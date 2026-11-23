В споре ООО «АТЛ Трейд» на рассмотрение возражений принесли семь коробок с документами. В них было 68 папок с авансовыми отчётами и чеками. Впечатляющий объём для бухгалтерии. Инспекции предстояло ответить на более скромный вопрос — какие из этих документов подтверждают расходование денег по конкретным переводам.
Часть бумаг относилась к другим периодам. Среди чеков и счетов нашли документы на людей, которые в компании не работали. Некоторые изображения оказались нечитаемыми. В итоге налоговая сочла спорные перечисления доходом физических лиц и доначислила НДФЛ и страховые взносы.
Компания оспорила и сами доначисления, и расчёт налога на прибыль. Вторая часть спора оказалась для неё успешнее первой.
Как возник спор
Выездная проверка охватывала 2020–2022 годы. Первое решение инспекции содержало доначисления по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и взносам на общую сумму 167,27 млн ₽. Это сумма по нескольким эпизодам, включая сделки с контрагентами. Московское УФНС отменило первое решение из-за нарушения процедуры рассмотрения материалов и приняло собственное. Именно его компания оспаривала в суде.
По подотчёту у инспекции было несколько вопросов. Она запросила документы о расходовании денег и возврате остатков. Часть сотрудников сообщила, что получала только зарплату. Другие пояснили, что не передавали бухгалтерии отчёты о командировочных расходах. Компания утверждала, что спорные суммы вернули в следующем налоговом периоде, однако суды сочли, что подтверждений возврата и использования денег на нужды организации недостаточно.
Позиция компании в споре о прибыли сводилась к следующему. Если налоговый орган сам квалифицировал выплаты как доход физлиц и определил по ним НДФЛ и взносы, эту же квалификацию нужно учесть при расчёте другого налога. Первая инстанция и апелляция отклонили довод, сославшись на отсутствие подлинных первичных документов, которые подтверждали бы расходы.
Кассация изменила судебные акты только в этой части. Она признала решение УФНС недействительным в части неучёта доначисленных НДФЛ и взносов при налогообложении прибыли. В остальной части акты сохранили силу. Первоначальные 167,27 млн ₽ — масштаб всей проверки, а не сумма выигрыша компании в кассации.
Какие документы инспекция ожидала увидеть
Для первоначального вопроса о подотчёте цепочка довольно простая. Компания перечислила человеку деньги для работы. Отчёт и подтверждающие документы показывают, что человек сделал с выданной суммой. Неиспользованный остаток вернулся в кассу или на счёт, и этот возврат тоже можно проследить.
Возьмём условный пример. Инженеру перечислили 80 000 ₽ на покупку деталей. Детали обошлись в 63 400 ₽, ещё 16 600 ₽ он вернул. По этому переводу бухгалтер может показать:
Выдачу денег. Дата, получатель и документ, из которого видно, зачем ему перечислили 80 000 ₽.
Расходование. Авансовый отчёт и документы на покупку с читаемыми реквизитами. При необходимости — документы, по которым видно, на какой объект поступили детали.
Возврат остатка. Банковский или кассовый документ на 16 600 ₽, который можно связать с этой выдачей.
Отражение в учёте. Как закрылась задолженность по расчётам с подотчётным лицом и на какую операцию отнесли стоимость деталей.
Если покупку разбили на три платежа, а сотрудник возвращал остатки сразу по двум выдачам, приложите расшифровку. Проверяющему должно быть понятно, какие суммы складывать. Пометка «возврат подотчёта» и закрытое сальдо по счёту 71 полезны, когда за ними видны конкретные платежи. Сами по себе они оставляют открытым вопрос, какие именно деньги и когда вернулись.
Спор «АТЛ Трейд» показывает, зачем проверять такую связку до отправки документов. Чек может быть подлинным и при этом относиться к другой покупке. Авансовый отчёт может быть правильно оформлен и при этом не объяснять спорный перевод. Количество папок на столе этих расхождений не устраняет.
Почему кассация по-другому посмотрела на расходы
У документов в этом деле было две задачи. Сначала выясняли, можно ли считать перечисления подотчётными деньгами, использованными в интересах компании. Затем проверяли, как отразить в налоге на прибыль последствия квалификации, которую выбрала сама инспекция.
На втором этапе нижестоящие суды ожидали увидеть первичку, подтверждающую уже переквалифицированную операцию. Кассация указала на проблему с таким требованием. Компания оформляла переводы как авансы. Когда налоговый орган в ходе проверки счёл их доходом физлиц, документы с новой квалификацией задним числом от этого не появились. При этом суммы доначислений установил сам налоговый орган.
