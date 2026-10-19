Маркетплейс задержал выплату, а банк начислил пени по кредиту: что продавец может вернуть и какие документы для этого нужны

Банку платить всё равно нужно

Задержка выплаты не освобождает продавца перед банком. Предприниматель отвечает за просрочку и без вины, а нарушение обязанностей контрагентами и отсутствие денег по п. 3 ст. 401 ГК РФ к непреодолимой силе не относятся. Банк вправе начислить пени по своему договору

Поэтому лучше действовать до даты платежа:

написать в банк, объяснить задержку выплаты и попросить перенести платёж, ответ сохранить

искать другие деньги на платёж и фиксировать попытки

платить хотя бы частично, это уменьшает пени

Эти шаги пригодятся и в споре с площадкой: если продавец не принял разумных мер к уменьшению потерь, суд вправе уменьшить ответственность площадки (ст. 404 ГК РФ)

Если кредит взят в микрофинансовой компании экосистемы, ООО «МКК «ВБ Финанс», платежи по нему площадка по п. 6.11 оферты сама удерживает из выручки по графику займа. Для банков, в том числе для WB Банка, такого механизма в оферте нет, платёж продавец вносит сам