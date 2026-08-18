Уход с Wildberries: юридический чек-лист закрытия кабинета

Коротко
Закрытие кабинета прекращает договор, но не гасит взаимные требования. Ваши требования к площадке живут три года, доказательства для них живут только до нажатия кнопки «закрыть»
Удержания взыскиваются и после ухода: общий срок исковой давности три года по статье 196 ГК РФ, закрытие кабинета его не обнуляет
Но доступ к документам теряется в момент закрытия: площадка прямо предупреждает, что скачать отчёты после будет невозможно. Выгрузка всего архива - главный пункт ухода
Остатки вывозятся до закрытия: кабинет не закроют, пока на складах есть товар и было движение за последний 21 день. Возврат платный, невывезенное ждёт платное хранение и утилизация
Финальные отчёты проверяются как обычные: статья 999 ГК РФ работает и в период закрытия, сроки возражений по оферте короткие, молчание превращает отчёт в согласованный
Обеспечительный взнос площадка деньгами не возвращает, но по смыслу статьи 381.1 ГК РФ обеспечительный платёж при прекращении договора подлежит возврату - это отдельное требование
FBS - полумера: склад свой, а договор тот же: штрафы за отмены с коэффициентом до 1,6 и удержания остаются
Почему нельзя просто перестать отгружать и забыть кабинет?
Уход на эмоциях выглядит так: остановил поставки, распродал остатки, перестал заходить в кабинет. Договор при этом продолжает действовать, а кабинет жить своей жизнью: начисляется хранение, приходят возвраты покупателей, прилетают штрафы, копится задолженность, о которой продавец узнаёт последним - спустя год-два, когда площадка предъявит долг
Работает это в обе стороны: обязательства площадки перед вами от вашего ухода тоже не исчезают. Необоснованные удержания, заниженные компенсации за утраченный товар, штрафы без оснований остаются требованиями, которые можно предъявить и взыскать
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса
Пункт 1 статьи 196 ГК РФ - ЗаконРФ
Три года считаются не от даты закрытия кабинета, а от момента, когда вы узнали о нарушении права: как правило, от отчётного периода со спорным удержанием. Продавец, закрывший кабинет в 2026 году, может в 2027 взыскивать удержания 2025 года. Уход не лишает вас требований. Уход без подготовки лишает вас доказательств для этих требований - это центральная мысль всего чек-листа
Что выгрузить до закрытия и почему это главный пункт?
В официальной инструкции по завершению сотрудничества площадка сама предупреждает: после закрытия кабинета доступ к документам прекращается, скачать их будет невозможно. Данные хранятся три года на случай восстановления кабинета, но хранятся у площадки, а не у вас
Теперь сложите две нормы. Требования к площадке живут три года. Доказательства этих требований живут в кабинете и умирают для вас в момент закрытия. Любой будущий спор, от претензии по удержаниям до иска о компенсации за утраченный товар, будет строиться на документах, которые вы выгрузили заранее. Минимальный архив такой:
Еженедельные финансовые отчёты за весь период работы, а не за последний год: именно в них живут удержания, штрафы, корректировки и логистика, которые потом взыскиваются
Отчёты о реализации и продажах - база для сверки с учётом и для налоговой, которая вправе спросить документы и после закрытия
История остатков и движения товара по складам - без неё не доказать, сколько товара передано площадке и что с ним стало
Акты приёмки поставок - первичка, от которой считается требование при утрате товара
Редакция оферты и приложений на дату закрытия и на даты спорных операций: условия меняются между редакциями
Переписка с поддержкой по спорным ситуациям: обращения фиксируют, с какой даты площадка знала о проблеме
Правило простое: выгружайте всё, что открывается. Диск стоит копейки, восстановление данных из закрытого кабинета не стоит ничего, потому что невозможно. Если по какому-то периоду отчёты уже не открываются или формируются с ошибками, зафиксируйте это скриншотом и письменным обращением в поддержку до закрытия: сам факт, что площадка не отдаёт документы, тоже доказательство
Как вывезти остатки со складов и что будет с невывезенным?
