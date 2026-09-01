Что изменилось с 1 сентября 2026 года: цифровой рубль, криптовалюта, сверхурочные и контроль переводов

Какие законы вступили в силу 1 сентября 2026 года: разбираем цифровой рубль, регулирование криптовалют, электронные перевозочные документы, новые правила сверхурочной работы и доступ Росфинмониторинга к данным НСПК. В конце — практический чек-лист для бизнеса и бухгалтерии.

С 1 сентября 2026 года бизнесу необходимо учитывать новые правила работы с цифровыми рублями, криптовалютами, перевозочными документами и сверхурочной занятостью. Росфинмониторинг получает доступ к данным НСПК, а граждане — возможность установить самозапрет на азартные игры. Однако некоторые изменения действуют не для всех и только при соблюдении дополнительных условий.

Разбираемся, что действительно изменилось, кому нужно действовать уже сейчас и какие популярные формулировки вводят в заблуждение.

Коротко: главные изменения с 1 сентября

Изменение Что произошло на самом деле Кому важно Цифровой рубль Крупнейшие банки открывают клиентам доступ к операциям. Часть крупных продавцов должна принимать новую форму оплаты Банкам, торговым компаниям, бухгалтерам Регулирование криптовалют Появляется регулируемая инфраструктура, правила для инвесторов и посредников Инвесторам, экспортерам, импортерам Контроль переводов Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях через НСПК Банкам, компаниям и физлицам Электронные перевозочные документы Ряд транспортных документов необходимо оформлять через ГИС ЭПД Перевозчикам, поставщикам, бухгалтерам Сверхурочная работа Лимит можно увеличить до 240 часов, но не автоматически и не для всех Работодателям, кадровикам, расчетчикам Испытательный срок Его нельзя устанавливать женщинам с детьми младше трех лет Работодателям и кадровым службам Самозапрет на азартные игры Заявление можно подать через Госуслуги или МФЦ Гражданам и организаторам игр

1. Началось массовое внедрение цифрового рубля

С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, совершать переводы и оплачивать покупки.

При этом цифровой рубль не появляется у человека или компании автоматически. Открытие счета и использование новой формы денег остаются добровольными.

Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, но управлять им пользователь сможет через приложение подключенного банка. У одного человека или юридического лица будет один счет цифрового рубля. У индивидуального предпринимателя могут быть два счета: личный и предпринимательский.

Для физических лиц Банк России установил лимит пополнения счета цифрового рубля с банковских счетов — 300 тысяч рублей в течение календарного месяца. Переводы и платежи для граждан должны быть бесплатными.

Какие компании обязаны принимать цифровые рубли

С 1 сентября 2026 года обязанность распространяется на торговые компании, которые одновременно:

являются клиентами крупнейших банков;

получили за предыдущий год выручку свыше 120 млн рублей.

С 1 сентября 2027 года требования распространятся на клиентов банков с универсальной лицензией с выручкой свыше 30 млн рублей. Следующий этап начнется в 2028 году.

Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей, а также точки в местах без доступа к интернету освобождены от этой обязанности. Порядок внедрения подробно описан Банком России.

Что проверить бухгалтерии и бизнесу

входит ли обслуживающий банк в первую волну;

превышает ли выручка компании установленный порог;

готова ли кассовая и платежная инфраструктура;

как в банковских документах будут отражаться операции с цифровыми рублями;

кто будет контролировать сверку поступлений и возвраты покупателям;

нужно ли обновить инструкции для кассиров и сотрудников финансовой службы.

Не стоит самостоятельно придумывать проводки и порядок отражения операций. Сначала необходимо получить инструкции банка, разработчика учетной системы и официальные разъяснения регуляторов.

2. Росфинмониторинг получил доступ к сведениям НСПК

В новостях это изменение часто описывают словами: «Росфинмониторинг будет следить за всеми переводами россиян».

Формулировка слишком громкая.

С 1 сентября ведомство может получать от Национальной системы платежных карт информацию об операциях, проведенных через:

Систему быстрых платежей;

карты «Мир»;

универсальный платежный QR-код.

Состав передаваемых сведений и порядок взаимодействия определяются соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.

Само по себе появление доступа не означает, что каждый перевод автоматически признают подозрительным или что Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать счета. Ведомство отдельно поясняло, что новый закон не вводит такую меру. Речь идет о возможности получать платежную информацию в рамках финансового мониторинга. Разъяснение Росфинмониторинга.

Что это означает для бизнеса

Компаниям особенно важно не смешивать личные и предпринимательские расчеты. Риски могут создавать:

регулярная оплата товаров на личную карту руководителя или сотрудника;

переводы без понятного назначения;

большое количество поступлений от физлиц при отсутствии оформленных продаж;

дробление одного платежа на множество небольших переводов;

возвраты через счета, которые не участвовали в первоначальной операции;

несоответствие поступлений данным кассы, банка и бухгалтерского учета.

