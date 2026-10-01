Нужного кода ТН ВЭД нет в справочнике Wildberries: какие документы держать под рукой, чтобы не платить штраф

Код из декларации не выбирается в карточке, вчерашний код пропал, подтянулся чужой, поддержка не отвечает.

Код из декларации не выбирается в карточке, вчерашний код пропал, подтянулся чужой, поддержка не отвечает. Разбираю, за что по новой редакции оферты действительно начисляется штраф, как он попадёт в отчёт и какие документы продавец должен собрать, пока штрафа ещё нет

С 27 по 30 сентября 2026 года в чатах продавцов Wildberries это главная тема. Один продавец пишет, что система не даёт выбрать правильный код, хотя товар ввозится официально и растаможен именно под ним. У другого при создании новой карточки коды слетают со всех старых. У третьего примерно на 70 % карточек снова горит пометка «нет ТН ВЭД». И в той же ветке звучит совет поставить временно любой доступный код, а потом поменять

Разберу по порядку: сколько и за что штрафуют, почему совет про «любой код» опасен и что сохранить для учёта и будущей претензии

За что начисляется штраф

С 1 октября 2026 года действует новая редакция Перечня штрафов, приложения к оферте. Штраф за код ТН ВЭД в нём один, п. 12:

1 500 рублей за каждую единицу товара, переданную на склад площадки, если товар подлежит обязательной маркировке, а код в карточке не указан или указан неверно

те же 1 500 рублей за единицу, если товар маркировке не подлежит, а в карточке стоит код из маркируемой категории

Для бухгалтера здесь важны две вещи. Первая: база штрафа - отгруженные единицы. Поставка из 400 единиц маркируемого товара без кода даст 600 000 рублей штрафа одной строкой в отчёте. Карточка без поставок штрафа не даёт. Вторая: у немаркируемого товара пустое поле штрафом не наказывается, наказывается чужой маркировочный код

Это не значит, что немаркируемому товару код не нужен. Подпункт 1 п. 9.2.3 оферты требует указывать ТН ВЭД и (или) ОКПД2 и для товара, на который оформлена декларация или сертификат. Без кода карточка рискует не пройти проверку документов и попасть под блокировку

Почему нельзя ставить любой доступный код

С 1 октября маркетплейсы проверяют карточки по Правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 2 июля 2026 года № 821. Для товаров с обязательным подтверждением соответствия проверка считается пройденной, только если код в карточке совпадает с кодом в реестре деклараций и сертификатов (подп. «а» п. 32 Правил). Чужой код с декларацией не совпадёт

Кроме того, заведомо чужой код - это недостоверные сведения о товаре, которые оферта прямо запрещает. А если «доступный» код окажется из маркируемой категории, сработает тот самый штраф п. 12. Пустое поле с доказательством того, что нужного кода в списке нет, для продавца безопаснее

Чья это ошибка

По Правилам № 821 код представляет продавец, а площадка размещает представленный код (п. 6 и 7). Закон о платформенной экономике № 289-ФЗ в ч. 1 ст. 7 обязывает площадку обеспечить техническую возможность разместить в карточке сведения о товаре. Если справочник не содержит кода из декларации, исполнить обязанность продавцу не дала площадка. В гражданском праве это просрочка кредитора (п. 1 ст. 406 ГК РФ) и вина кредитора (ст. 404 ГК РФ)

Честная оговорка: предприниматель отвечает за нарушение договора независимо от вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Поэтому аргумент работает, только если отказ справочника доказан документами

Какие документы собрать сейчас

декларация или сертификат о соответствии с 10-значным кодом и таможенная декларация, если товар ввозной, с выпиской кода по каждому артикулу

отметка, подлежит ли товар обязательной маркировке: от этого зависит, грозит ли штраф

скриншоты карточки с пустым полем и поиском кода без результата, с датой и временем на экране, а лучше видеозапись экрана

если код пропал, снимок карточки с кодом до пропажи и после

письменное обращение в поддержку с перечнем артикулов, нужным кодом и приложенной декларацией, номер и дата обращения

повторные обращения, если ответа нет

полный текст каждого уведомления о штрафе или блокировке с датой

Отдельно об уведомлениях. В пересказе продавцов площадка ссылается на «п. 9.9.1 пп. 12 оферты». В действующем тексте п. 9.9.1 касается товарных знаков и фотографий, а не штрафов. С 1 октября закон требует, чтобы в уведомлении о мерах ответственности были указаны нарушенные положения договора или закона (ч. 3 ст. 13 закона № 289-ФЗ). Неверная ссылка - довод в претензии

Как штраф отразится в отчёте и что с ним делать

Штраф попадёт в еженедельный отчёт о продажах и уменьшит выплату. Замечания к отчёту подаются в течение 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода, иначе отчёт считается утверждённым (п. 5.6 оферты). Пропуск этого срока осложняет возврат: в одном из дел кассация поддержала отказ в возврате штрафов в том числе потому, что продавец промолчал по отчётам

Затем досудебная претензия через портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии». По претензиям о штрафах и блокировке карточек площадка обязана ответить в течение 15 календарных дней со дня подачи (п. 8.9 оферты). Если штраф не вернули, его взыскивают в суде как неосновательно удержанную сумму (ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ст. 395

Пока спор не решён, сумма штрафа остаётся удержанием по отчёту площадки. Как отражать такие удержания и возвраты в учёте, лучше согласовать с вашим бухгалтером по документам самого отчёта: номер отчёта, строка, дата

Про 180 дней

В пересказах постановления № 821 звучит, что карточки, созданные до 1 октября, проверят в течение 180 дней. Это правда, но это срок для площадки (п. 2 постановления). Оферта разрешает ей проверять карточки в любое время, а штраф за код начисляется при отгрузке. Рассчитывать на полгода тишины нельзя

Судебной практики по этому штрафу и по новым нормам закона пока нет, исход спора никто не гарантирует. Решать будут документы, собранные до штрафа

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav