Машиночитаемая доверенность для работы с казначейством: как бухгалтеру оформить МЧД и не потерять право подписи

Исполнитель госконтракта живёт в электронном документообороте с казначейством: сведения об операциях с целевыми средствами, распоряжения о совершении казначейских платежей, заявления на открытие лицевого счёта, отчёты. Пока все документы подписывал директор своей квалифицированной подписью, вопросов не возникало. Но в реальной бухгалтерии подписывает не директор, а главбух или специалист по казначейскому сопровождению — и вот здесь появляется машиночитаемая доверенность. Разбираем, что это такое, когда она обязательна, как её оформить и на каких ошибках чаще всего останавливается работа с лицевым счётом.
Что такое МЧД и почему обычная доверенность больше не работает
Машиночитаемая доверенность — это доверенность в электронной форме в виде структурированного файла, который информационные системы читают автоматически: кто доверитель, кто представитель, какие полномочия переданы, на какой срок. Файл подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
Ключевое отличие от привычной бумажной доверенности или её скана — машиночитаемость. Скан система проверить не может: для неё это просто картинка. МЧД же проверяется автоматически в момент подписания документа: система сверяет, действует ли доверенность, не отозвана ли она и входит ли конкретное действие в перечень переданных полномочий.
Правовая основа — закон об электронной подписи 63-ФЗ. С 1 сентября 2023 года завершился переходный период реформы: сотрудник организации больше не может подписывать документы от имени компании сертификатом, где он указан как представитель юрлица. Теперь схема другая: у сотрудника — квалифицированная подпись физического лица, а его право действовать от имени организации подтверждает машиночитаемая доверенность.
Для бухгалтера исполнителя госконтракта это означает простую вещь: если сведения, распоряжения и отчёты в казначейство подписывает не лично руководитель, связка «подпись физлица плюс МЧД» — единственный законный способ работы.
Кто и что подписывает в казначейском контуре
Сначала определим, какие документы вообще проходят через подпись при казначейском сопровождении.
Во-первых, документы открытия и ведения лицевого счёта: заявления на открытие, переоформление и закрытие счёта, карточки образцов подписей — в части полномочий тех, кто будет распоряжаться счётом.
Во-вторых, платёжный контур: распоряжения о совершении казначейских платежей, которыми исполнитель инициирует списание с лицевого счёта, и документы-основания к ним.
В-третьих, документы санкционирования: сведения об операциях с целевыми средствами, их уточнения, отчёты о расходах целевых средств при закрытии контракта.
В-четвёртых, переписка с территориальным органом казначейства: ответы на запросы, пояснения, уточнения реквизитов.
Если всё это подписывает руководитель своей квалифицированной подписью — МЧД не нужна: полномочия руководителя подтверждаются сведениями из ЕГРЮЛ, и системы проверяют их автоматически. Доверенность нужна ровно в тот момент, когда подпись ставит кто-то другой: главный бухгалтер, заместитель, специалист по сопровождению контракта.
На практике у исполнителей госконтрактов подписантов минимум два: руководитель и главбух. А значит, МЧД — не экзотика, а базовый элемент настройки документооборота по контракту. И оформлять её лучше до открытия лицевого счёта, а не в день, когда нужно срочно отправить первое распоряжение.
Что нужно для оформления: три составляющие
Для рабочей связки понадобятся три вещи.
Первая — квалифицированная электронная подпись физического лица у сотрудника. Её выдают аккредитованные удостоверяющие центры. Обратите внимание: это личная подпись человека, в сертификате нет упоминания организации. Один и тот же сертификат физлица сотрудник может использовать для работы от имени нескольких организаций — с разными доверенностями.
Вторая — квалифицированная подпись руководителя организации. Сертификат руководителя юрлица выдаёт удостоверяющий центр ФНС и его доверенные лица. Именно этой подписью будет подписана сама доверенность.
Третья — собственно файл МЧД, сформированный в едином формате. Формат разработан Минцифры совместно с ФНС, Федеральным казначейством, Банком России и Федеральной нотариальной палатой, и большинство государственных информационных систем принимают доверенности именно в нём. Сформировать файл можно в сервисах ФНС, на портале Госуслуг, в системах операторов электронного документооборота или в бухгалтерской программе, которая поддерживает работу с МЧД.
Какие реквизиты обязательны в доверенности
Машиночитаемая доверенность — структурированный документ, и состав его полей задан форматом. В доверенности указываются:
- сведения о доверителе: наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП, сведения о руководителе, который подписывает доверенность;
- сведения о представителе: ФИО, ИНН, СНИЛС, дата рождения — данные должны точно совпадать с данными сертификата подписи физлица;
- перечень полномочий: что именно сотрудник вправе делать от имени организации;
- срок действия доверенности;
- возможность или запрет передоверия;
- номер доверенности — уникальный идентификатор, по которому её проверяют в реестрах.
