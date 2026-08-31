Одна декларация по прибыли с 2027 года: почему в 1С:Бухгалтерии ПРОФ ее нечем заполнить и когда нужна КОРП

Что меняется с 1 января 2027 года
С 2027 года организации с обособленными подразделениями (ОП) перестают подавать отдельные декларации по налогу на прибыль по месту нахождения каждого подразделения. Вместо «пачки» региональных отчётов головная организация будет сдавать одну единую декларацию по месту своего нахождения.
Правовое основание:
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ — вносит изменения в НК РФ. Пункт 70 ст. 2 закона корректирует ст. 289 НК РФ, отменяя обязанность сдавать декларацию по месту нахождения каждого ОП.
Сохраняются ст. 288 и п. 5 ст. 289 НК РФ — порядок распределения прибыли и уплаты налога в региональные бюджеты остаётся прежним.
Как это работает на практике:
Внутри единой декларации данные по каждому ОП (или группе ОП в одном субъекте РФ) отражаются отдельными листами — прежде всего через приложения № 5 к листу 02, где распределяется налог в бюджеты субъектов РФ.
За 2026 год отчётность ещё сдаётся по старым правилам — отдельные декларации по каждому ОП. Первая декларация по-новому подаётся уже в 2027 году.
На момент публикации информации ФНС (май 2026) новая форма декларации ещё не утверждена — её ожидают во второй половине 2026 года.
Важный нюанс: отменили отчёт, а не расчёт. Региональная часть налога (17%) по-прежнему распределяется между бюджетами субъектов — по месту нахождения головной организации и каждого ОП (либо централизованно через ответственное подразделение). Платить придётся в каждый регион, просто отчитываться — одной декларацией.
Почему в ПРОФ единую декларацию «нечем заполнить»
Единая декларация — это один документ, который налоговая проверяет контрольными соотношениями целиком. Чтобы он заполнился, система должна знать по каждому ОП два показателя, из которых считается доля прибыли:
Трудовой показатель — среднесписочная численность работников или расходы на оплату труда (закрепляется в учётной политике);
Остаточная стоимость амортизируемого имущества, закреплённого за этим подразделением.
Оба показателя должны браться из учёта, который ведётся в разрезе подразделений: основные средства привязаны к конкретному ОП, зарплата разнесена по местам работы, расходы не свалены «по организации в целом». Именно этого разреза в ПРОФ нет.
Ограничения 1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ:
Обособленные подразделения поддержаны только в зарплатном контуре — ведение регистрации по ОП, НДФЛ и страховые взносы по месту нахождения подразделения.
Учёт по ОП в ПРОФ возможен только в целях формирования отчётности по НДФЛ и только для организаций с численностью не более 60 человек.
Сквозного учёта доходов, расходов и фактической прибыли по каждому ОП в ПРОФ нет — бухгалтерский и налоговый учёт ведётся по организации в целом.
Встроенного механизма расчёта доли налога на прибыль по ОП в ПРОФ нет — приложения № 5 к листу 02 придётся собирать вручную.
Проще говоря: если у вас ПРОФ и три филиала в трёх регионах, приложения № 5 придётся заполнять руками — без корректной привязки основных средств остаточная стоимость по ОП не соберётся, а значит, не соберётся и доля прибыли. В декларации поля, выделенные жёлтым цветом, заполняются только вручную.
Когда нужна КОРП
1С:Бухгалтерия 8 КОРП — это редакция, в которой учёт по обособленным подразделениям реализован полноценно:
Автоматический расчёт доли прибыли каждого ОП из двух показателей (трудового и остаточной стоимости имущества);
Автоматическое формирование приложений № 5 к листу 02 по каждому подразделению;
Поддержка филиалов, выделенных на отдельный баланс, и поэтапное закрытие месяца;
Настройка единой декларации по группе ОП в одном регионе через учётную политику (Главное → Налоги и отчёты → Налог на прибыль → Порядок предоставления декларации).
Когда переход на КОРП обязателен:
Есть обособленные подразделения в разных субъектах РФ и нужна корректная консолидация в единую декларацию;
Есть филиалы на отдельном балансе — в ПРОФ такой учёт в принципе не предусмотрен;
Численность персонала более 60 человек — это предел функционала ОП в ПРОФ.
Если же речь о группе из нескольких юрлиц с внутригрупповыми оборотами и потребностью в консолидированной картине, — задача уже не про заполнение приложения № 5, а про управляемость группы. Здесь уместнее «1С:Управление холдингом 8»: единая методология и НСИ на все компании группы, централизованный регламентированный учёт, консолидация отчётности с исключением внутригрупповых оборотов.
Что делать осенью 2026 года
Проверьте версию программы: Сервис и настройки → О программе. У ПРОФ приписки к названию нет, у КОРП — «КОРП».
Протестируйте расчёт доли прибыли по подразделениям в системе и сравните с тем, что реально сдавали. Расхождения — это список работ на IV квартал.
Если разреза по подразделениям в базе нет — планируйте переход на КОРП до конца 2026 года. В марте 2027-го будет поздно: данных в нужном разрезе в базе просто не окажется.
Перенастраивать учётную систему под новую отчётность нужно именно осенью 2026-го, а не в марте 2027-го, когда выяснится, что единую декларацию нечем наполнить, кроме как выгрузками и ручным пересчётом.
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