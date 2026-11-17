С 1 марта 2025 года статья 351.8 ТК РФ перевела наставничество из категории «по-братски» в категорию оплачиваемой работы. Если у вас в цеху или отделе продаж за новичком закреплен старший, а в трудовом договоре об этом ни слова — вы уже в зоне риска.

Для собственника это выглядит как очередная дыра в фонде оплаты труда. Но если посчитать стоимость найма нового сотрудника взамен того, кто сбежал на второй неделе из-за отсутствия обучения, доплата наставнику в 10–15 тысяч рублей — это самая дешевая страховка бизнеса. Поиск персонала и потраченное время на обучение стоит в разы дороже.

Разбираю по шагам, как внедрить систему, которая пройдет проверку, не раздует ФОТ и действительно научит людей работать.