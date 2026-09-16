Дробление-2026: как семейному бизнесу отбиться от претензий ФНС

Что ФНС сочтет «красным флагом» и чем семейный бизнес может подтвердить свою самостоятельность.

Родственники, общий IP-адрес и займы сами по себе ещё не делают несколько компаний одной. Но объяснить их фразой «у нас так исторически сложилось» - обычно не лучшая стратегия. А какая стратегия лучше?

Рассказываю, как собственнику, директору и главному бухгалтеру объяснять «красные флаги» ФНС и какими документами подтверждать самостоятельность компаний.

По мотивам дела № А60-17223/2025, ООО «Лидер», семейный бизнес, Суды отменили решение налоговой инспекции о доначислениях НДС, налога на прибыль и налога на имущество почти на 240 млн рублей.

РОДСТВЕННИКИ В БИЗНЕСЕ

не доказывают дробление

Само родство - повод для внимания ФНС, но не основание объединить доходы всех компаний.

Что нужно показать: у каждого участника есть своя функция, самостоятельные решения, активы, работники и предпринимательский риск.

Что подтвердит:

решения и протоколы, полномочия руководителей, сведения об активах и персонале.

ОБЩИЙ АДРЕС, IP-АДРЕС И ЭДО

не равны единому управлению

Техническая общность допустима. Вопрос - кто в действительности принимает решения и распоряжается деньгами каждой компании.

Что подтвердит: договоры на помещения и IT-сервисы, отдельные ключи ЭП и банковские доступы, регламенты полномочий.

ЗАЙМЫ ВНУТРИ ГРУППЫ

не запрещены

Риск возникает, когда деньги постоянно переходят между участниками, а деловой смысл финансирования невозможно объяснить.

Что подтвердит: договор займа, решение о выдаче, расчёт потребности в деньгах, график и платежи по возврату.

ОБЩИЕ КЛИЕНТЫ И РАСХОДЫ

требуют понятного оформления

Один контрагент не делает бизнес единым. Проблема возникает, если одна компания фактически исполняет договоры или оплачивает расходы другой без документов и компенсации.

Что подтвердит: разные договоры и ТЗ, переписка и коммерческие предложения, акты, калькуляции, сервисные или агентские договоры.

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕХ

где проходит граница риска?

Доверенность сама по себе нормальна. Риск - когда один человек единолично ведёт переговоры, управляет счетами, персоналом и решениями всей группы.

Что подтвердит: ограниченные доверенности, решения руководителей, отдельные банковские права доступа, переписка и документы по самостоятельным решениям.

На каждый «красный флаг» у бизнеса должны быть:

- деловая причина

- документ

- фактическое исполнение

Это не формальность. Это доказательства того, что перед ФНС - не один искусственно разделённый бизнес, а самостоятельные участники рынка.

Я обозначила ориентиры, главную линию защиты в споре с ФНС. Помните, выигрывает не тот, кто помнит и знает признаки дробления, а тот, кто может подтвердить свою бизнес-логику документами и реальными действиями.

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