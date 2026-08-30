УПД в PDF вместо ЭДО: как принять от поставщика и не потерять вычет НДС

Главное правило: PDF не заменяет электронный счёт-фактуру

Ключевой момент — статус УПД. Если это УПД со статусом «1», он одновременно выполняет роль и первичного документа (накладной, акта), и счёта-фактуры. Именно по нему вы заявляете вычет НДС.

А вот для счёта-фактуры действуют строгие требования к формату: электронный счёт-фактура (и УПД со статусом «1» вместо него) составляется только в формате XML и подписывается квалифицированной электронной подписью (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970). PDF к этому не относится — это неформализованный документ.

Поэтому ответ на вопрос «приму ли я вычет по УПД в PDF, который поставщик прислал по электронке» — нет. Если документ претендует на роль счёта-фактуры, но отправлен в PDF, налоговая его просто не увидит: программа не загрузит его в книгу покупок, и вычет будет под угрозой.

При этом сам по себе формат доставки — не проблема. Налоговый кодекс не обязывает передавать УПД только через оператора ЭДО. Документ можно оформить и на бумаге, и курьером, и в PDF — на вычет это влияет только через формат и подпись. Всё упирается не в способ пересылки, а в то, чем документ является по форме.