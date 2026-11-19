Производитель торгового оборудования согласовал заказ на 1 050 000 ₽. Покупатель перечислит 40% в декабре, компания отгрузит оборудование в январе. Договор подписан, цех принял заказ, менеджер уже считает премию. Бухгалтер открывает выписку и видит, что 420 000 ₽ предоплаты подняли доход за год с 19,8 до 20,22 млн ₽.
Теперь нужно ответить на два вопроса. Появился ли НДС с декабрьского аванса? И хватит ли согласованной цены, когда в январе придётся начислить налог на отгрузку?
Разберём обычную поставку внутри России. Предположим, что продавец в 2026 году применял УСН с освобождением от НДС, впервые превысил лимит именно в декабре и с января 2027 года вправе применять специальную ставку 5%.
Что произошло в декабре
Для проверки лимита берут доходы, определяемые по правилам УСН с учётом ст. 145 НК РФ. Покупатель перечислил деньги в счёт будущей поставки. По кассовому методу аванс входит в доходы на дату поступления, хотя оборудование ещё в цехе. По итогам 28 декабря у продавца уже 20 220 000 ₽ дохода.
В 2027 году порог освобождения сохраняется на уровне 20 млн ₽. Если доход за 2026 год оказался выше, с 1 января 2027 года предстоит начислять НДС. Если в 2026 году доход был ровно 20 млн ₽ или меньше и компания сохранила освобождение, она начинает 2027 год с освобождением. При превышении лимита уже в течение года НДС начисляют с первого числа следующего месяца.
В нашем примере декабрьский платёж учитывается так:
Для УСН — 420 000 ₽ входят в декабрьские доходы.
Для лимита освобождения — с учётом платежа доходы превышают 20 млн ₽.
Для НДС — на дату получения аванса освобождение ещё действует. Налог с этого аванса не начисляют и авансовый счёт-фактуру с НДС не выставляют.
В январе лимит текущего года действительно начинают считать заново. Однако право на освобождение на 1 января определяется по доходу предыдущего года. Поэтому январскую реализацию в нашем примере облагают НДС с первой поставки, даже если других поступлений в новом году пока не было.
Ещё одна деталь для тех, кто следит за лимитом по банковской выписке. Для проверки нужен доход по налоговым правилам, а выписка показывает все движения денег. Например, выручку и авансы покупателей учитывают, а полученный заём по общему правилу в доходы не включают. Расходы из дохода для расчёта этого лимита не вычитают, в том числе на УСН «Доходы минус расходы».
Январская отгрузка. Считаем НДС со всей поставки
Допустим, всю партию отгрузили 15 января 2027 года. Покупатель перечислил оставшиеся деньги через неделю. На дату отгрузки продавец уже работает с НДС. Налог рассчитывается со стоимости всей январской поставки, в том числе с той её части, которую покупатель оплатил декабрьским авансом.
Дальше всё зависит от договора. Возьмём два варианта с тем же заказом.
Что согласовано с покупателем
Сумма сделки
НДС
Осталось оплатить после аванса 420 000 ₽
Итоговая цена сохраняется на уровне 1 050 000 ₽ и включает НДС
1 050 000 ₽
50 000 ₽
630 000 ₽
Стороны согласовали 1 050 000 ₽ без НДС и начисление 5% сверх этой суммы
1 102 500 ₽
52 500 ₽
682 500 ₽
В первом варианте налог выделяют из согласованной цены. 1 050 000 × 5 / 105 = 50 000 ₽. Стоимость оборудования без налога составит 1 000 000 ₽. Во втором варианте налог начисляют на согласованную стоимость без НДС. 1 050 000 × 5% = 52 500 ₽.
Именно здесь бухгалтеру полезно показать расчёт коммерческому отделу до отгрузки. Если заказ приносил 80 000 ₽ до учёта нового НДС, выделение 50 000 ₽ из фиксированной цены при прочих равных оставит 30 000 ₽. Для заказов с меньшей маржой тот же расчёт может закончиться убытком. Цифры здесь условные, механизм вполне рабочий.
В январском счёте-фактуре или УПД со статусом счёта-фактуры указывают НДС по отгрузке. Если выбран первый вариант, в документе будут 1 000 000 ₽ без налога, 50 000 ₽ НДС и 1 050 000 ₽ всего. Декабрьский платёж зачтут в расчётах с покупателем. Вычитать авансовый НДС здесь нечего, поскольку в декабре он не начислялся. Такой подход к авансу, полученному до начала начисления НДС, ФНС иллюстрирует в п. 16 методических рекомендаций для УСН.
Можно ли просто дописать в счёте «плюс НДС»
Обязанность продавца начислить НДС и право получить с покупателя дополнительную оплату разбирают отдельно. Для первого смотрят НК РФ и дату операции. Для второго поднимают договор, спецификацию и дополнительные соглашения.
