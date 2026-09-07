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Анастасия Корзан
НДС на УСН
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НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году

2026 год заставил многих предпринимателей на УСН впервые всерьез разобраться с НДС. Причина — снижение порога освобождения. Если раньше НДС казался проблемой в основном крупного бизнеса, теперь с ним столкнулась значительно большая часть компаний и ИП на упрощенке.

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2026 год заставил многих предпринимателей на УСН впервые всерьез разобраться с НДС.

Причина — снижение порога освобождения.

Если раньше НДС казался проблемой в основном крупного бизнеса, теперь с ним столкнулась значительно большая часть компаний и ИП на упрощенке.

Но летом правила снова изменили.

И на этот раз новость для малого бизнеса скорее положительная.

НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году

Что действует в 2026 году

Для налогоплательщиков на УСН ключевой показатель — доход.

В 2026 году порог освобождения от НДС составляет 20 млн рублей.

Если установленный законом лимит превышен, возникает обязанность исчислять НДС с учетом предусмотренных НК правил.

Поэтому предприниматель с оборотом около этой границы должен следить за доходами особенно внимательно.

Что собирались сделать дальше

Первоначально предусматривалось дальнейшее снижение порога.

После 20 млн рублей в 2026 году планировалось:

15 млн — в 2027 году;

10 млн — с 2028 года.

Для растущего малого бизнеса это означало, что зона применения НДС должна была расширяться каждый год.

Но этот сценарий изменили.

Что решили летом

Федеральным законом от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ порог 20 млн рублей сохранили до 2029 года.

ФНС отдельно обратила внимание бизнеса на это изменение в конце августа.

То есть ожидаемого снижения лимита до 15 млн рублей в 2027 году не произойдет.

Для бизнеса это дает как минимум большую предсказуемость при планировании следующего года.

Но есть важная ловушка

Предприниматель может рассуждать так:

«У меня сейчас 18 млн рублей. Значит, НДС меня не касается».

Это верно только пока не произошло предусмотренное законом превышение.

Если доходы переходят установленную границу в течение года, освобождение утрачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Поэтому смотреть только на прошлогоднюю выручку недостаточно.

Нужно контролировать доход нарастающим итогом.

И это касается не только ООО

Правила важны и для индивидуальных предпринимателей на УСН.

Кроме того, при определении лимита необходимо учитывать предусмотренные НК особенности, в том числе ситуации совмещения налоговых режимов.

Поэтому идея искусственно «разложить» доход между режимами без анализа налоговых последствий может привести к ошибочному расчету.

Что сделать сейчас

Если выручка бизнеса находится в районе 15–25 млн рублей, имеет смысл пересчитать прогноз до конца года.

Не только оптимистичный.

Сделайте три сценария:

обычный;

рост продаж;

крупный контракт до конца года.

НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году

Иногда один хороший декабрьский договор меняет налоговые обязанности компании на следующий период.

Главное

Для малого бизнеса появилась важная определенность:

порог в 20 млн рублей для освобождения от НДС на УСН сохранен до 2029 года.

Но это не отменяет необходимости следить за фактическим доходом.

Особенно если компания быстро растет и находится рядом с лимитом.

✔ Сохраните статью, если применяете УСН и выручка бизнеса приближается к 20 млн рублей. Иногда один крупный контракт меняет не только финансовый результат месяца, но и порядок работы компании с НДС.

В нашем Telegram-канале мы разбираем налоговые изменения для УСН, НДС, новые лимиты и ситуации, в которых рост выручки неожиданно меняет налоговые обязанности бизнеса.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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