Новая норма — еще один повод проверить, можно ли по каждой значительной операции быстро объяснить ее экономический смысл и показать подтверждающие документы.

3. Вступило в силу регулирование криптовалют

С 1 сентября заработал закон, формирующий регулируемую инфраструктуру российского крипторынка.

В нее войдут:

брокеры;

управляющие;

организаторы торгов;

криптообменники;

цифровые депозитарии.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты после тестирования. Лимит составит до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Квалифицированным инвесторам доступны любые криптовалюты без ограничения суммы, но тестирование также остается обязательным.

Для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года, в течение которого им необходимо получить лицензии и привести работу в соответствие с новыми требованиями. Основные правила разъяснил Банк России.

Можно ли теперь платить криптовалютой

Нет. Оплачивать криптовалютой товары, работы и услуги внутри России по-прежнему запрещено.

Исключения предусмотрены, в частности, для внешнеторговых расчетов. Экспортеры и импортеры смогут применять криптовалюту в трансграничных операциях.

Резиденты также смогут проводить операции за рубежом с использованием иностранных банковских счетов. О криптовалюте, учитываемой за рубежом, в предусмотренных законом случаях потребуется уведомлять налоговые органы.

Правда ли, что вся прибыль облагается по ставке 13%

Не совсем.

Цифровая валюта признается имуществом для целей налогообложения, но ставка зависит от того, кто получил доход и в результате какой операции.

Для физлиц доходы от продажи и иного выбытия цифровой валюты облагаются НДФЛ:

13% — в пределах налоговой базы 2,4 млн рублей;

15% — с превышения.

Доходы физлица от майнинга могут облагаться по основной прогрессивной шкале НДФЛ — от 13 до 22%. Организации учитывают операции с цифровой валютой в отдельной налоговой базе по налогу на прибыль. Подробности приводит ФНС России.

Поэтому фраза «вся прибыль с крипты облагается налогом 13%» некорректна.

Что проверить владельцам криптовалюты

сохранены ли документы о приобретении актива;

можно ли подтвердить расходы и движение средств;

где фактически учитывается криптовалюта;

возникает ли обязанность уведомить ФНС;

не используется ли криптовалюта для запрещенных внутренних расчетов;

соответствует ли посредник требованиям нового регулирования.

4. Перевозочные документы становятся электронными

С 1 сентября отдельные перевозочные и экспедиторские документы необходимо оформлять в электронном виде через ГИС ЭПД.

Требование затрагивает, в частности:

транспортные накладные;

заказы-заявки при автомобильных перевозках;

железнодорожные транспортные накладные;

грузовые накладные при воздушных перевозках;

отдельные экспедиторские документы.

Исключения, при которых сохраняется бумажное оформление, установлены законодательством.

Компании взаимодействуют с государственной системой через аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов. Минтранс подтвердил, что обязательный переход начинается именно 1 сентября 2026 года.

Почему это важно не только перевозчикам

Новое правило касается также:

грузоотправителей;

грузополучателей;

экспедиторов;

торговых компаний;

производителей;

организаций, которые заказывают доставку товаров.

Для бухгалтерии транспортные документы подтверждают сам факт перевозки, реальность хозяйственной операции и обоснованность расходов.

Что нужно сделать

определить, в каких перевозках компания выступает участником;

выбрать оператора ИС ЭПД;

проверить электронные подписи сотрудников;

распределить роли между логистикой, складом и бухгалтерией;

обновить договоры с перевозчиками и экспедиторами;

протестировать создание, подписание, исправление и аннулирование документов;

определить порядок действий при техническом сбое.

Особое внимание стоит уделить моменту подписания документов. Перенос бумажной накладной в электронный вид не поможет, если сотрудники не понимают, кто и на каком этапе подтверждает прием, передачу и доставку груза.

5. Лимит сверхурочной работы можно увеличить до 240 часов

До 1 сентября общая продолжительность сверхурочной работы не должна была превышать 120 часов в год для одного работника.

Теперь лимит можно увеличить до 240 часов, если такая возможность предусмотрена:

коллективным договором;

отраслевым или межотраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя.

Это не означает, что любой руководитель может просто объявить новый лимит приказом.

Для привлечения сотрудника к работе сверх 120 часов потребуется его письменное согласие. Ограничение не применяется ко всем категориям работников: для некоторых сотрудников максимальный лимит остается на уровне 120 часов.

Сверхурочная работа с 121-го часа оплачивается не менее чем в двойном размере за каждый час. Вместо повышенной оплаты сотрудник по своему желанию может выбрать дополнительные дни отдыха.

Сотруднику, которого привлекают к сверхурочной работе более 120 часов в год, также предоставляется один оплачиваемый день для диспансеризации.

Правила установлены Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ.

