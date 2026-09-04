Перевели себе 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк теперь может остановить операцию

Представим ситуацию

У человека есть деньги в банке А.

Он переводит самому себе через СБП 250 тысяч рублей в банк Б.

Через несколько часов из банка Б отправляет крупную сумму человеку, которому за последние полгода раньше ничего не переводил.

Такая последовательность операций теперь входит в число признаков, которые банк должен учитывать при проверке на мошенничество.

Условия конкретнее: переводу новому получателю менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе через СБП из другого банка на сумму более 200 тысяч рублей.