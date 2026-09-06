Налоговые льготы для IT и AI бизнеса: как сэкономить на налогах небольшим стартапам

Про налоговые льготы крупному сегменту в сфере информационных технологий рассказали уже многие. Однако с каждым месяцем все чаще вижу зарождение новых и интересных ИИ-стартапов, которые предлагают инновационные идеи, объективно хороший продукт и реальное использование ИИ, а не просто «болванку с приклеенным Deepseek-ом» и вот о их «налоговом пути» упоминают кратно реже. Особенно радостно видеть такие стартапы в сфере BioTech и MedTech, где, наверное, самые тяжёлые регуляторные процессы и, к огромному сожалению, такие «бизнес-единороги» сталкиваются со всей тяжестью процедур лицензирования, клинических исследований, поиска контрагентов, а также с решением вопроса налогообложения. Несмотря на то, что из всего перечня проблем, он всё-таки наименее болезненный и государство, видя необходимость развития технологий и ESG-повестки, предлагает некоторое льготирование. Однако если ранее мы наблюдали активные послабления, то сейчас ввиду недавних изменений теперь и на этом пути также встречается множество подводных камней. В этой статье хотелось бы помочь собственникам определиться с налоговыми льготами на период 2026/27 года.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЬГОТ.

Чтобы претендовать на льготы бизнес должен соответствовать сразу нескольким уровням требований. Важно различать условия для аккредитации и условия для применения льгот, так как это разные наборы критериев. На данный момент глобально есть 3 пути: ИТ-аккредитация, получения статуса МТК, получение статуса резидента Сколково.

Кого государство считает ИТ – это разработчики ПО, специалисты в сегменте BigData, а также компании, занимающиеся подготовкой, эксплуатацией и пр. с компьютерными системами. Тут в целом всё понятно, но что интересно туда также входит издательская и образовательная деятельность в сфере информационных технологий, таким образом, EdTech, мы также смело относим в эту категорию. По поводу AI спорно, так как внедрение ИИ – это вопрос комплексный, сочетающий в себе как вопросы бизнес-планирования для клиентов; занятие основной сферой деятельности (напр., медицина, право, финансы и т. д.); а также саму разработку технологий. Очень много бизнесов, которые фактически находятся между ИТ-сегментом, консалтингом и деятельностью в своей области, поэтому здесь стоит внимательно смотреть на свою выручку.

Что нужно для получения ИТ-аккредитации – соответствующий ОКВЭД, средний размер выплат работникам соответствует среднемесячной выплате по региону или РФ, доля доходов от ИТ не менее 30% от выручки, есть официальный сайт (соответствующий требованиям), раскрыта «налоговая тайна» (полный перечень информации и что под этим понимать – в Постановлении Правительства России от 28.11.2025 № 1949 и самом Положении об аккредитации), генеральный директор без судимостей, ограниченное влияние иностранных лиц и государства (вкл. госкорпорации) – для каждого не более 50% (кроме ПАО – тут должно быть полное отсутствие иностранного влияния), также отсутствие налоговых задолженностей. Весь перечень критериев подтверждается ежегодно.

Что нужно для получения льгот – 70% профильных доходов (рассчитывается нарастающим итогом с начала года), наличие аккредитации, а также отсутствие дополнительных ограничений. Например, отсутствие статуса резидента Сколково, так как теперь комбинировать эти льготы нельзя.

Кого государство считает МТК – если был получен положительный результат соответствия МТК от независимых центров (Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и т.д.) или в течение последних 3 лет была получена государственная поддержка в области инноваций. Именно этот статус чаще всего более выгоден для небольших ИИ-стартапов.

Что нужно для получения льгот МТК – выручка не более 4 млрд рублей, вид деятельности соответствует перечню (он, к счастью, шире, чем для ИТ-аккредитации), есть наличие собственных технологий, эти технологии должны быть запатентованы, сам результат от технологий должен быть измеримым, руководитель имеет профильное высшее образование или опыт работы не менее 3 лет по специальности, а также не менее 30% сотрудников имеют высшее образование

Кого государство считает резидентом Сколково (далее – РС) – только юр.лиц, прошедших экспертный отбор и официально, включённых в реестр.

