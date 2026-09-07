Отчетность за девять месяцев 2026 года: пять расхождений, которые лучше найти уже в сентябре

До сдачи квартальной отчетности еще есть время, но основные ошибки уже находятся в учетной базе. В сентябре стоит сверить зарплату, налоги, продажи, первичные документы и сальдо ЕНС. Исправить источник расхождения сейчас проще, чем переделывать готовые расчеты в последний день.
Расчеты 6-НДФЛ и РСВ за девять месяцев 2026 года необходимо представить не позднее 26 октября. Дату сдачи 6-НДФЛ подтверждает информация ФНС.
1. Зарплата не совпадает с кадровыми данными
Проверьте сотрудников, которые:
приняты или уволены в течение квартала;
находились в отпуске или на больничном;
работали неполный месяц;
получали премии, компенсации или выплаты по договорам ГПХ.
Полезно отдельно сопоставить начисления, фактические выплаты и удержанный НДФЛ.
2. Продажи не подтверждены документами
Найдите операции, по которым есть реализация, но отсутствуют УПД, акты или другие необходимые документы. Отдельно проверьте возвраты, исправления и документы, проведенные задним числом.
3. Полученные документы не попали в учет
Счет или акт мог прийти по электронной почте, но не попасть в бухгалтерскую систему. Поэтому реестр входящих документов стоит сравнить с ЭДО, почтой и учетной базой.
4. Сальдо ЕНС отличается от данных учета
Проверьте начисления, платежи и распределение единого налогового платежа. Справку о сальдо можно запросить через личный кабинет или по ТКС. Порядок проверки описан в разделе ФНС о едином налоговом счете.
5. Показатели резко изменились без понятной причины
Обратите внимание на:
падение или рост выручки;
изменение фонда оплаты труда;
необычно высокий объем вычетов;
отрицательную маржу;
рост дебиторской или кредиторской задолженности.
Само отклонение еще не означает ошибку. Но у компании должно быть документально подтверждаемое объяснение.
Промпт для поиска отклонений
Проанализируй обезличенную таблицу с показателями компании за январь–сентябрь 2026 года. Сравни месяцы между собой и найди изменения более чем на [20%]. Отдельно проверь выручку, расходы, фонд оплаты труда, налоги, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Результат представь в таблице: показатель, период, размер отклонения, возможные причины и что нужно проверить. Не считай отклонение ошибкой без подтверждающих данных.
ИИ поможет быстро выделить подозрительные участки, но не заменит контрольных соотношений учетной программы и профессиональной проверки бухгалтера.
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