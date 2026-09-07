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Роман Ткачев
Отчетность
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Отчетность за девять месяцев 2026 года: пять расхождений, которые лучше найти уже в сентябре

До сдачи квартальной отчетности еще есть время, но основные ошибки уже находятся в учетной базе. В сентябре стоит сверить зарплату, налоги, продажи, первичные документы и сальдо ЕНС. Исправить источник расхождения сейчас проще, чем переделывать готовые расчеты в последний день.

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До сдачи квартальной отчетности еще есть время, но основные ошибки уже находятся в учетной базе. В сентябре стоит сверить зарплату, налоги, продажи, первичные документы и сальдо ЕНС. Исправить источник расхождения сейчас проще, чем переделывать готовые расчеты в последний день.

Расчеты 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2026 года необходимо представить не позднее 26 октября. Дату сдачи 6-НДФЛ подтверждает информация ФНС.

1. Зарплата не совпадает с кадровыми данными

Проверьте сотрудников, которые:

  • приняты или уволены в течение квартала;

  • находились в отпуске или на больничном;

  • работали неполный месяц;

  • получали премии, компенсации или выплаты по договорам ГПХ.

Полезно отдельно сопоставить начисления, фактические выплаты и удержанный НДФЛ.

2. Продажи не подтверждены документами

Найдите операции, по которым есть реализация, но отсутствуют УПД, акты или другие необходимые документы. Отдельно проверьте возвраты, исправления и документы, проведенные задним числом.

3. Полученные документы не попали в учет

Счет или акт мог прийти по электронной почте, но не попасть в бухгалтерскую систему. Поэтому реестр входящих документов стоит сравнить с ЭДО, почтой и учетной базой.

4. Сальдо ЕНС отличается от данных учета

Проверьте начисления, платежи и распределение единого налогового платежа. Справку о сальдо можно запросить через личный кабинет или по ТКС. Порядок проверки описан в разделе ФНС о едином налоговом счете.

5. Показатели резко изменились без понятной причины

Обратите внимание на:

  • падение или рост выручки;

  • изменение фонда оплаты труда;

  • необычно высокий объем вычетов;

  • отрицательную маржу;

  • рост дебиторской или кредиторской задолженности.

Само отклонение еще не означает ошибку. Но у компании должно быть документально подтверждаемое объяснение.

Промпт для поиска отклонений

Проанализируй обезличенную таблицу с показателями компании за январь–сентябрь 2026 года. Сравни месяцы между собой и найди изменения более чем на [20%]. Отдельно проверь выручку, расходы, фонд оплаты труда, налоги, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Результат представь в таблице: показатель, период, размер отклонения, возможные причины и что нужно проверить. Не считай отклонение ошибкой без подтверждающих данных.

ИИ поможет быстро выделить подозрительные участки, но не заменит контрольных соотношений учетной программы и профессиональной проверки бухгалтера.

Больше инструкций по применению ИИ в финансовых процессах — в Telegram

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

9 подписчиков81 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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