Самый содержательный пункт — полномочия. Здесь два подхода. Первый — использовать классификатор полномочий из справочников систем: выбранные коды системы проверяют автоматически. Второй — текстовое описание полномочий свободной формулировкой. Для работы с казначейским контуром надёжнее закладывать полномочия по максимуму задач сотрудника: подписание и представление документов для открытия и ведения лицевых счетов, подписание платёжных документов и распоряжений, представление сведений и отчётов, ведение переписки. Узкая формулировка обернётся тем, что в нужный момент система откажет в приёме документа, и придётся оформлять новую доверенность.
Отдельный практический момент: в каждой государственной информационной системе есть свои требования к регистрации представителей и подключению полномочий. Как именно ваша система документооборота с казначейством принимает МЧД и какие роли нужно назначить в личных кабинетах — уточните заранее в своём территориальном органе казначейства или в поддержке соответствующей системы. Тратить на это полчаса до старта контракта дешевле, чем сутки в момент горящего платежа.
Пошаговый порядок оформления
Шаг первый. Проверьте сертификаты. У руководителя — действующая квалифицированная подпись юрлица, у сотрудника — действующая квалифицированная подпись физического лица. Сверьте, что ФИО, ИНН и СНИЛС сотрудника в сертификате написаны без расхождений с паспортными данными.
Шаг второй. Сформируйте доверенность в едином формате. Заполните данные доверителя и представителя, выберите полномочия, установите срок действия. Срок выбирайте с запасом на длительность контракта: типовая практика — год или до конца исполнения контракта с запасом на закрытие расчётов.
Шаг третий. Подпишите файл квалифицированной подписью руководителя. Подписывает только руководитель или лицо, действующее без доверенности по ЕГРЮЛ. Подписать МЧД «по цепочке» другой доверенностью можно лишь при оформленном передоверии, а это отдельная и более сложная конструкция — без необходимости её лучше избегать.
Шаг четвёртый. Разместите доверенность там, где её увидит проверяющая система: загрузите в реестр или в саму информационную систему, через которую идёт документооборот. Часть систем хранит доверенности у себя, часть проверяет их по единым реестрам по номеру. После загрузки проверьте статус: доверенность должна отображаться как действующая.
Шаг пятый. Проведите тестовое подписание. Не ждите первого платёжного дня: подпишите любой некритичный документ или используйте тестовый контур, чтобы убедиться, что связка «сертификат физлица плюс МЧД» принимается.
Отзыв, истечение срока и кадровые изменения
Доверенность живёт своей жизнью, и за этой жизнью нужно следить.
Если сотрудник уволился или сменил зону ответственности — доверенность отзывают. Отзыв оформляется в той же системе, где доверенность выдана или зарегистрирована, заявлением об отмене. С момента отзыва подпись сотрудника по этой доверенности недействительна. Держать действующую МЧД на уволенного сотрудника — прямой риск: формально он сохраняет возможность подписывать документы от имени компании.
Если истёк срок действия самой доверенности — все операции встают до оформления новой. Поэтому сроки МЧД стоит вести в том же календаре, где вы ведёте сроки сертификатов подписи: за две-три недели до истечения — выпускать замену.
Если сменился руководитель — доверенности, выданные прежним руководителем, продолжают действовать, пока их не отзовут или не истечёт срок: доверенность выдаёт организация, а не лично директор. Но на практике при смене руководителя пакет доверенностей пересматривают сразу, чтобы не спорить с проверяющими системами о полномочиях.
Первая ошибка — расхождение данных сотрудника в сертификате и в доверенности. Одна буква в фамилии, старый СНИЛС, ошибка в ИНН — и система не сопоставит подпись с доверенностью. Проверяйте посимвольно.
Вторая — узкий перечень полномочий. Доверенность оформили «на сдачу отчётности», а сотрудник подписывает распоряжение о платеже. Система откажет — и будет права.
Третья — просроченная или отозванная доверенность, о которой забыли. Особенно часто всплывает после отпуска бухгалтера или смены подрядчика по сопровождению.
Четвёртая — подпись физлица используется без доверенности вовсе. Документ выглядит подписанным, но правовой силы от имени организации не имеет — казначейство такой документ не примет.
Пятая — доверенность есть, но не загружена в ту систему, где идёт проверка. Файл лежит на диске у бухгалтера, а система его не видит.
Передоверие: когда основной подписант недоступен
Отдельный сюжет — передоверие. Единый формат допускает доверенности, выданные в порядке передоверия: сотрудник, получивший полномочия, передаёт их дальше. Звучит удобно, но на практике эта конструкция сложнее в проверке: система должна подтвердить всю цепочку — от руководителя к первому представителю и от него ко второму, и разрыв в любом звене делает подпись недействительной.
Для казначейского документооборота исполнителя разумнее держать простую схему: каждому подписанту — своя доверенность напрямую от руководителя. Если главбух уходит в отпуск, а платежи по контракту продолжаются, заранее оформите вторую прямую МЧД на заместителя, а не передоверие от главбуха. Две параллельные доверенности спокойно сосуществуют: закон не ограничивает количество представителей организации.