Что изменить работодателю

проверить коллективный договор и отраслевые соглашения;

не считать лимит 240 часов автоматическим;

организовать точный учет сверхурочных часов;

получать письменное согласие в необходимых случаях;

проверить категории сотрудников, для которых действуют ограничения;

обновить правила оплаты и предоставления отдыха;

предупредить бухгалтерию о двойной оплате начиная со 121-го часа.

Если работодатель просто перестанет фиксировать переработки, новая норма его не защитит. Неучтенная сверхурочная работа по-прежнему создает риск трудового спора, доначислений и административной ответственности.

6. Нельзя устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет

С 1 сентября расширился перечень работников, которым нельзя устанавливать испытание при приеме на работу.

Ранее гарантия распространялась на женщин с детьми до полутора лет. Теперь испытательный срок нельзя устанавливать женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет. Изменение подтверждает Государственная дума.

Что сделать кадровой службе

обновить шаблоны трудовых договоров;

проверить формы приказов о приеме;

изменить памятки для рекрутеров;

не включать испытание в договор, если кандидат подпадает под гарантию;

проверить сотрудников, принятых на работу незадолго до 1 сентября.

Условие об испытании, установленное в нарушение закона, применяться не должно.

7. Можно установить самозапрет на азартные игры

Гражданин получил право отказаться от участия в азартных играх, подав заявление через Госуслуги или МФЦ.

Самозапрет распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Минимальный срок ограничения составляет 12 месяцев.

После включения человека в специальный перечень организаторы не вправе принимать от него ставки, заключать пари или выдавать игровые фишки. Правила установлены Федеральным законом от 29.12.2025 № 575-ФЗ. Карточка закона.

Для большинства компаний изменение не требует действий. Оно важно прежде всего гражданам, организаторам азартных игр, банкам и сервисам, участвующим в проведении платежей.

Что в популярных подборках сформулировано неправильно

«Росфинмониторинг будет контролировать все переводы»

Корректнее говорить, что ведомство получает возможность запрашивать у НСПК сведения об операциях через СБП, карты «Мир» и универсальный QR-код. Автоматическая блокировка каждого перевода законом не вводится.

«Цифровой рубль запустили для всех»

Доступ действительно расширяется, но поэтапно. В 2026 году требования в первую очередь затрагивают крупнейшие банки и их крупных торговых клиентов. Использование цифрового рубля гражданами остается добровольным.

«Лимит сверхурочных просто увеличили вдвое»

Лимит до 240 часов применяется только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения. Для работы сверх 120 часов необходимо соблюдать дополнительные гарантии.

«Вся прибыль с криптовалюты облагается налогом 13%»

Ставки и правила зависят от статуса налогоплательщика и вида дохода. Для физлиц при продаже криптовалюты действует ставка 13%, а с превышения установленного порога — 15%. Для майнинга и организаций правила другие.

«Россия полностью отказалась от Болонской системы»

С 2026/27 учебного года пилот новой модели высшего образования расширился до 17 университетов. Это не означает одномоментную отмену бакалавриата во всех российских вузах. Минобрнауки называет происходящее пилотным проектом.

«Весь ИИ с 1 сентября будут проверять Минцифры и ФСБ»

Такую формулировку пока нельзя использовать как описание всеобщей обязанности. Обсуждается механизм оценки отдельных ИИ-моделей и получения специальных статусов, но это не равнозначно обязательной проверке любого используемого в России ИИ с 1 сентября.

«Евро-2 разрешили до 31 июня 2027 года»

Во-первых, 31 июня не существует. Во-вторых, временное разрешение на выпуск и обращение топлива классов К2, К3 и К4 действует до 1 июля 2027 года и появилось не 1 сентября, а после принятия Постановления Правительства от 05.08.2026 № 976. Экологический класс топлива должен быть указан на АЗС.

Чек-лист для бизнеса на сентябрь

До конца первой рабочей недели стоит проверить:

Обязана ли компания принимать цифровые рубли. Готовы ли кассы, платежные сервисы и внутренние инструкции. Подключена ли организация к оператору ГИС ЭПД. Есть ли у ответственных сотрудников электронные подписи. Обновлены ли договоры с перевозчиками и экспедиторами. Позволяет ли коллективный договор увеличивать объем сверхурочной работы. Правильно ли настроена оплата часов сверх установленной нормы. Убрано ли незаконное условие об испытании женщин с детьми до трех лет. Не принимаются ли предпринимательские платежи на личные карты. Документируются ли операции компании с цифровой валютой.

Главная ошибка при изучении сентябрьских изменений — ориентироваться на короткие подборки без условий, исключений и переходных периодов. Для бизнеса значение имеет не громкий заголовок закона, а конкретная обязанность: кто должен ее исполнять, с какой даты, при каком пороге и какими документами это подтверждается.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.