Выплата Ингосстраха продавцам Ozon предварительная. Что бухгалтеру проверить до окончательного расчета

15 и 16 сентября Ингосстрах перечислил продавцам Ozon около 8,2 млрд рублей. Выплаты получили примерно 90 тысяч продавцов, в среднем выходит около 91 тысячи на продавца. Речь о товаре, который хранился на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме и подпадал под условия страховой программы Ozon.

Деньги пришли на расчётные счета из личных кабинетов, продавцам не нужно было ничего подавать. Удобно, но есть деталь, которую легко пропустить: Ингосстрах прямо говорит, что окончательный расчёт возмещения по каждому случаю сделает после завершения инвентаризации на складах. То есть пришедшая сумма посчитана по данным, которые были на момент выплаты, и у неё будет продолжение.