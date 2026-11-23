В споре ООО «АТЛ Трейд» на рассмотрение возражений принесли семь коробок с документами. В них было 68 папок с авансовыми отчётами и чеками. Впечатляющий объём для бухгалтерии. Инспекции предстояло ответить на более скромный вопрос — какие из этих документов подтверждают расходование денег по конкретным переводам.

Часть бумаг относилась к другим периодам. Среди чеков и счетов нашли документы на людей, которые в компании не работали. Некоторые изображения оказались нечитаемыми. В итоге налоговая сочла спорные перечисления доходом физических лиц и доначислила НДФЛ и страховые взносы.

Компания оспорила и сами доначисления, и расчёт налога на прибыль. Вторая часть спора оказалась для неё успешнее первой.