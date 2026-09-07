НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году

2026 год заставил многих предпринимателей на УСН впервые всерьез разобраться с НДС.

Причина — снижение порога освобождения.

Если раньше НДС казался проблемой в основном крупного бизнеса, теперь с ним столкнулась значительно большая часть компаний и ИП на упрощенке.

Но летом правила снова изменили.

И на этот раз новость для малого бизнеса скорее положительная.