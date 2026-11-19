Что произошло в декабре

Для проверки лимита берут доходы, определяемые по правилам УСН с учётом ст. 145 НК РФ. Покупатель перечислил деньги в счёт будущей поставки. По кассовому методу аванс входит в доходы на дату поступления, хотя оборудование ещё в цехе. По итогам 28 декабря у продавца уже 20 220 000 ₽ дохода.

В 2027 году порог освобождения сохраняется на уровне 20 млн ₽. Если доход за 2026 год оказался выше, с 1 января 2027 года предстоит начислять НДС. Если в 2026 году доход был ровно 20 млн ₽ или меньше и компания сохранила освобождение, она начинает 2027 год с освобождением. При превышении лимита уже в течение года НДС начисляют с первого числа следующего месяца.

В нашем примере декабрьский платёж учитывается так:

Для УСН — 420 000 ₽ входят в декабрьские доходы.

Для лимита освобождения — с учётом платежа доходы превышают 20 млн ₽.

Для НДС — на дату получения аванса освобождение ещё действует. Налог с этого аванса не начисляют и авансовый счёт-фактуру с НДС не выставляют.

В январе лимит текущего года действительно начинают считать заново. Однако право на освобождение на 1 января определяется по доходу предыдущего года. Поэтому январскую реализацию в нашем примере облагают НДС с первой поставки, даже если других поступлений в новом году пока не было.

Ещё одна деталь для тех, кто следит за лимитом по банковской выписке. Для проверки нужен доход по налоговым правилам, а выписка показывает все движения денег. Например, выручку и авансы покупателей учитывают, а полученный заём по общему правилу в доходы не включают. Расходы из дохода для расчёта этого лимита не вычитают, в том числе на УСН «Доходы минус расходы».