С 1 марта 2025 года статья 351.8 ТК РФ перевела наставничество из категории «по-братски» в категорию оплачиваемой работы. Если у вас в цеху или отделе продаж за новичком закреплен старший, а в трудовом договоре об этом ни слова — вы уже в зоне риска.
Для собственника это выглядит как очередная дыра в фонде оплаты труда. Но если посчитать стоимость найма нового сотрудника взамен того, кто сбежал на второй неделе из-за отсутствия обучения, доплата наставнику в 10–15 тысяч рублей — это самая дешевая страховка бизнеса. Поиск персонала и потраченное время на обучение стоит в разы дороже.
Разбираю по шагам, как внедрить систему, которая пройдет проверку, не раздует ФОТ и действительно научит людей работать.
Что изменилось в законе (и где чаще всего ошибаются)
В Трудовом кодексе появилась статья 351.8 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда» (Федеральный закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ). Ссылки на 565-ФЗ, которые до сих пор гуляют по интернету — ошибка, не тащите их в свои локальные акты.
Главное, что нужно выжигать каленым железом из сознания руководителей:
Только письменно. Устное "Вась, возьми парня под крыло" больше не работает. Нужно отдельное письменное согласие работника. Он имеет право отказаться.
Только в договоре. Содержание, сроки и сумма доплаты фиксируются в дополнительном соглашении к трудовому договору. Приказ директора — это лишь техническое распоряжение, он не заменяет дополнительное соглашение к договору.
Только за объем. Кодекс не называет сумму. Но он требует, чтобы размер выплаты был прописан и зависел от нагрузки.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы.
Где наставничество, а где должностная инструкция
Это самый скользкий момент, на котором сыплются многие компании. Если у мастера в инструкции написано "обучать учеников" — это его прямая функция. За нее можно не платить отдельную надбавку, если это зафиксировано в его основном трудовом договоре.
Но если мастеру, который должен точить детали, вешают на шею новичка на два месяца сверх его нормы — это дополнительная работа. Она требует согласия и доплаты по ст. 351.8 ТК РФ.
Грань простая: если компания назначила человека ответственным за результат адаптации конкретного сотрудника — это наставничество. Если коллега просто ответил на вопрос "где тут кнопка" — это помощь.
Три схемы оплаты: что выбрать, чтобы не сойти с ума в бухгалтерии
Фикс за голову. +5 000 рублей в месяц к окладу на время испытательного срока. Плюс: Прозрачно. Минус: если новичок вылетел через три дня, вы заплатили за воздух. У наставника нет мотивации к качеству и скорости обучения. Где применять: В рознице, где процесс стандартный и быстрый.
Процент от оклада. 10–20% к окладу наставника. Плюс: масштабируется под квалификацию. Минус: не учитывает сложность. У наставника нет мотивации к качеству и скорости обучения. Где применять: на производстве.
KPI за результат (самая рабочая). Небольшая база (5 тыс.) в месяц за факт работы наставником + бонус (еще 10 тыс. рублей), когда подшефный сдал аттестацию или вышел на плановую выработку без брака в первый месяц. Плюс: мотивирует качественно и максимально быстро провести обучение. Снижает текучесть персонала на испытательном сроке. Минус: сложнее считать.
Важно: Премия "задним числом" (разовая выплата в конце квартала) — это мина. Если в приказе не будет прямой связи с фактом наставничества, ГИТ и суд признают это нарушением.
Как внедрить систему, если наставники уже работают
Если у вас сейчас обучение идет на честном слове, алгоритм такой:
Инвентаризация. Сядьте с HR или кадровиком и выпишите всех, кто прямо сейчас ведет новичков. Посчитайте, сколько месяцев это длится. Цифры обычно пугают: реальный объем скрытого наставничества в компаниях МСБ в 1,5–2 раза выше официального.
Разработайте ЛНА. Положение о наставничестве, заявление о согласии быть наставником, приказ о назначении наставника, дополнительное соглашение к договору, план обучения, чек-лист проверки навыков (для аттестации), отчет наставника.
Оформление текущих. С сотрудниками, которые уже ведут новичков, подписываем Дополнительные соглашения. В ДС фиксируем: содержание работы (согласно утвержденному плану), сроки (до конца испытательного срока новичка) и размер доплаты. Важно: По выплатам за прошлые периоды решение принимайте с юристом. Если обучение было в ДИ — можно не платить. Если это была чистая инициатива сотрудника без документов — безопаснее выплатить разовую премию "за вклад в развитие персонала" с открытой датой, чтобы закрыть риск жалобы в ГИТ и претензий СФР по недоимке взносов. Если наставник отказывается от ДС: Вы не можете обязать его выполнять дополнительную работу. Издайте приказ о снятии с него функций наставника и передаче стажера другому сотруднику.
Интеграция в наем. Наставничество должно стать частью системы адаптации персонала. Подписали оффер с новичком — в тот же день оформили ДС с наставником. Если делать это через неделю, про половину сотрудников просто забудут.
Почему деньги не решают проблему (кейс из практики)
Доплата закрывает вопрос справедливости, но не гарантирует, что новичок научится.
Кейс: Пищевое производство, фасовка. Текучка на испытательном сроке — 40%. Новички не выдерживали и недели, брак в первые смены — 18%. Старшие смены отказывались быть наставниками, хотя неофициально кого-то тыкали носом. Что сделали:
Ввели ЛНА и ДС. Фикс 5 000 рублей в месяц за ученика + 15 000 рублей бонуса, если ученик сдал аттестацию не позднее чем на 16 производственную смену.
