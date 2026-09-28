Выплата Ингосстраха продавцам Ozon предварительная. Что бухгалтеру проверить до окончательного расчета

15 и 16 сентября Ингосстрах перечислил продавцам Ozon около 8,2 млрд рублей. Выплаты получили примерно 90 тысяч продавцов, в среднем выходит около 91 тысячи на продавца. Речь о товаре, который хранился на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме и подпадал под условия страховой программы Ozon.
Деньги пришли на расчётные счета из личных кабинетов, продавцам не нужно было ничего подавать. Удобно, но есть деталь, которую легко пропустить: Ингосстрах прямо говорит, что окончательный расчёт возмещения по каждому случаю сделает после завершения инвентаризации на складах. То есть пришедшая сумма посчитана по данным, которые были на момент выплаты, и у неё будет продолжение.
Как считается выплата
Формула опубликована в базе знаний Ozon, и себестоимость в ней не участвует. Возмещение считается так: действительная стоимость товара, умноженная на коэффициент возмещения и делённая на (1 + ставка НДС).
Действительная стоимость здесь означает среднюю цену продажи товара за последние 7 дней. Если продаж не было, берут среднюю за 30 или 90 дней, а если и их нет, цены похожих товаров других продавцов. Коэффициент возмещения зависит от категории и схемы работы, для FBO он лежит в диапазоне примерно от 0,30 до 0,97. Ставка НДС берётся из карточки товара.
Отсюда важный вывод для бухгалтера: сравнивать выплату с закупочной стоимостью бессмысленно, спорить с площадкой по закупке не получится. Проверять нужно составляющие формулы.
Где искать расхождения
Количество. Площадка считает по своим остаткам на складе. Товар, который на дату события был принят складом, но ещё не оприходован, легко выпадает из расчёта. Туда же пересортица.
Цена. Если в последние 7 дней перед событием товар продавался по акции с глубокой скидкой, база расчёта получится заниженной. Стоит посмотреть, какая средняя цена реально взята.
Коэффициент. Он привязан к категории. Ошибка в категории карточки занижает возмещение по всей позиции.
Ставка НДС. Её берут из карточки. Если там указана ставка выше той, по которой клиент реально работает, сумма уменьшается делением без всякой причины. После снижения порога по НДС для УСН многие продавцы перешли на пониженные ставки, а карточки остались со старыми значениями.
Что сделать сейчас, пока инвентаризация не закончена
Выгрузить отчёт об остатках клиента на пострадавшем складе на дату события, пока данные доступны в кабинете, и добавить поставки, которые были приняты, но не оприходованы.
Проверить по пострадавшим артикулам категорию и ставку НДС в карточках, а также цены продаж за 7 дней до события.
Запросить письменно, обращением с номером, а не в чате, расчёт выплаты по позициям: какие товары взяты, в каком количестве, какая действительная стоимость, какой коэффициент и какая ставка НДС применены. И результаты инвентаризации в части товара клиента. С этим уже можно предметно говорить о доплате.
Для учёта
Поступление отражается как страховое возмещение, а не как выручка от продажи, и в назначении платежа это обычно видно. Практический момент: держите эту сумму у клиента отдельной строкой вместе с расчётом утраченного товара. Когда придёт окончательный расчёт, будет с чем сверить, и доплата не потеряется среди обычных поступлений от площадки.
Что меняется со страховкой дальше
С 5 октября Ozon меняет условия страхования товара на складах. Сейчас ставка 0,0115% в день от стоимости остатков, новая ставка 0,0838% в день, это около 2,5% в месяц, а страховая сумма считается от стоимости товара с коэффициентом возмещения по категории. Для клиента с большими остатками на FBO это заметная новая статья расходов, её стоит пересчитать заранее, а не узнать из отчёта за октябрь.
И ещё одно. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, и по статье 11 площадка обязана по запросу продавца выдать акт сверки взаиморасчётов за семь рабочих дней. Удержания страховой премии идут через взаиморасчёты с Ozon, так что с октября их можно проверить по нормальному документу, а не собирать по отчётам.
Итог
Выплата пришла, и это хорошо. Но сумма предварительная, считали её без участия продавца, и второй раунд будет. Час на сверку количества, цены, категории и ставки НДС сейчас может стоить клиенту заметной доплаты потом.
Разбираю финансовые отчёты селлеров WB и Ozon: удержания, недостачи, хранение, логистика, габариты.