Закрыть кабинет с товаром на складах не получится технически: среди условий закрытия, которые проверяет площадка, - отсутствие остатков на складах, отсутствие незавершённых возвратов и отсутствие движения товара за последний 21 день. То есть между последней операцией с товаром и закрытием кабинета в любом случае пройдёт минимум три недели. Планируйте вывоз как первый этап ухода, а не последний
Возврат товара продавцу оформляется в кабинете через раздел управления остатками: выбираете позиции, создаёте заявку, отслеживаете статусы до выдачи. Услуга платная, тарифы зависят от склада и смотрятся в разделе тарифов возврата, причём с 21 мая 2026 года они выросли: обычный возврат подорожал примерно на 65 рублей за единицу, возврат неопознанного товара на 85. После атак лета 2026 года по пострадавшим складам идёт инвентаризация: заявки на вывоз могут обрабатываться дольше обычного, а часть товара - висеть в статусе, из которого вывоз недоступен
Судьба невывезенного товара предсказуема: платное хранение, а по истечении установленных сроков утилизация по регламенту площадки. По неликвиду с копеечной себестоимостью вывоз может стоить дороже товара, и решение не вывозить бывает разумным - но это должно быть решение с калькулятором, а не сюрприз
Если ваш товар на пострадавшем складе, не смешивайте два процесса. Вывоз остатков - про товар, который цел. Требования по утраченному и списанному после инвентаризации - отдельная линия: фиксация кабинета, требование отчёта о судьбе товара, претензия от первички. Сначала зафиксировать и предъявить, потом закрывать: доказывать утрату без доступа к кабинету почти нечем
Как пройдут финальные взаиморасчёты и что с обеспечительным взносом?
Пока идут последние продажи, площадка продолжает формировать еженедельные отчёты. Юридически это отчёты комиссионера, и правила по ним в период закрытия те же, что в обычной жизни
Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым
Оговорка «если соглашением сторон не установлен иной срок» в оферте площадки использована: срок на возражения по отчёту короткий, счёт идёт на дни, а не на месяцы. В суете закрытия последние отчёты проверяют реже всего, и это ошибка: именно в финальные периоды удобнее всего сальдировать в отчёт накопленные долги, штрафы и корректировки. Каждый финальный отчёт сверяйте с учётом так же, как обычный, и на каждое непонятное удержание отправляйте мотивированное возражение в срок
Отдельная строка финальных расчётов - обеспечительный (гарантийный) взнос, внесённый при регистрации. Позиция площадки: деньгами не возвращается, зачисляется бонусами на рекламный кабинет. Для уходящего продавца бонусы - ноль: рекламировать больше нечего. Правовая природа платежа с этим спорит: по смыслу статьи 381.1 ГК РФ обеспечительный платёж подлежит возврату, если обстоятельства, на случай которых он внесён, не наступили. Договор прекращён, нарушений нет - основание держать деньги отпало. Требование о возврате заявляется письменно при расторжении, при отказе взыскивается как неосновательное обогащение. Подробный алгоритм - в отдельной статье: возврат обеспечительного взноса
И последнее по деньгам: остаток на балансе выводится до закрытия. Площадка проверяет баланс перед закрытием и суммы свыше 500 рублей требует вывести, мелочь переводится автоматически. Про то, почему деньги на балансе площадки вообще не стоит копить, есть отдельный разбор: деньги на балансе площадки - это риск
Как расторгается договор и что станет с кабинетом, карточками и отзывами?
Процедура по официальной инструкции выглядит буднично: Профиль, Настройки, Данные продавца, внизу кнопка «Проверить и закрыть». Система прогоняет кабинет по списку условий: нет активных заказов, остатков и незавершённых возвратов, нет задолженности перед площадкой и её финансовыми сервисами, нет денег в кабинете продвижения, номер телефона не менялся последние 5 дней, не было движения товара за 21 день. Условия выполнены - на подтверждение даётся 10 минут, после него кабинет закрывается сразу
Юридическая тонкость в том, что отдельного документа о расторжении площадка не выдаёт: договор заключался акцептом оферты через интерфейс, расторгается так же. Поэтому дату и факт закрытия фиксируйте сами: скриншоты каждого шага процедуры, обращение в поддержку о завершении сотрудничества, запрос акта сверки взаимных расчётов до закрытия. Акт сверки с нулевым сальдо - главный документ о том, что расстались без долгов
Судьба остальных активов кабинета:
Кабинет не удаляется, а закрывается: данные хранятся у площадки три года, восстановление возможно не раньше чем через сутки после закрытия
Карточки товаров можно перенести в другой кабинет или удалить. Если план - торговать с нового юрлица, перенос карточек с историей решается до закрытия старого кабинета, а не после
Отзывы и рейтинг живут в системе площадки и вам не принадлежат. А вот свой контент - фото, видео, инфографику, тексты карточек - выгрузите: собирать его заново для нового магазина дорого
Спасает ли переход на FBS вместо полного ухода?
