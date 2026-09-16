НДФЛ и взносы теперь можно рассчитать заранее: что изменилось для работодателей

Есть еще один важный эффект

После наступления установленного срока положительное сальдо ЕНС может автоматически зачитываться в счет обязательства, которое бизнес заранее указал в уведомлении.

То есть предварительное уведомление — это не просто календарная заметка для налоговой.

Оно встраивается в механизм единого налогового счета.

Поэтому ошибиться в прогнозируемых суммах и потом забыть об этом — плохая идея.