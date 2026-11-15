НДС при ввозе из ЕАЭС по рыночной цене: что предлагает законопроект № 1191451-8 и какие документы готовить импортеру

Многие продавцы маркетплейсов закупают товар в Казахстане, Киргизии, Беларуси или Армении и ввозят его без таможенного оформления, платя НДС через декларацию по косвенным налогам. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет правило расчёта этого налога для части товаров: цену из контракта налоговая сможет заменить минимальной рыночной. Разберу по тексту законопроекта и пояснительной записке, которые опубликованы в базе Госдумы
На какой стадии законопроект
Законопроект № 1191451-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (об отдельных вопросах налогового администрирования)» внесён Правительством 30 марта 2026 года. Ответственный комитет - по бюджету и налогам. На 5 ноября 2026 года дата рассмотрения в первом чтении не определена. Это проект, и до принятия текст может заметно измениться
Как считается НДС сейчас
Порядок задаёт Протокол о порядке взимания косвенных налогов, приложение № 18 к Договору о ЕАЭС:
налог взимает налоговый орган по месту учёта собственника ввезённых товаров, включая тех, кто применяет специальные налоговые режимы (п. 13 Протокола). То есть продавец на УСН этот НДС тоже платит
налоговая база - стоимость приобретённых товаров, а это цена сделки, которую нужно уплатить поставщику по условиям договора (п. 14 Протокола)
В пояснительной записке Правительство объясняет, зачем менять порядок: прямых полномочий корректировать цены товаров из ЕАЭС у налоговых органов нет, правила о контролируемых сделках к таким поставкам обычно не применяются (стороны не взаимозависимы, импортёры на упрощёнке), и товары «довольно часто» учитываются по цене ниже рыночной
Что меняется по тексту
Законопроект вводит в НК новую статью 54.2. Главное в ней:
под правило попадают товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации или прослеживаемости, по перечню, который определит Правительство. Не все товары из ЕАЭС, а только из перечня, и самого перечня пока нет
для целей НДС цена ввоза и цена последующей реализации этих товаров тем же налогоплательщиком должны находиться в интервале рыночных цен. Интервал определяется по аналогии с п. 3 ст. 105.9 НК на основе сопоставимых сделок (ст. 105.5 НК) с особенностями, которые утвердит Правительство
если цена в сделке ниже минимального значения интервала, для НДС берётся минимальное значение
исключение: товары, которые продавцы из стран ЕАЭС продают физическим лицам через электронные торговые площадки. Это трансграничная розница, на неё новое правило не распространяется
импортёр подаёт в налоговый орган сведения о ввезённых маркированных и прослеживаемых товарах по форме, которую утвердит ФНС
Отдельно стоит отметить, что статья упоминает и цену реализации ввезённых товаров. Как это будет соотноситься с распродажами и акциями на маркетплейсах, текст не раскрывает, это вопрос ко второму чтению и к постановлению Правительства об особенностях расчёта
Истребование документов
Налоговый орган вправе истребовать в порядке п. 1 ст. 93 НК:
транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие ввоз
документы, подтверждающие статус товаров ЕАЭС
счета-фактуры, оформленные по законодательству страны поставщика, если их выставление там предусмотрено
договоры (контракты), по которым товар приобретён
иные документы, связанные с ввозом и реализацией
Важная деталь: такие документы можно будет истребовать и вне налоговой проверки, если у налогового органа возникнет «обоснованная необходимость». Значит, требование может прийти в любой момент, а не только после подачи декларации
Кто доказывает
Здесь законопроект на стороне налогоплательщика. Статью 82 НК предлагают дополнить пунктом 7: обстоятельства по статье 54.2 доказывает налоговый орган при проведении мероприятий налогового контроля. То есть не импортёр должен подтверждать, что его цена рыночная, а налоговая должна показать, что она ниже интервала. Применяться это будет к камеральным проверкам деклараций, поданных после вступления нормы в силу, и к выездным проверкам, назначенным после этой даты
Когда может заработать
Статья 54.2 и новый п. 7 ст. 82 НК по проекту вступают в силу с 1 января 2027 года. Остальные изменения законопроекта (о банковских счетах и сведениях о физлицах) - через девять месяцев после официального опубликования. Учитывая, что первое чтение ещё не назначено, срок 1 января 2027 года может сдвинуться
Что подготовить импортёру уже сейчас
Практики применения нормы нет, перечня товаров нет. Но комплект документов, который потребуется, понятен уже из текста. По каждой партии из ЕАЭС стоит держать вместе:
контракт с поставщиком и спецификацию с ценой за единицу
платёжные документы, подтверждающие оплату именно этой цены
транспортные документы и документы, подтверждающие статус товара ЕАЭС
счёт-фактуру или иной документ поставщика по законодательству его страны
сведения о маркировке или прослеживаемости партии
если цена ниже обычной для рынка, документы, которые объясняют причину: объём партии, условия оплаты, остатки коллекции, брак, скидка поставщика
Для продавца на маркетплейсе у этого комплекта есть и второе применение. Если площадка потеряет или испортит товар, размер возмещения обычно доказывают теми же документами о закупке. Заниженная или неподтверждённая цена в контракте ослабит позицию и в споре с площадкой
Итог
Законопроект № 1191451-8 пока только внесён, и до первого чтения его текст ещё обсуждают. Если его примут в нынешнем виде, цена из контракта перестанет быть безусловной базой НДС для маркируемых и прослеживаемых товаров из ЕАЭС, а налоговая получит право запрашивать документы и вне проверок. Бремя доказывания при этом остаётся на налоговом органе, поэтому лучшая защита - полный и согласованный комплект документов по каждой партии. Как отражать возможные доначисления в учёте, стоит заранее обсудить со своим бухгалтером
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