Маркетплейс задержал выплату, а банк начислил пени по кредиту: что продавец может вернуть и какие документы для этого нужны

Многие продавцы маркетплейсов гасят кредиты на закупку из выручки площадки. Пока выплаты приходят по графику, схема работает. Когда выплата сдвигается, сдвигается и платёж банку, а банк начисляет пени. В обсуждении задержек 17 октября продавцы описывали это так: «деньги за уже выданные заказы просто зависают», «закупку пришлось переносить на две недели». Разбираю по оферте Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года, что из этих потерь можно потребовать с площадки и что для этого собрать
Когда выплата считается просроченной
Срок выплаты складывается из нескольких шагов, и от правильной даты зависит весь расчёт:
отчётный период равен календарной неделе, отчёт о продажах площадка размещает в течение 7 календарных дней после неё (п. 5.5 оферты)
на замечания к отчёту у продавца 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием недели, после этого отчёт считается утверждённым (п. 5.6)
после утверждения продавец создаёт заявку на выплату, и площадка обязана перечислить деньги не позднее 7 рабочих дней со дня заявки, если сумма от 500 рублей (п. 5.7)
просрочка начинается на следующий день после истечения этих 7 рабочих дней
Если платёж банку по графику приходился на день раньше этой даты, задержки площадки ещё не было, и пени банка с ней не связаны. Это первое, что стоит сверить
Банку платить всё равно нужно
Задержка выплаты не освобождает продавца перед банком. Предприниматель отвечает за просрочку и без вины, а нарушение обязанностей контрагентами и отсутствие денег по п. 3 ст. 401 ГК РФ к непреодолимой силе не относятся. Банк вправе начислить пени по своему договору
Поэтому лучше действовать до даты платежа:
написать в банк, объяснить задержку выплаты и попросить перенести платёж, ответ сохранить
искать другие деньги на платёж и фиксировать попытки
платить хотя бы частично, это уменьшает пени
Эти шаги пригодятся и в споре с площадкой: если продавец не принял разумных мер к уменьшению потерь, суд вправе уменьшить ответственность площадки (ст. 404 ГК РФ)
Если кредит взят в микрофинансовой компании экосистемы, ООО «МКК «ВБ Финанс», платежи по нему площадка по п. 6.11 оферты сама удерживает из выручки по графику займа. Для банков, в том числе для WB Банка, такого механизма в оферте нет, платёж продавец вносит сам
Что можно потребовать с площадки
Первое требование - проценты за пользование чужими денежными средствами по п. 1 ст. 395 ГК РФ. Они начисляются на всю задержанную сумму по ключевой ставке Банка России за каждый день просрочки по день фактической оплаты. Доказывать убытки для этого не нужно. Своей неустойки за просрочку выплаты в оферте нет, поэтому применяется закон
Второе - убытки сверх процентов. По п. 2 ст. 395 ГК РФ их можно требовать только в той части, в которой они превышают проценты. На примере с условными цифрами:
задержка 600 000 рублей на 14 дней при ключевой ставке 14 % годовых даёт 600 000 × 14 % × 14 / 365 = 3 221,92 рубля процентов
пеня банка 0,1 % в день на платёж 450 000 рублей за 10 дней просрочки - 4 500 рублей
требование об убытках - 4 500 - 3 221,92 = 1 278,08 рубля
Ставка 14 % действовала каждый день с 3 августа по 16 октября 2026 года, остальные цифры условные. Если пеня по кредиту ниже ключевой ставки, превышения нет и всё требование сводится к процентам
Сам кредит и плановые проценты по нему убытками не считаются: их пришлось бы платить и при своевременной выплате. Спорить можно только о том, что добавилось из-за задержки, - пенях, повышенных процентах за просрочку, процентах по новому займу, взятому, чтобы закрыть разрыв
Где требование о пенях слабое
Площадка будет возражать по трём линиям:
причинная связь: деньги на платёж были из других источников, просрочки по кредиту случались и раньше, кредит взят задолго до задержки
непринятие мер: продавец не просил банк об отсрочке и не искал других денег
ограничение ответственности: по п. 8.6 оферты площадка не отвечает за косвенные убытки и упущенную выгоду продавца
Последнее - главное препятствие. Позиция продавца в том, что уплаченная банку пеня - это расход, то есть реальный ущерб по ст. 15 ГК РФ, а понятия косвенных убытков закон не даёт. Как суд прочитает эту оговорку, заранее сказать нельзя. На проценты по ст. 395 она не влияет
Документы
Для претензии и суда понадобятся:
отчёт о продажах за спорную неделю и скриншот даты его утверждения
заявка на выплату с датой создания или настройки автоматических выплат
скриншоты раздела «Баланс» с доступной к выплате суммой
переписка с поддержкой о задержке, номера обращений
кредитный договор, график платежей и условия о пенях
требование банка о пенях или выписка по ссудному счёту, платёжки об уплате
выписка по расчётному счёту за период задержки и за два-три месяца до неё
переписка с банком об отсрочке
расчёт процентов по ст. 395 и отдельный расчёт разницы между пенями и процентами
Выписка здесь главный документ: по ней видно, что денег на платёж не было, что выручка пришла позже срока и что долг банку закрыт сразу после её поступления
Порядок
Претензия подаётся только через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии». По таким требованиям площадка отвечает в течение 30 календарных дней со дня получения. Дальше - Арбитражный суд Московской области (п. 8.9 оферты)
Проценты по ст. 395 при доказанной дате просрочки - требование надёжное. Пени банка - требование с тремя слабыми местами, и его исход заранее не известен. Если пени крупные, а хронология по выписке чистая, их стоит заявить вместе с процентами. Если небольшие, проще ограничиться процентами
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