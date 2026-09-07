НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году

2026 год заставил многих предпринимателей на УСН впервые всерьез разобраться с НДС.
Причина — снижение порога освобождения.
Если раньше НДС казался проблемой в основном крупного бизнеса, теперь с ним столкнулась значительно большая часть компаний и ИП на упрощенке.
Но летом правила снова изменили.
И на этот раз новость для малого бизнеса скорее положительная.
Что действует в 2026 году
Для налогоплательщиков на УСН ключевой показатель — доход.
В 2026 году порог освобождения от НДС составляет 20 млн рублей.
Если установленный законом лимит превышен, возникает обязанность исчислять НДС с учетом предусмотренных НК правил.
Поэтому предприниматель с оборотом около этой границы должен следить за доходами особенно внимательно.
Что собирались сделать дальше
Первоначально предусматривалось дальнейшее снижение порога.
После 20 млн рублей в 2026 году планировалось:
15 млн — в 2027 году;
10 млн — с 2028 года.
Для растущего малого бизнеса это означало, что зона применения НДС должна была расширяться каждый год.
Но этот сценарий изменили.
Что решили летом
Федеральным законом от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ порог 20 млн рублей сохранили до 2029 года.
ФНС отдельно обратила внимание бизнеса на это изменение в конце августа.
То есть ожидаемого снижения лимита до 15 млн рублей в 2027 году не произойдет.
Для бизнеса это дает как минимум большую предсказуемость при планировании следующего года.
Но есть важная ловушка
Предприниматель может рассуждать так:
«У меня сейчас 18 млн рублей. Значит, НДС меня не касается».
Это верно только пока не произошло предусмотренное законом превышение.
Если доходы переходят установленную границу в течение года, освобождение утрачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Поэтому смотреть только на прошлогоднюю выручку недостаточно.
Нужно контролировать доход нарастающим итогом.
И это касается не только ООО
Правила важны и для индивидуальных предпринимателей на УСН.
Кроме того, при определении лимита необходимо учитывать предусмотренные НК особенности, в том числе ситуации совмещения налоговых режимов.
Поэтому идея искусственно «разложить» доход между режимами без анализа налоговых последствий может привести к ошибочному расчету.
Что сделать сейчас
Если выручка бизнеса находится в районе 15–25 млн рублей, имеет смысл пересчитать прогноз до конца года.
Не только оптимистичный.
Сделайте три сценария:
обычный;
рост продаж;
крупный контракт до конца года.
Иногда один хороший декабрьский договор меняет налоговые обязанности компании на следующий период.
Главное
Для малого бизнеса появилась важная определенность:
порог в 20 млн рублей для освобождения от НДС на УСН сохранен до 2029 года.
Но это не отменяет необходимости следить за фактическим доходом.
Особенно если компания быстро растет и находится рядом с лимитом.
✔ Сохраните статью, если применяете УСН и выручка бизнеса приближается к 20 млн рублей. Иногда один крупный контракт меняет не только финансовый результат месяца, но и порядок работы компании с НДС.
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