Уход с Wildberries: юридический чек-лист закрытия кабинета

Почему нельзя просто перестать отгружать и забыть кабинет?

Уход на эмоциях выглядит так: остановил поставки, распродал остатки, перестал заходить в кабинет. Договор при этом продолжает действовать, а кабинет жить своей жизнью: начисляется хранение, приходят возвраты покупателей, прилетают штрафы, копится задолженность, о которой продавец узнаёт последним - спустя год-два, когда площадка предъявит долг

Работает это в обе стороны: обязательства площадки перед вами от вашего ухода тоже не исчезают. Необоснованные удержания, заниженные компенсации за утраченный товар, штрафы без оснований остаются требованиями, которые можно предъявить и взыскать

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса Пункт 1 статьи 196 ГК РФ - ЗаконРФ

Три года считаются не от даты закрытия кабинета, а от момента, когда вы узнали о нарушении права: как правило, от отчётного периода со спорным удержанием. Продавец, закрывший кабинет в 2026 году, может в 2027 взыскивать удержания 2025 года. Уход не лишает вас требований. Уход без подготовки лишает вас доказательств для этих требований - это центральная мысль всего чек-листа