Что нужно для получения льгот РС – статус юр.лица, регистрация в РФ; ОКВЭД, относящийся к НИОКР в следующих сферах: информационные технологии, биомедицина и фармацевтика, энергоэффективные и энергетические технологии, промышленные технологии; наличие указания в уставных документах на то, что организация ведёт исследовательскую деятельность и коммерциализирует её результаты; отсутствие иностранного влияния, офшорных зон, недобросовестности (реестр ФАС, «чёрный список» самого Сколково); доля гос.участия не более 25%. Также в идеале иметь объективный коммерческий потенциал, чёткую бизнес-модель и бизнес-план, команду специалистов. Например, стартап должен иметь первые продажи, партнёры, измеримые финансовые метрики, в общем всё то, что вы бы понесли тому же инвестору, а не только «бумаги». Также льготы прекращаются при выручке более 1 млрд рублей и/или окончании 10-летнего срока.

Также важно упомянуть, что статусы МТК и РС комбинируются, а вот ИТ-аккредитация с остальным нет.

НАЛОГИ.

Налог на прибыль

Сразу с приятного, если ваш стартап в сфере медицины, то у Вас есть небольшой шанс попробовать получить дополнительную льготу по налогу на прибыль, если не получилось реализовать ниже описанные варианты. Однако, работает это только в отношении бизнеса, который совмещает в себе не только область технологий, но и непосредственно лечение и что немаловажно доход от этой сферы составляет не менее 90% (Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 917). Таким образом, эта льгота предположительно сработает для медицинского бизнеса, который, например, внедряет ИИ в системы скрининга или мониторинга за здоровьем и хочет коммерциализировать свою идею, например, в форме приложения для B2C сегмента или передачи своего ПО другим клиникам в формате B2B. В общем, для тех кто потихоньку идёт на стык своей основной деятельности и технологий, в ином случае действуют общие правила и вы либо IT, либо медицина, на двух стульях усидеть не получится.

Для ИТ-аккредитации – 5% вместо 25% до 2030 г.

Однако есть ограничения для организаций, которые возникли путём реорганизации, выделения или M&A после 01.07.2022 г. Также доля считается нарастающим итогом с начала года. В расчёт не включаются: доходы от операций с иностранной валютой и курсовые разницы, некоторые виды субсидий, доходы от цессии (если долг возник от профильного дохода). Например, Ваше ООО имело 70% дохода от ИТ в 1 квартале, таким образом было попадание в льготную категорию, однако, затем произошло падение до 40% (это может быть связано как с изменением уровня дохода, так и с изменением в процентном соотношении долей дохода).

Для РС – 0%. Всё понятно.

Для МТК – до 0% для региональной части + 8% для федеральной части, вместо фиксированной 17% + 8%.

Но у МТК есть неочевидный бонус в форме коэффициента 2 для НИОКР. На примере, прибыль – 12 млн, расходы на НИОКР – 5 млн, соответственно 12 000 000 - (5 000 000 2) = 2 000 000 руб. 8% (в лучшем случае) = 160 000 руб. только в федеральный бюджет, вместо 12 млн – 5 млн = 7 млн *25% = 1,75 млн в федеральный и региональный бюджет.

НДС.

Для ИТ-аккредитации – освобождение при реализации исключительных прав на ПО

К этому относится как продажа комплекса исключительных прав, так и передача лицензии (важно уточнить, что остальные услуги облагаются). Однако продукт должен быть включён в реестр отечественного ПО. Освобождение НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, если с помощью вашего ПО пользователи могут: распространять рекламу в интернете, размещать предложения о продаже товаров/услуг или искать контрагентов, заключать сделки. Даже один дополнительный модуль с такой функцией лишает компанию права на освобождение от НДС. Например, льгота не действует для программ, позволяющих участвовать в госзакупках, проводить безналичные переводы, организовывать дистанционную торговлю. При этом освобождение сохраняется для CRM-систем, CMS-систем, сервисов ЭДО и проверки контрагентов (да, грань очень тонкая). Оценивать нужно не основное назначение, а все функции ПО. При освобождении от НДС вы можете не начислять налог клиенту, но теряете право на вычет входящего НДС (аренда, техника, услуги поставщиков и многое другое). Это скорее приятный приятный бонус, нежели ощутимая выгода

Для РС – не платится вовсе по операциям, связанным с проектом. Не требуется включения в реестр и распространяется на все виды деятельности организации и на услуги, и на реализацию товара, и на передачу лицензии на ПО, и на другое.

Для МТК – нет, но как было сказано ранее МТК комбинируется с РС и даже поможет в ускорении получения статуса.

Страховые взносы.

Для ИТ-аккредитации – 15% (ранее было – 7,6%) и 7,6% (ранее было – 0%), вместо стандартных 30%.

