Отчетность за девять месяцев 2026 года: пять расхождений, которые лучше найти уже в сентябре

До сдачи квартальной отчетности еще есть время, но основные ошибки уже находятся в учетной базе. В сентябре стоит сверить зарплату, налоги, продажи, первичные документы и сальдо ЕНС. Исправить источник расхождения сейчас проще, чем переделывать готовые расчеты в последний день.

Расчеты 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2026 года необходимо представить не позднее 26 октября. Дату сдачи 6-НДФЛ подтверждает информация ФНС.