Суд сослался на ст. 255, подп. 1 п. 1 ст. 264 и ст. 420 НК РФ. В обстоятельствах дела налоговую квалификацию выплат следовало последовательно применить и при определении базы по налогу на прибыль. Поэтому кассация признала незаконным именно неучёт доначисленных сумм.
В том же деле компания просила пересчитать налоговые обязательства по сделкам с контрагентами. По этому эпизоду исход другой. Суд указал, что общество не раскрыло фактических исполнителей, а представленные документы не подтверждали реальность поставок заявленными лицами. По подотчёту кассация опиралась на суммы, получателей и характер выплат, которые установила сама инспекция. Для спора важно понимать, какой факт уже подтверждён материалами проверки, а какой ещё надо доказать.
Почему сумму доначислений нельзя просто вычесть из налога на прибыль
В возражениях легко написать «просим уменьшить налог на прибыль на сумму НДФЛ и взносов». Для расчёта полезно сформулировать просьбу точнее — учесть соответствующие суммы при определении базы и пересчитать налог.
Условный пример для компании с общей ставкой 25% в 2026 году. В расчёте по проверке налоговая база по прибыли составила 5 млн ₽. Допустим, после сверки и правовой оценки установлено, что в расходах этого периода следует дополнительно учесть 430 000 ₽. Эти суммы раньше в базе не отражались.
Показатель
До учёта расходов
После учёта расходов
Налоговая база
5 000 000 ₽
4 570 000 ₽
Налог на прибыль по ставке 25%
1 250 000 ₽
1 142 500 ₽
Уменьшение налога
—
107 500 ₽
430 000 ₽ в примере меняют базу. Эффект по налогу — 107 500 ₽. Сам расчёт условный. Проверяемые годы в деле «АТЛ Трейд» были другими, а кассация не назвала в резолютивной части конечную сумму уменьшения налога на прибыль.
При сверке стоит отдельно проверить, какие суммы уже попали в расходы. Например, НДФЛ, удерживаемый из обычной начисленной зарплаты, входит в её общую сумму. Если организация уже учла начисленную зарплату целиком, добавить удержанный НДФЛ отдельным расходом означало бы посчитать его дважды. Поэтому вывод кассации полезен для возражений по конкретному расчёту проверки, где инспекция переквалифицировала выплаты. Для каждой суммы важно установить её характер, период и то, как она уже отражена в учёте.
Как подготовить возражения, если у вас похожая ситуация
На письменные возражения по акту по общему правилу есть один месяц со дня его получения. Начните с таблицы по спорным переводам. Если инспекция включила в расчёт 40 выплат, разберите их по строкам. Общая фраза «все деньги израсходованы в интересах бизнеса» слишком мало говорит о переводе, по которому уже есть чек или подтверждение возврата.
Для каждой спорной выплаты зафиксируйте:
Что установила инспекция. Сумму, получателя, период и основание доначисления. Укажите страницу акта или приложения, откуда взяты сведения.
Какие факты подтверждает компания. Например, по одному переводу есть авансовый отчёт и документы о покупке, по другому — подтверждение возврата остатка. Приложите их к соответствующим строкам.
Какие суммы получились в расчёте ИФНС. Сверьте НДФЛ, взносы и период начисления. Если спорите с одной частью суммы, так и отметьте.
Как эти выводы влияют на налог на прибыль. Подготовьте отдельный расчёт с действующей для проверяемого периода ставкой, исключите повторный учёт и объясните, почему относите сумму к конкретному периоду.
В самих возражениях можно изложить две позиции. Первая — почему по конкретным выплатам компания считает доначисление неправомерным. Вторая — каким должен быть расчёт по прибыли, если инспекция сохранит свою квалификацию. Такой порядок особенно удобен, когда по одной части переводов есть сильные документы, а по другой собраны только отдельные подтверждения.
Например, рабочий фрагмент может выглядеть так:
По платежам в строках 1–6 организация представляет авансовые отчёты и подтверждения возврата остатков. Просим исключить эти суммы из расчёта НДФЛ и страховых взносов. Если налоговый орган сохранит квалификацию выплат по строкам 7–10, просим оценить влияние доначисленных сумм на базу по налогу на прибыль. Расчёт по периодам и сверку с налоговыми регистрами прилагаем.
Так инспекция увидит, какие факты вы оспариваете и какую ошибку в расчёте просите исправить. А бухгалтер сможет проверить, что итоговая сумма получается из тех же строк, которые обсуждают на рассмотрении материалов.