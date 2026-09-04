Перевели себе 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк теперь может остановить операцию

«Это мои деньги. Я просто перевожу их между своими счетами».
Логично.
Но с 2026 года некоторые привычные комбинации переводов могут привлечь дополнительное внимание банка.
Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12.
И среди новых критериев есть сценарий, который вполне может встретиться обычному человеку.
Что изменилось
Банки и раньше анализировали операции клиентов, чтобы выявлять мошеннические переводы.
С 1 января 2026 года критериев стало больше.
Например, значение может иметь нетипичная для человека сумма или время операции, сведения о получателе в специальных базах, подозрительная активность телефона и ряд других обстоятельств.
Но один из новых признаков особенно интересен.
Представим ситуацию
У человека есть деньги в банке А.
Он переводит самому себе через СБП 250 тысяч рублей в банк Б.
Через несколько часов из банка Б отправляет крупную сумму человеку, которому за последние полгода раньше ничего не переводил.
Такая последовательность операций теперь входит в число признаков, которые банк должен учитывать при проверке на мошенничество.
Условия конкретнее: переводу новому получателю менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе через СБП из другого банка на сумму более 200 тысяч рублей.
Значит, такие переводы запретили?
Нет.
И это принципиально важно.
Перевести себе 250 тысяч рублей — не нарушение.
Перевести после этого деньги другому человеку — тоже само по себе не нарушение.
Речь идет о признаке возможной мошеннической операции, а не о новом налоге или запрете распоряжаться собственными деньгами.
Задача банка — заметить ситуацию, похожую на известные мошеннические сценарии, и применить предусмотренные законом антифрод-механизмы.
Причем здесь налоги?
Практически ни при чем.
В интернете регулярно появляется утверждение:
«Теперь налоговая контролирует каждый перевод с карты на карту».
Это слишком грубое упрощение.
ФНС прямо разъясняет: сам по себе перевод денег между физическими лицами не создает автоматически обязанность платить НДФЛ.
Если мама перевела дочери деньги, друзья вернули долг или человек переместил собственные средства между счетами, из самого факта перевода налог не возникает.
Другое дело — когда деньги являются доходом.
Например, человек систематически получает оплату за товары или услуги на личную карту.
Тогда налоговый вопрос связан не с переводом как таковым, а с экономической природой полученных денег.
Почему контроль действительно стал заметнее
Причина усиления антифрод-механизмов понятна.
Только во II квартале 2026 года банки, по данным Банка России, предотвратили 17,5 млн попыток хищения почти на 1,9 трлн рублей.
Поэтому анализ операций становится более детальным.
Главное
Фраза «теперь контролируют все переводы» — неправильная.
Но и утверждение «банку вообще нет дела до моих переводов» уже давно не соответствует реальности.
Банки анализируют операции по установленным Банком России антифрод-признакам, а с 2026 года их перечень существенно расширился.
При этом налог возникает не потому, что деньги пришли на карту.
Важно, что это были за деньги и почему человек их получил.
✔ Сохраните статью, если регулярно пользуетесь СБП и переводите крупные суммы между своими счетами. Иногда совершенно законная операция может совпасть с антифрод-признаком, поэтому важно понимать разницу между банковской проверкой, блокировкой и налоговым контролем.
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