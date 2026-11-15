НДС при ввозе из ЕАЭС по рыночной цене: что предлагает законопроект № 1191451-8 и какие документы готовить импортеру

Кто доказывает

Здесь законопроект на стороне налогоплательщика. Статью 82 НК предлагают дополнить пунктом 7: обстоятельства по статье 54.2 доказывает налоговый орган при проведении мероприятий налогового контроля. То есть не импортёр должен подтверждать, что его цена рыночная, а налоговая должна показать, что она ниже интервала. Применяться это будет к камеральным проверкам деклараций, поданных после вступления нормы в силу, и к выездным проверкам, назначенным после этой даты