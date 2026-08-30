УПД в PDF вместо ЭДО: как принять от поставщика и не потерять вычет НДС

Главное правило: PDF не заменяет электронный счёт-фактуру
Ключевой момент — статус УПД. Если это УПД со статусом «1», он одновременно выполняет роль и первичного документа (накладной, акта), и счёта-фактуры. Именно по нему вы заявляете вычет НДС.
А вот для счёта-фактуры действуют строгие требования к формату: электронный счёт-фактура (и УПД со статусом «1» вместо него) составляется только в формате XML и подписывается квалифицированной электронной подписью (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970). PDF к этому не относится — это неформализованный документ.
Поэтому ответ на вопрос «приму ли я вычет по УПД в PDF, который поставщик прислал по электронке» — нет. Если документ претендует на роль счёта-фактуры, но отправлен в PDF, налоговая его просто не увидит: программа не загрузит его в книгу покупок, и вычет будет под угрозой.
При этом сам по себе формат доставки — не проблема. Налоговый кодекс не обязывает передавать УПД только через оператора ЭДО. Документ можно оформить и на бумаге, и курьером, и в PDF — на вычет это влияет только через формат и подпись. Всё упирается не в способ пересылки, а в то, чем документ является по форме.
Когда PDF подходит, а когда нет
Что прислал поставщик
Можно принять к вычету НДС?
Почему
Бумажный УПД (статус 1) с собственноручной подписью и печатью
✅ Да
Бумажный счёт-фактура допустим по п. 1 ст. 169 НК
Электронный УПД (статус 1) в формате XML через ЭДО, подписанный КЭП
✅ Да
Единственный легальный электронный формат для счёта-фактуры
PDF-файл, подписанный УКЭП, как электронный счёт-фактура
❌ Нет
Неформализованный документ не соответствует XML-формату
PDF/скан как первичный документ (для расходов, оприходования)
— (для НДС нет, для расходов можно)
Как первичка PDF с УКЭП равнозначен бумажному, но счётом-фактурой не становится
То есть PDF — это не «плохой» формат сам по себе. Это просто не счёт-фактура. Для подтверждения факта хозяйственной жизни, оприходования товара, учёта расходов неформализованный PDF, подписанный УКЭП, подходит. Но налоговый вычет по НДС он не даёт — здесь нужен либо формализованный XML через ЭДО, либо бумажный оригинал.
Что делать, чтобы не потерять вычет: три варианта
Вариант 1. Попросить поставщика перевыставить XML-УПД через ЭДО. Это самый надёжный путь. С 1 января 2026 года электронные ТОРГ-12 и акты упразднены (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28), и единственный формализованный электронный документ для отгрузки — УПД формата 5.03. Если поставщик работает через оператора ЭДО, для него это несложно.
Вариант 2. Получить бумажный оригинал УПД (статус 1). Если поставщик технически не может сформировать XML, запросите бумажный УПД с «живыми» подписями и печатью. Надлежаще оформленный бумажный УПД — полноценное основание для вычета. Важно: PDF-скан бумажного документа без оригинала вычет не подтвердит.
Вариант 3. Смешанный документооборот. Закон не запрещает дублировать документы. Можно принять PDF как первичку (для учёта и расходов) и параллельно получить бумажный УПД — именно он станет основанием для вычета. Прямого запрета на смешанный документооборот нет, но этот порядок лучше зафиксировать в договоре или соглашении об ЭДО.
Чек-лист: что проверить в любом полученном УПД
Прежде чем заносить документ в учёт, убедитесь, что:
Статус — «1», а не «2». По УПД со статусом «2» вычет невозможен, даже если в нём выделен НДС — это только первичный документ.
Реквизиты счёта-фактуры заполнены: номер и дата, ИНН/КПП продавца и покупателя, наименование и код товара, ставка и сумма НДС, стоимость с учётом налога.
Есть подпись руководителя или уполномоченного лица — не факсимиле и не печать без подписи. Для электронного XML — корректная КЭП.
Реквизиты совпадают с карточкой контрагента в вашей учётной системе (актуально при первой поставке от нового поставщика).
Важные нюансы 2026 года
С 1 января 2026 года основная ставка НДС — 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Формат УПД для ЭДО — только 5.03, старые версии и прежние XML-форматы ТОРГ-12 и актов не принимаются.
Для товаров, подлежащих прослеживаемости и маркировке, электронный УПД обязателен — бумажный формат здесь не сработает.
Не выставляйте один и тот же документ и на бумаге, и в электронном виде ради «подстраховки» — это может спровоцировать углублённую проверку сделки.
Короткий вывод
Если поставщик прислал УПД в PDF «вместо ЭДО» — это не приговор, но и не повод заявлять вычет. Формат PDF не даёт права на вычет НДС, когда документ заменяет счёт-фактуру. Чтобы не потерять вычет, попросите перевыставить XML-УПД через ЭДО либо запросите бумажный оригинал УПД со статусом «1». Сам PDF при этом можно спокойно использовать как первичный документ для учёта — только не полагайтесь на него как на счёт-фактуру.
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