НДФЛ и взносы теперь можно рассчитать заранее: что изменилось для работодателей

Каждый месяц бухгалтерия повторяет знакомый цикл:
посчитали зарплату → определили НДФЛ и взносы → подготовили уведомления → проверили сроки → отправили.
С 1 сентября 2026 года часть этой работы можно сделать заранее.
Работодателям разрешили подавать предварительные уведомления по НДФЛ и страховым взносам — сразу на несколько будущих периодов.
В некоторых случаях документ можно заполнить фактически до конца года.
Как это работает
Представим небольшую компанию.
В ней десять сотрудников с фиксированными окладами.
Штат практически не меняется, премий нет, а фонд оплаты труда легко прогнозируется.
Раньше бухгалтеру все равно приходилось регулярно формировать уведомления.
Теперь компания может заранее указать планируемые суммы НДФЛ и страховых взносов за будущие месяцы.
По НДФЛ суммы внутри уведомления разделяются на две части месяца:
с 1-го по 22-е число;
с 23-го по последнее число.
По страховым взносам указываются суммы за соответствующие месяцы.
Значит, можно один раз отправить документ и забыть до декабря?
Вот здесь появляется главный нюанс.
Предварительное уведомление содержит планируемые суммы.
А жизнь компании редко идет строго по плану.
Сотрудник может уволиться.
Компания может выплатить премию.
Кто-то уйдет на больничный.
Появится новый работник.
Изменится размер выплаты.
И фактическая сумма налога окажется другой.
Поэтому предварительное уведомление не отменяет контроль.
Что произойдет, если сумма изменилась
ФНС предусматривает возможность корректировки.
Если после предварительного уведомления стало понятно, что фактические показатели отличаются, налогоплательщик может представить новое уведомление с актуальными сведениями.
Именно поэтому новый механизм особенно удобен для компаний со стабильным фондом оплаты труда.
А вот бизнесу, где выплаты сотрудникам постоянно меняются, выгода может оказаться значительно меньше.
Есть еще один важный эффект
После наступления установленного срока положительное сальдо ЕНС может автоматически зачитываться в счет обязательства, которое бизнес заранее указал в уведомлении.
То есть предварительное уведомление — это не просто календарная заметка для налоговой.
Оно встраивается в механизм единого налогового счета.
Поэтому ошибиться в прогнозируемых суммах и потом забыть об этом — плохая идея.
Кому новый порядок особенно удобен
В первую очередь небольшим компаниям с предсказуемой зарплатой.
Например:
штат почти не меняется;
оклады фиксированы;
нерегулярных премий мало;
бухгалтер заранее понимает размер фонда оплаты труда.
В такой ситуации вместо постоянного повторения одной и той же операции можно сократить количество уведомлений.
Но если зарплатная система сложная, лучше сначала оценить, сколько корректировок придется делать в течение года.
Иначе экономия времени окажется только на бумаге.
Главное
С 1 сентября 2026 года предварительное уведомление — право, а не обязанность бизнеса.
Можно продолжать работать по привычной схеме.
А можно заранее сообщить ФНС планируемые суммы НДФЛ и страховых взносов за несколько будущих периодов вплоть до конца года.
Но новый порядок действительно экономит время только тогда, когда выплаты компании достаточно предсказуемы.
✔ Сохраните статью, если в компании есть сотрудники. Новое правило может сократить количество регулярных операций бухгалтерии, но предварительное уведомление стоит использовать только там, где зарплатные выплаты действительно можно нормально спрогнозировать.
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