников или оклады, появлятся новые выплаты или кто-то уйдет в отпуск за свой счет.
Это если совсем вкратце. Подробнее — в инструкции «Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год» для подписчиков Клерк.Системы. Там есть чек-лист, по которому можно проверить вашу компанию/ИП перед переходом на разовое уведомление.
А вы будете подавать разовое уведомление на оставшийся год?
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Комментарии2
рискованно и неудобно.
Даже при трех сотрудниках - они ходят в отпуск, могут заболеть или даже - о ужас! - уволиться, у них НДФЛ нарастающим может на рубль отличаться в какие-то месяцы. Поэтому ситуация, когда в течение года будут ежемесячно одни и те же цифры в уведомлении, практически неосуществима. А значит, подавать единое уведомление, а потом ежемесячно контролировать его соответствие факту - создавать себе двойную бессмысленную работу.