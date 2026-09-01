Зарплатные долги. Финансовые и процессуальные риски для работодателя

Срок исковой давности — не защита

Работодатели часто полагаются на пропуск работником срока исковой давности, установленного ст. 392 ТК РФ: один год на взыскание зарплаты после увольнения. Это действительно мощный процессуальный щит, но при одном условии — о его применении нужно заявить в суде. Если представитель работодателя не заявит ходатайство о пропуске срока до вынесения решения, этот аргумент будет утрачен. Суд не вправе применять срок по своей инициативе — это прямое нарушение принципа состязательности.

В описываемом деле (№ 2-1706/2026) ответчик ООО «ДСК» не только не заявил о пропуске срока, но и не явился в суд. Это стало фатальной ошибкой. Видновский городской суд Московской области восстановил истице срок, признав уважительной причиной статус матери-одиночки и единственного кормильца. Судебная практика последовательно идет по пути расширения перечня уважительных причин: обращение в трудовую инспекцию, ожидание ответа, стресс от потери работы, необходимость содержать детей — всё это может быть признано судом достаточным. Для работодателя это означает: рассчитывать на автоматический отказ в иске из-за пропуска срока становится рискованно, особенно в спорах с социально незащищенными категориями работников.