Ввели план обучения и книгу обучения. В книге фиксировали этапы обучения и прохождения практики на предприятии.
Ввели еженедельный 15-минутный трекинг: HR и начальник цеха проверяли прогресс по чек-листу.
Результат за 3 месяца:
Брак в первые смены упал до 2%.
Срок выхода новичка на плановую выработку сократился с 47 до 16 смен.
Текучесть на испытательном сроке до 15%. Старшие смены начали сами проситься в наставники — для них это стало легальным способом подтвердить статус и увеличить доход.
Чек-лист, что должно содержать положение о наставничестве
Блок 1. Общие положения и термины (Юридический фундамент)
Определение наставничества. Прямая цитата или пересказ ст. 351.8 ТК РФ: "выполнение работником по поручению работодателя и с его письменного согласия работы по оказанию помощи другому работнику в овладении навыками на производстве/рабочем месте".
Разграничение понятий. Четко прописать, чем наставничество отличается от:
Стажировки по охране труда (обучение безопасности — это обязанность, за нее не доплачивают по ст. 351.8).
Организационной помощи (показать, где туалет или принтер — это не наставничество).
Должностной обязанности (если обучение новичков — постоянная функция мастера, это прописывается в ДИ без доплаты).
Сфера действия. На кого распространяется: только на рабочих, только на продавцов, на всех новых сотрудников или на кадровый резерв (ротация).
Блок 2. Цели и задачи (Для собственника)
Бизнес-цели (KPI). Убрать "воспитание качеств". Написать: "Сокращение срока выхода на плановую производительность", "Снижение брака на X% в период адаптации", "Снижение текучести на испытательном сроке".
Срок наставничества. Привязать к испытательному сроку (например: "на срок испытания, но не более 3 месяцев"). Избегать формулировки "6 месяцев" без привязки к результату.
Блок 3. Порядок назначения и требования к наставнику (Фильтр)
Критерии отбора. Опыт работы (от 1 года в компании), отсутствие дисциплинарных взысканий, выполнение личного KPI (от 100%).
Лимит нагрузки. Прописать максимальное количество стажеров на одного наставника (рекомендация: не более 1–2 человек, чтобы не страдала его основная выработка).
Добровольность. Прямой пункт: "Наставничество является дополнительной работой. Поручение оформляется только при наличии письменного согласия работника".
Процедура назначения. Кто инициирует (рук. подразделения), кто издает приказ (директор/HR), на основании чего (служебная записка).
Блок 4. Права и обязанности (Разделение ответственности)
Обязанности наставника. Не "обучать", а конкретные действия:
Разработать и утвердить Индивидуальный план (приложение к ДС).
Контролировать соблюдение стажером техники безопасности.
Ежедневно мониторить процесс обучения.
Сдать аттестацию стажера руководителю и т.д.
Обязанности стажера. Выполнять план, изучать ЛНА, соблюдать дисциплину.
Роль руководителя. Прописать, что рук. подразделения контролирует процесс и выделяет наставнику время.
Блок 5. Оплата и стимулирование (Финансы)
Методика расчета. Выбрать и закрепить одну из схем:
Фикс: "15 000 руб. за одного стажера".
Процент: "10% от оклада наставника на период обучения".
KPI (рекомендуется): "База 5 000 руб. + Бонус 10 000 руб. если новичок сдал аттестацию с первого раза и у стажера нет брака выше 2%".
Сроки выплаты. Прописать, что выплата производится ежемесячно вместе с зарплатой на основании табеля/отчета.
Источник. Указать, что выплата является стимулирующей и облагается НДФЛ/взносами в общем порядке.
Блок 6. Оценка результатов (Контроль)
Инструменты оценки. Ссылка на приложения: Индивидуальный план, Чек-лист проверки навыков (минимум 20 пунктов).
Процедура аттестации. Кто принимает (комиссия/рук. подразделения), форма (экзамен/практика), критерии "сдал/не сдал".
Итоговый документ. Требование предоставить "Отчет/Заключение наставника" о готовности стажера к самостоятельной работе.
Блок 7. Досрочное прекращение (Безопасность)
Право работодателя. Прописать: "Работодатель вправе отменить поручение, предупредив работника не менее чем за 3 рабочих дня".
Право работника. "Наставник вправе отказаться от функций, предупредив работодателя за 3 рабочих дня".
Основания для снятия. Прописать конкретные причины: невыполнение плана обучения, грубое нарушение ТБ самим наставником, систематические опоздания стажера.
Блок 8. Заключительные положения
Ознакомление. Пункт о том, что все сотрудники (и наставники, и стажеры) обязаны ознакомиться с Положением под подпись до начала работы.
Порядок изменения. Кто имеет право вносить правки (директор по представлению HR).
Приоритет. Указать, что условия в конкретном ДС с сотрудником имеют приоритет над общим Положением, если они улучшают положение работника.
Приложения к Положению (Обязательно вынести в конец ЛНА)
Форма заявления о согласии быть наставником.
Шаблон Индивидуального плана (Задача — Срок — Результат — Оценка).
Чек-лист проверки навыков (для аттестации).
Форма приказа о назначении наставника.
Шаблон Дополнительного соглашения к трудовому договору.
Наставничество по ТК РФ — это не налог на ФОТ. Это способ перевести передачу опыта из "народного творчества" в измеримый процесс. Если вы платите опытному сотруднику за то, чтобы он сидел рядом с новичком, вы имеете право требовать результат. А чтобы требовать — этот результат нужно сначала описать на бумаге.