Посмотрите, что именно написано в документах. Цена может быть твёрдой и окончательной. Может быть прямо предусмотрено, что при возникновении обязанности по НДС налог предъявляется сверх согласованной стоимости. А может быть только пометка «без НДС в связи с применением УСН», из которой стороны делают разные выводы. В последнем случае стоит согласовать итоговую цену письменно, пока у покупателя есть время проверить её и подтвердить оплату.
Допустим, покупатель готов принять оборудование за 1 102 500 ₽. В дополнительном соглашении удобно сразу указать:
К каким поставкам относится новая цена. Например, к партии по конкретной спецификации, которую отгрузят в январе.
Сколько стоит товар без налога, сколько составляет НДС и сколько покупатель платит всего.
Как засчитывается уже перечисленная предоплата и когда нужно доплатить остаток.
Тогда у продаж, бухгалтерии и покупателя будет одна сумма в расчётах. Если покупатель согласен только на прежние 1 050 000 ₽, его позицию стоит узнать до того, как менеджер пообещает собственнику дополнительные 52 500 ₽.
С октября 2026 года в НК РФ есть специальный порядок для некоторых длящихся договоров, по которым обязанность по НДС возникла из-за изменений законодательства. Порядок применяется при совокупности условий, в том числе связанных с правом покупателя на вычет и условиями договора. Обычное превышение компанией действующего лимита доходов рассматривайте отдельно. Для нашего заказа исходная точка — дата утраты освобождения и условия о цене.
Если оборудование отгрузили двумя партиями
Теперь поменяем в примере одно условие. По договору часть оборудования стоимостью 315 000 ₽ действительно отгрузили 29 декабря. Остальное на 735 000 ₽ отгрузили 15 января. Общая цена остаётся 1 050 000 ₽ и по январской части включает налог. Поставки подтверждены отдельными первичными документами.
Операция
Когда произошла
Что с НДС
Получен аванс 420 000 ₽
28 декабря
Освобождение действует, НДС с аванса отсутствует
Отгружена первая партия на 315 000 ₽
29 декабря
Отгрузка в период освобождения
Отгружена вторая партия на 735 000 ₽
15 января
НДС 35 000 ₽, если цена включает налог по ставке 5%
При таком распределении у покупателя всё ещё остаётся доплата 630 000 ₽, если стороны сохраняют общую цену и аванс полностью идёт в счёт заказа. НДС по январской партии составляет 35 000 ₽. В учёте важно отразить, какая часть аванса пошла на расчёты за декабрьскую партию и какая — за январскую. Тогда первичка и акт сверки будут описывать одну и ту же поставку.
Рядом часто лежит ещё один переходный заказ. Товар отгрузили в декабре без НДС, покупатель оплатил его в январе, когда продавец уже утратил освобождение. Для УСН деньги учитываются по дате поступления. Для НДС оплата после отгрузки закрывает долг за декабрьскую поставку. Само поступление денег в январе не превращает эту отгрузку в облагаемую операцию. Поэтому в реестре переходных договоров нужны и даты оплаты, и даты отгрузки.
Что внести в реестр до первой январской поставки
Если заказов много, соберите одну таблицу на стык двух лет. Её удобно вести по спецификациям или партиям, когда внутри одного договора несколько оплат и поставок.
Договор и цена. Как сформулирована стоимость, есть ли условие о налоге, подписано ли дополнительное соглашение.
Деньги. Когда поступил аванс, сколько зачтено, где ещё есть доплата или дебиторская задолженность.
Дата операции. Когда фактически отгрузили товар либо когда ожидается отгрузка. Отдельно отметьте частичные поставки.
НДС и документы. С какой даты компания начисляет налог, какая ставка применяется, какую сумму указывать в счёте-фактуре или УПД.
Ответственный и срок. Кто получает согласование покупателя, кто обновляет документы и кто проверяет первую отгрузку.
Для примера с оборудованием бухгалтеру достаточно начать с трёх строк: декабрьский аванс, январская отгрузка, остаток к оплате. Если в декабре появляется отдельная партия, добавьте её в реестр до оформления документов. После первого заказа проверьте, что учётная система не начислила НДС на старый аванс и не учла его повторно в доходах УСН при отгрузке.
Если договор отменили и продавец возвращает аванс, заведите в реестре ещё одну дату — дату фактического возврата. По п. 1 ст. 346.17 НК РФ возврат уменьшает доходы того периода, в котором деньги вернули. Если декабрьский аванс вернули в январе, это уменьшает доходы нового периода. Переписывать на эту сумму доходы прошлого года и автоматически восстанавливать освобождение с 1 января оснований нет.
Если в декабре до лимита осталось несколько сотен тысяч, проверьте заодно платежи за старые отгрузки и авансы по новым заказам. До Нового года они могут прийти по одному графику, а счёт-фактуры в январе придётся оформлять по другому. Согласовать цену и настроить документы проще, пока оборудование ещё в цехе.