Сейчас действует 2-уровневая система. Предельная база в 2026 году – 2 979 000 рублей за год, всё что сверх будет уплачиваться по второй ставке в 7,6%. В целом, айти-индустрию уровняли с остальными индустриями из перечня приоритетных. Однако скачок в два раза все равно ощутимо ударит при пересчёте ФОТ. Конечно, тут хотелось бы поговорить о потенциальном кадровом кризисе, но об этом других материалах.

Для РС – 30% для зарплаты в пределах 1.5 МРОТ и 15% свыше этого размера.

Для МТК – нет льгот.

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ.

УСН

Для ИТ-аккредитации

Что не мало важно, лимиты для УСН выросли, но появился НДС. В соответствии с Приказом Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734 был утвержден коэффициент -дефлятор - 1,090, в связи с чем лимиты выросли:

- Годовой доход: с 450 до 490,5 млн руб.

- Остаточная стоимость основных средств: с 200 до 218 млн руб.

- Лимит: с 337,5 до 367,875 млн руб.

- Количество работников также – 130.

При объекте «Доходы» базовая ставка составляет 6%. Субъекты РФ вправе снижать её до 1% для отдельных категорий налогоплательщиков.

При объекте «Доходы минус расходы» базовая ставка равна 15% с возможностью регионального снижения до 5%.

Так, в Москве уже введены – 1% и 5% соответственно, в СПб – 1% и 5% для ИТ-аккредитованных и МТК (также 7% для остальных попадающих под льготу), Ленинградская область – 0%, Адыгея – 2% и 7%, Республика Татарстан и Республика Башкортостан – 1 % на «Доходы» (но при 90% выручки - РТ и 70% (+ статус МСП) - РБ от выручки по льготному ОКВЭД), Тула – также 1% (70% от выручки по ОКВЭД – 62, 63), Крым – 1% на «Доходы» без доп.условий.

Для МТК – могут быть установлены региональные послабления.

Для РС – применение возможно, но не выгодно.

ПСН

Для ИТ-аккредитации.

Особых изменений тут не произошло. Сейчас под него подпадают только ИП по разработке ПО, адаптации ПО, созданию и обслуживанию сайтов. Этот вариант подойдёт, если у вас небольшой бизнес и вы не планируете масштабироваться. Максимальный годовой доход для применения патента снижен до 20 млн рублей. К 2028 году лимит планируют снизить до 10 млн рублей. Остальные условия, а именно 15 человек в штате (без учёта других ИП на УСН и самозанятых), запрет на субподряд и географическое ограничение также остаются. Всё варьируется от региона, например, Санкт-Петербург и ЛО сохранил 0% до конца 26 года, а Москва и МО уже нет.

Для МТК и РС – не действует.

ИТОГ

Подытоживая, фактически главный выбор заключается в том как будет масштабироваться бизнес технологий. Несмотря на множество изменений, государство всё также сохранило диапазоны для развития, только заменило «всеобщее раздолье» на выбор экстенсивного или интенсивного пути развития, так как глобально остаётся либо сохранение ИТ-льгот, либо сохранение льгот для резидентов Сколково. Первая категория направлена на масштабирующийся бизнес (более того некоторые регионы дополнительно даже ввели льготы на налог на имущество организаций), который планирует расширятся, ведёт активную экономическую деятельность, платит большие страховые взносы и имеет раздутый ФОТ и многое другое – это путь айти-гиганта. Вторая же категория больше как раз про инновационные исследования. Она менее ограничена, тут более лёгкий порог вхождения, сами льготы больше подталкивают к развитию техно-бизнеса в сторону уникального бизнес-продукта и уменьшению первичных затрат на аренду, исследования и др. Эта категория также не имеет ограничения на совмещение льгот из вообще других сфер, например, с ранее упомянутой медициной или образованием. Поэтому, если Вы, так называемый «бизнес-единорог», то стремитесь именно к получению статуса МТК, а затем к резидентству, не тратя время и деньги на аудит и «подгонку» для ИТ-аккредитации. Учитывая, что «на передке» инноваций сейчас именно дополнительное внедрение ИИ, то, к сожалению, некоторые бизнесы могут банально не подпадать под категорию айти. Для ИТ-аккредитованных, рекомендую внедрить более тщательный контроль за долей в 70%, активнее применять дополнительные коэффициенты для амортизации, расходам на приобретение лицензированного ПО и т.д., а также провести подробнейший аудит ПО и готовится к периодическим встречам с ФНС, так как после всех изменений придётся сражаться за каждый лишний процент или рубль, сбивающий все льготы.