Если же без передоверия не обойтись — например, документооборот ведёт обслуживающая бухгалтерская компания и подписантов несколько, — проверьте два условия: в исходной доверенности передоверие прямо разрешено, и вся цепочка доверенностей загружена в систему, которая будет проверять подпись. И заложите время на тестирование: цепочки проверяются капризнее одиночных доверенностей.
МЧД и карточка образцов подписей: не перепутать контуры
У исполнителей часто смешиваются два инструмента: карточка образцов подписей, которая оформляется при открытии лицевого счёта, и машиночитаемая доверенность для электронного документооборота.
Карточка фиксирует, кто вправе распоряжаться лицевым счётом, — это документ контура открытия и ведения счёта. МЧД подтверждает полномочия конкретного сотрудника при подписании конкретного электронного документа. Инструменты не заменяют друг друга: сотрудник может значиться в карточке, но без действующей доверенности его электронная подпись физлица от имени организации не сработает. И наоборот — оформленная МЧД не отменяет требований к составу лиц, указанных в документах на открытие счёта.
Практическое правило: при любом изменении состава подписантов проверяйте оба контура сразу. Уволился главбух — отзываете доверенность и одновременно переоформляете документы по счёту. Тогда расхождений, из-за которых казначейство возвращает документы, не возникает.
Частые вопросы
Нужна ли МЧД, если все документы подписывает лично директор? Нет. Полномочия руководителя системы проверяют по сведениям ЕГРЮЛ автоматически. Доверенность появляется вместе с первым подписантом-сотрудником.
Может ли один сотрудник работать по нескольким организациям? Да. Подпись физического лица у человека одна, а доверенностей — сколько угодно: по одной от каждой организации. Именно так работают обслуживающие бухгалтерии.
Сколько действует МЧД? Срок устанавливает доверитель. Если срок в доверенности не указан, применяется общее правило гражданского законодательства — доверенность сохраняет силу в течение года со дня совершения. Для длинных контрактов удобнее сразу указывать срок с запасом.
Что будет, если подписать документ после отзыва доверенности? Подпись не пройдёт проверку, документ не будет принят. А если технически документ проскочил до обновления статуса — он уязвим для оспаривания, и казначейство вправе его не учитывать.
Обязан ли удостоверяющий центр или казначейство напомнить об истечении срока? Нет. Контроль сроков доверенностей и сертификатов — целиком зона ответственности организации. Ставьте напоминания минимум за две недели.
Практический сценарий: контракт подписан, счёт открывается
Как это выглядит в правильной последовательности у исполнителя, который выиграл контракт под казначейским сопровождением.
Неделя первая: юрист и бухгалтерия определяют подписантов — руководитель плюс главный бухгалтер. У главбуха проверяют подпись физлица: сертификат действует ещё восемь месяцев, данные совпадают с паспортом. Формируют МЧД с полномочиями на весь казначейский документооборот сроком до конца контракта плюс три месяца на закрытие расчётов. Руководитель подписывает доверенность, файл загружают в систему документооборота и убеждаются, что статус — «действует».
Неделя вторая: подаются документы на открытие лицевого счёта. Пока территориальный орган казначейства проверяет пакет, главбух проводит тестовое подписание. К моменту, когда счёт открыт и заказчик перечислил аванс, платёжный контур уже работает: первое распоряжение уходит в день готовности документов-оснований, а не через неделю разбирательств с подписью.
Такая последовательность занимает столько же времени, сколько хаотичная, — просто действия расставлены до дедлайна, а не после него.
Чек-лист для бухгалтера исполнителя
1. Определите всех, кто будет подписывать документы по контракту, кроме руководителя.
2. Проверьте у каждого действующую квалифицированную подпись физического лица.
3. Оформите МЧД в едином формате с полномочиями под все задачи казначейского документооборота.
4. Подпишите доверенность подписью руководителя и разместите её в нужной системе или реестре.
5. Проведите тестовое подписание до первого платежа.
6. Заведите контроль сроков: сертификаты и доверенности обновляются заранее, а не в день истечения.
7. При увольнении подписанта — отзыв доверенности в тот же день.
Машиночитаемая доверенность — это не бюрократическая надстройка, а замок на праве подписи по вашему лицевому счёту. Оформленная правильно и заранее, она незаметна и просто работает. Оформленная в последний момент — почти всегда становится причиной, по которой первое распоряжение о платеже уходит в казначейство на несколько дней позже, чем планировал директор.
И последнее. Электронный документооборот с казначейством продолжает расширяться: с сентября 2026 года обновляются правила обмена электронными документами при открытии и ведении лицевых счетов, и доля бумаги в этом контуре будет только падать. Чем раньше в организации выстроен порядок работы с машиночитаемыми доверенностями — реестр подписантов, контроль сроков, регламент отзыва, — тем спокойнее проходят и плановые платежи, и внезапные кадровые перемены.
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