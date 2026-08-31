Одна декларация по прибыли с 2027 года: почему в 1С:Бухгалтерии ПРОФ ее нечем заполнить и когда нужна КОРП

Что меняется с 1 января 2027 года

С 2027 года организации с обособленными подразделениями (ОП) перестают подавать отдельные декларации по налогу на прибыль по месту нахождения каждого подразделения. Вместо «пачки» региональных отчётов головная организация будет сдавать одну единую декларацию по месту своего нахождения.

Правовое основание:

Как это работает на практике:

Внутри единой декларации данные по каждому ОП (или группе ОП в одном субъекте РФ) отражаются отдельными листами — прежде всего через приложения № 5 к листу 02, где распределяется налог в бюджеты субъектов РФ.

За 2026 год отчётность ещё сдаётся по старым правилам — отдельные декларации по каждому ОП. Первая декларация по-новому подаётся уже в 2027 году.

На момент публикации информации ФНС (май 2026) новая форма декларации ещё не утверждена — её ожидают во второй половине 2026 года.

Важный нюанс: отменили отчёт, а не расчёт. Региональная часть налога (17%) по-прежнему распределяется между бюджетами субъектов — по месту нахождения головной организации и каждого ОП (либо централизованно через ответственное подразделение). Платить придётся в каждый регион, просто отчитываться — одной декларацией.