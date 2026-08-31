Машиночитаемая доверенность для работы с казначейством: как бухгалтеру оформить МЧД и не потерять право подписи

Чек-лист для бухгалтера исполнителя

1. Определите всех, кто будет подписывать документы по контракту, кроме руководителя.

2. Проверьте у каждого действующую квалифицированную подпись физического лица.

3. Оформите МЧД в едином формате с полномочиями под все задачи казначейского документооборота.

4. Подпишите доверенность подписью руководителя и разместите её в нужной системе или реестре.

5. Проведите тестовое подписание до первого платежа.

6. Заведите контроль сроков: сертификаты и доверенности обновляются заранее, а не в день истечения.

7. При увольнении подписанта — отзыв доверенности в тот же день.



Машиночитаемая доверенность — это не бюрократическая надстройка, а замок на праве подписи по вашему лицевому счёту. Оформленная правильно и заранее, она незаметна и просто работает. Оформленная в последний момент — почти всегда становится причиной, по которой первое распоряжение о платеже уходит в казначейство на несколько дней позже, чем планировал директор.



И последнее. Электронный документооборот с казначейством продолжает расширяться: с сентября 2026 года обновляются правила обмена электронными документами при открытии и ведении лицевых счетов, и доля бумаги в этом контуре будет только падать. Чем раньше в организации выстроен порядок работы с машиночитаемыми доверенностями — реестр подписантов, контроль сроков, регламент отзыва, — тем спокойнее проходят и плановые платежи, и внезапные кадровые перемены.