В опросе «Куда после Wildberries?» вариант «остаться, но только FBS» стабильно набирает голоса: товар лежит на своём складе, чужие пожары и инвентаризации ему не страшны. Это половина правды. FBS меняет логистическую модель, а не договор: вы остаётесь в той же оферте, с теми же удержаниями и сроками возражений по отчётам
Главный специфический риск FBS - штрафы за отмены заказов: при отмене в первые 18 часов коэффициент 0,8, после 72 часов - 1,4, а при автоматической отмене из-за неотгрузки сумма увеличивается в 1,6 раза. Для продавца, сворачивающего склад и распродающего остатки, это ловушка: закончился товар, заказ висит, автоотмена, максимальный коэффициент. Как считаются эти штрафы и как оспаривать чужую просрочку, разобрано отдельно: зависли заказы FBS: штрафы за отмены
Вывод честный: как способ убрать складской риск FBS работает, как способ уйти от юридических рисков договора - нет
Чек-лист ухода: за месяц, за неделю, в день закрытия и после
За месяц до закрытия
Остановите поставки и включите распродажу или вывоз остатков. Помните про условие: 21 день без движения товара перед закрытием
Создайте заявки на возврат товара со складов, сверьте тарифы вывоза с себестоимостью и осознанно решите, что вывозите, а что нет
Начните выгрузку архива: еженедельные финотчёты за весь период, отчёты о реализации, история остатков, акты приёмки, оферта, переписка с поддержкой
Сверьте отчёты с собственным учётом за пределами последнего года: найденные удержания предъявляются в претензии, пока у вас есть и кабинет, и время
Если есть спор об утраченном товаре - зафиксируйте кабинет и предъявите требования до закрытия, а не после
За неделю до закрытия
Закройте хвосты: активные заказы, возвраты покупателей, деньги в кабинете продвижения
Проверьте задолженность перед площадкой и её финансовыми сервисами: без нуля по долгам кабинет не закроют
Решите судьбу карточек: перенос в другой кабинет или удаление, выгрузка своего контента
Проверяйте каждый финальный еженедельный отчёт и возражайте на спорные удержания в срок по оферте
Запросите акт сверки взаимных расчётов и письменно потребуйте возврата обеспечительного взноса при расторжении
В день закрытия
Контрольная выгрузка: последние отчёты, финальное состояние баланса, скриншоты разделов кабинета
Выведите остаток с баланса
Пройдите процедуру: Профиль, Настройки, Данные продавца, «Проверить и закрыть», скриншоты каждого шага с датой
Сохраните подтверждение закрытия и продублируйте архив документов на отдельный носитель или в облако
После закрытия
Храните архив минимум три года: это горизонт исковой давности и по вашим требованиям к площадке, и по возможным требованиям к вам
Будьте готовы к хвостам: возвраты покупателей по проданному ранее товару и претензии по качеству могут прийти после закрытия, обязанности продавца перед потребителем закрытие кабинета не отменяет
Мониторьте требования площадки: если после закрытия прилетит списание или претензия, у вас на руках архив, чтобы возражать предметно
Не забывайте о своих требованиях: найденные в архиве удержания можно предъявлять в претензионном порядке и взыскивать в суде в пределах трёх лет
Что в итоге: уходить хлопнув дверью или по протоколу?
Решение уйти - бизнесовое, и отговаривать от него не задача юриста. Задача юриста - чтобы уход не стоил дороже, чем нужно. Разница между «перестал отгружать и забыл» и уходом по протоколу измеряется деньгами дважды: в долгах, которые тихо копятся в брошенном кабинете, и в требованиях, которые не доказать, потому что доказательства остались за закрытой дверью
Протокол короткий: выгрузить всё, вывезти товар, проверить финальные отчёты, потребовать своё - взнос, найденные удержания, акт сверки - и только потом нажать кнопку. Три года после этого закон на вашей стороне: и как щит от чужих требований, и как меч для своих
Источники
Гражданский кодекс РФ, ст. 196: общий срок исковой давности составляет три года
Гражданский кодекс РФ, ст. 999: отчёт комиссионера и срок сообщения возражений по нему
Гражданский кодекс РФ, ст. 381.1: обеспечительный платёж и его возврат при ненаступлении обеспечиваемых обстоятельств
WB Partners: как завершить сотрудничество с Wildberries - условия закрытия кабинета, проверка остатков и долгов, закрытие доступа к документам, хранение данных 3 года
WB Partners: возврат товара со склада Wildberries продавцу - оформление заявки и тарифы
SelSup: с 21 мая 2026 года Wildberries повысил тарифы на возврат товара продавцу - плюс 65 ₽ обычный возврат, плюс 85 ₽ обезличенный
Точка Банк: обзор новой оферты Wildberries 2026 - коэффициенты штрафов за отмены заказов 0,8 / 1,4 / 1,6
VC.ru: опыт продавца по возврату гарантийного взноса при закрытии кабинета - позиция площадки о невозврате деньгами
Материал носит информационный характер, отражает правовую позицию автора на 13 августа 2026 года и не является юридической консультацией по конкретной ситуации. Порядок закрытия кабинета, условия проверки, тарифы на возврат товара и коэффициенты штрафов приведены по официальным инструкциям площадки и публикациям на дату подготовки материала и могут измениться; применимую редакцию оферты нужно проверять на дату спорной операции. Сведения об опросах и настроениях продавцов приведены по сообщениям в отраслевых чатах. Автор материала - Галина Мелега, практикующий юрист, 13 лет практики, специализация: споры продавцов с маркетплейсами. Обновлено 13 августа 2026 года
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