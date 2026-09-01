Зарплатные долги. Финансовые и процессуальные риски для работодателя

Срок исковой давности — не защита
Работодатели часто полагаются на пропуск работником срока исковой давности, установленного ст. 392 ТК РФ: один год на взыскание зарплаты после увольнения. Это действительно мощный процессуальный щит, но при одном условии — о его применении нужно заявить в суде. Если представитель работодателя не заявит ходатайство о пропуске срока до вынесения решения, этот аргумент будет утрачен. Суд не вправе применять срок по своей инициативе — это прямое нарушение принципа состязательности.
В описываемом деле (№ 2-1706/2026) ответчик ООО «ДСК» не только не заявил о пропуске срока, но и не явился в суд. Это стало фатальной ошибкой. Видновский городской суд Московской области восстановил истице срок, признав уважительной причиной статус матери-одиночки и единственного кормильца. Судебная практика последовательно идет по пути расширения перечня уважительных причин: обращение в трудовую инспекцию, ожидание ответа, стресс от потери работы, необходимость содержать детей — всё это может быть признано судом достаточным. Для работодателя это означает: рассчитывать на автоматический отказ в иске из-за пропуска срока становится рискованно, особенно в спорах с социально незащищенными категориями работников.
Финансовый риск: компенсация по ст. 236 ТК РФ
Материальная ответственность работодателя по ст. 236 ТК РФ наступает независимо от наличия вины. Если работодатель нарушил срок выплаты зарплаты, отпускных или расчета при увольнении, он обязан выплатить проценты за каждый день просрочки — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ.
В рассматриваемом деле просрочка превысила 300 дней. Суд взыскал с работодателя 44 658,76 руб. компенсации — около 40% от суммы основного долга. При длительных задержках эта цифра может достигать половины и более от номинального долга.
Важный нюанс: Конституционный Суд РФ в Постановлении № 16-П от 11.04.2023 подтвердил, что компенсация по ст. 236 ТК РФ подлежит взысканию даже в случаях, когда выплаты не были своевременно начислены работодателем, а право работника на их получение установлено только решением суда. То есть работодатель не может избежать компенсации, ссылаясь на то, что сумма не была начислена в бухгалтерии.
Заочное производство
Тактика игнорирования судебных заседаний, которую избрал ответчик, — классическая, но крайне рискованная. Заочное производство (глава 22 ГПК РФ) применяется при надлежащем извещении ответчика и его неявке без уважительных причин.
В этом случае суд рассматривает дело на основании доказательств, представленных истцом. Ответчик лишается возможности заявлять возражения, оспаривать расчеты, представлять свои документы. Заочное решение вступает в законную силу и обращается к принудительному исполнению.
Для отмены заочного решения ответчику необходимо в течение 7 дней со дня вручения его копии подать заявление, одновременно доказав две вещи: уважительность причин неявки и наличие обстоятельств, способных повлиять на содержание решения. Сделать это, имея реальную задолженность, крайне сложно.
В практике заочное производство нередко приводит к затягиванию процесса для истца, поскольку ответчик может подать заявление об отмене, после чего рассмотрение дела начинается заново. Однако в данном случае ООО «ДСК» этим правом не воспользовался, и решение вступило в законную силу.
Судебные расходы: удар по бюджету компании
Норма ст. 100 ГПК РФ позволяет взыскать с проигравшей стороны судебные расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. В деле суд взыскал с ответчика 83 500 руб. — в полном объеме. Суд учел сложность дела: восстановление пропущенного срока, отсутствие трудового договора, длительный расчет компенсации.
Обратная ситуация невозможна. Статья 393 ТК РФ освобождает работников от судебных расходов при обращении в суд по трудовым спорам . Даже если работник проиграет дело, понесенные работодателем судебные издержки не могут быть взысканы с него. Верховный Суд РФ подтверждает эту позицию . Это создает асимметрию: работодатель несет финансовые риски в любом исходе, а работник — нет.
Компенсация морального вреда
Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда частично — 20 000 руб. вместо заявленных 100 000. Снижение суммы — стандартная практика, однако сам факт взыскания подтверждает, что нарушение трудовых прав влечет дополнительные финансовые потери. Моральный вред взыскивается независимо от вины работодателя и не зависит от размера основного долга.
Итоговый размер финансовых потерь
Общая сумма, взысканная с ООО «ДСК»:
· задолженность по заработной плате — 112 142,19 руб.;
· компенсация за задержку выплат — 44 658,76 руб.;
· компенсация морального вреда — 20 000 руб.;
· судебные расходы на представителя — 83 500 руб.
Итого: 260 300,95 руб.
Рекомендации для работодателя
1. Своевременная выплата зарплаты — дешевле, чем судебные взыскания. Компенсация по ст. 236 ТК РФ при длительной просрочке становится значительной суммой.
2. Явка в суд обязательна. Заочное производство лишает работодателя права на защиту и приводит к удовлетворению исков в полном объеме на основании только доказательств истца .
3. Заявление о пропуске срока — процессуальный щит, который нужно использовать до вынесения решения. Суд не применяет срок исковой давности по своей инициативе.
4. Работодатель не может взыскать судебные расходы с работника, даже если выиграл дело.
5. Компенсация по ст. 236 ТК РФ взыскивается даже за неначисленные суммы, если право на них установлено судом.
Для микропредприятий, особенно работающих в строительной отрасли с вахтовым методом, систематические нарушения сроков выплат создают критическую угрозу. Игнорирование судебных заседаний не спасло от ответственности, а лишь усугубило положение, позволив суду принять решение на основании односторонних доказательств истца.
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